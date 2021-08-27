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«Наше привыкание к хорошему — это неправильно»

«Наше привыкание к хорошему — это неправильно»
Иллюстрация: pixabay.com

«Неумение радоваться мелочам — черта, особенность, которая стимулирует развитие. И, в общем, является необходимой. Но как же жаль...». О модном сейчас «повышении собственной нормы».

#ЛАЙФХАКИ

Дмитрий Волошин, основатель EdutechLabпишет в своем блоге на Facebook:

— Интересно мы устроены. Вот, например, машины. Помню, купил первую. Ваз 2115, серебристая б/у. У меня было 100 долларов (почему я помню в долларах?). И был банк Русский Стандарт, который дал мне кредит. Чертова лавочка, использовавшая очень мелкий шрифт в договоре. Об этом как-нибудь потом расскажу, сейчас про машину. Ну так вот, купил. Она стоит под домом, и ежечасно ты подходишь к окну и любуешься. Антикрыло на багажнике! А магнитола какая! И компьютер внутри есть, называется, простите ЭБУ. То бишь электронное бортовое устройство. Блеск!

И чувствуешь себя эдаким калифом, открывая с утра с брелока машину, заводя ее (если она заводится, мда), выруливая на МКАД. И это ощущение длится долго, может, год. Первое время ездишь на мойку раз в неделю. Да что там мойка! Сам моешь! Покупаешь в АШАНе специальные моющие средства. Чтобы не повредить покрытие. В общем — идиллия, конфетно-букетный период. Она, натурально, ломается раз в две недели. Ты выучиваешь адреса всех сервисов в округе, первый раз вызываешь эвакуатор, на тебя, заглохшего, орут потные работяги на газелях. Все как полагается. Счастье.

Потом настает время и ты покупаешь вторую машину. Иномарку. И ты возишься с ней. Как же: гидроусилитель руля, обогрев сидений, датчик дождя! Но возишься и радуешься уже поменьше. Полгода, примерно. Потом следующую, такую, быструю. Чтобы 6,5 сек до сотни, и чтобы ксенон. Зверь, а не машина. И радуешься, да. Месяца три примерно, ну четыре максимум. Потом четвертую, пятую. На шестой радость становится совсем умеренной и скоротечной. Тренд, устойчивый тренд.

Мне кажется, что это — неправильно. Привыкание к хорошему. Неумение радоваться мелочам. Я понимаю, что эта черта, эта особенность стимулирует развитие. И, в общем, является необходимой. Но как же жаль, что антикрыло на багажнике и, простите, ЭБУ не вызывает былого восторга. Как бы тогда было проще жить. Верно?

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Автор: Александра Клименко
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