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Августовские пожары обошлись Свердловской области в десятки миллионов рублей

Августовские пожары обошлись Свердловской области в десятки миллионов рублей
Иллюстрация: wikimedia.org

За месяц в регионе уничтожено 7,5 тыс. га леса. Но это не финал: в настоящий момент горит еще 10,19 га. Огонь приблизился к Чертову Городищу. По мнению властей, дело в «человеческом факторе».

#ПРОИСШЕСТВИЯ#НОВОСТИ

В Екатеринбурге снова смог из-за пожаров. В минувшее воскресенье ГУ МЧС РФ выявило вблизи города «20 термических точек», восемь из них — лесные пожары. Огонь охватил территории лесничеств Пышминского, Первоуральского и Ревдинского городских округов. Общая площадь активного горения в лесах Свердловской области сейчас составляет 10,19 га.

Поскольку ресурсов государственных служб очевидно не хватает, граждане самоорганизуются через соцсети и чаты поселений, пытаясь остановить распространение огня.

Августовские пожары обошлись Свердловской области в десятки миллионов рублей 1 Августовские пожары обошлись Свердловской области в десятки миллионов рублей 2

Отметим, что в данный момент пожар близ Северки почти локализован, но добровольцев по-прежнему собирают.

Сейчас лес горит вблизи Чертова Городища. Огонь тушат лесничие, специалисты Авиалесоохраны, МЧС и добровольцы.

Тем временем власти региона подсчитали ущерб от августовских пожаров. Он составил более 52 млн руб.  

Ситуация с возгораниями в регионе повлечет большие затраты. Пострадала как флора, так и фауна Свердловской области. Сейчас мы будем стараться ликвидировать все пожары, а уже в следующем году будем решать, как восстановить природу, — сказал министр природных ресурсов и экологии региона Алексей Кузнецов (цитата по JustMedia.ru).

По мнению властей и правоохранителей, леса Екатеринбурга полыхают из-за «человеческого фактора» — неосторожного обращения граждан с огнем. За последние сутки вынесено два определения о возбуждении административного расследования и составлено пять протоколов из-за нарушения требований пожарной безопасности.  

Ранее губернатор Евгений Куйвашев призвал не разжигать в лесу костры, а также напомнил о наказании за такие действия:

Я вас очень прошу: не разводите костры. Во-первых, это запрещено — в области с апреля действует особый противопожарный режим, если кого-то поймают в лесу за разжиганием костра, тому будет грозить серьёзный штраф. Во-вторых, если чей-то костер станет причиной пожара, виновнику будет грозить уголовное дело и лишение свободы, — напомнил губернатор и добавил: — Также я прошу вас забирать из леса пластиковую посуду и стеклянные бутылки. Они тоже создают угрозу для возникновения пожара.

Ученые же акцентируют внимание на проблеме глобального потепления и его последствиях, в частности, «температурных рекордах».

Глобальное потепление (далее ГП) — это не про жаркое лето, а про рост средней глобальной температуры в приземном слое. В России, кстати, по данным нашего Росгидромета (доклад об особенностях климата на территории РФ за 2020 г.), она растет в 2,5 раза быстрее, чем в среднем по планете. Так что нас это очень даже касается. Многие сегодня, наверно, просто радуются возможности покупаться и позагорать не в сезон и не очень думают о том, что такие периоды жары, если они будут продолжительными, повлекут за собой рост смертности. Причем счет может пойти на десятки тысяч, как было в 2010 г. Под угрозой пожилые люди, обладатели сердечных и прочих хронических заболеваний. А еще и пожары лесные и торфяные. Но на фоне нашего наплевательского отношения к коронавирусу это, конечно, совсем не то, что приходит на ум при виде очередного температурного рекорда, — отмечает инженер-физик, научный журналист Дмитрий Горчаков.

Автор: Виктория Говорковская
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