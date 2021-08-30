Главное в законах, вступающих в силу в сентябре: деньги. Кому и сколько, на какие карты?

С приходом осени в России вступят в силу законы, которые затронут жизнь всех категорий граждан. Новые правила выплат за больничные с детьми, розыгрыш 100 000 руб., деньги молодежи на музеи. Дайджест.

Больничные по уходу за детьми на 100%

С 1 сентября родители будут получать за больничный по уход за ребенком до 8 лет 100% от заработной платы независимо от стажа. Ранее за дни, проведенные с заболевшим ребенком, 100% от зарплаты получали только те мамы и папы, стаж которых превышает 8 лет.

Сумма выплат не будет зависеть от того, лечат ли ребенка в стационарных или амбулаторных условиях. Максимальная стоимость дня на больничном в 2021 г. составляет 2 434 руб.

Упрощенка для дистанционной продажи лекарств

С сентября небольшие аптеки, а также маркетплейсы, заключившие с аптеками договор, смогут продавать медикаменты, выпускаемые без рецепта, на своих сайтах или с интернет-агрегаторов. При этом стоимость медикаментов при покупке онлайн не должна превышать цены, установленные в аптеке.

До настоящего времени это было разрешено только крупным сетевым аптекам, у которых есть от 10 филиалов в регионе.

Инвалиды получат электронный сертификат

Инвалиды смогут получить технические средства реабилитации при помощи электронного сертификата. Оформить его можно будет через сайт госуслуг, а затем использовать в любом специализированном магазине, в том числе онлайн.

Прежние способы получения — предоставление средства реабилитации или компенсация за его самостоятельное приобретение — продолжают действовать.

Призы за прививку от COVID-19

1 сентября в России стартует мотивационная кампания по вакцинации. Все привитые россияне смогут принять участие в розыгрыше и получить шанс выиграть 100 000 руб. Условий для участия в конкурсе немного: необходимо наличие записи в Едином регистре вакцинированных о пройденной вакцинации и банковской карты МИР, номер и реквизиты которой нужно указать в личном кабинете на портале госуслуг. Акция продлится до 1 декабря 2021 г.

Отдельно для жителей Приморья разыграют также квартиры и машины. Участниками могут стать граждане России, которые постоянно проживают на территории края и прошли первый и второй этапы иммунизации от COVID-19 в Приморье до 15 сентября этого года.

Контроль за питанием школьников

С 1 сентября все дети в начальных классах будут получать горячее питание бесплатно. Родители смогут контролировать качество завтраков и обедов, а свои жалобы или предложения смогут направлять через госуслуги.

Выплаты пенсионерам

В сентябре пенсионеры получат единовременную выплату в размере 10 000 руб. Ее назначат и перечислят без заявления. Господдержка положена всем пенсионерам, тем, кто получает ее по старости, инвалидности, потере кормильца.

Для мигрантов сделали приложение

Иностранцы и лица без гражданства, которые приезжают в Россию из стран СНГ, с наступлением осени должны использовать приложение «Путешествую без COVID-19». При прибытии самолетом нужно предъявить отрицательный результат анализа на коронавирус через приложение. Тест нужно сдать не ранее чем за три дня до въезда в Россию.

С 25 июля такие правила уже действуют для прилетающих из Беларуси, Казахстана, Армении и Киргизии. Теперь правило распространится на тех, кто прибывает из Азербайджана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Проезжающие транзитом могут предъявить результаты анализа без приложения, но вместе с билетами по маршруту.

Способ получения соцуслуг можно будет выбрать

До 1 октября у федеральных льготников есть возможность вернуть себе право ежемесячно получать лекарства в 2022 г. Для этого в течение сентября нужно подать соответствующее заявление. Сделать это можно несколькими способами: через портал госуслуг, МФЦ, на сайте Пенсионного фонда России, лично обратившись в территориальный орган ПФР по месту регистрации или фактического проживания.

Не успевшие до 1 октября написать заявление, в 2022 г. не смогут заменить денежную компенсацию лекарствами.

Маркировка для молочки

С сентября в России станет обязательной маркировка молочной продукции длительного хранения: от 40 суток и более. С 1 июня маркировка уже появилась на мороженом и сыре, с 1 декабря к этим продуктам добавится молочка со сроком хранения до 40 суток.

Карта для культуры молодежи

С 1 сентября граждане России в возрасте от 14 до 22 лет смогут оформить «Пушкинскую карту», на которой будут деньги для оплаты культурных мероприятий в 800 культурных учреждениях по всей стране. Пока планируется выделить каждому подавшему заявление по 3000 рублей на 2021 г. Эти деньги можно использовать для посещения выставок и музеев.

Ранее на DK.RU: Законы о просвещении и маркировке, снятие ограничений с цен. Новое в законодательстве