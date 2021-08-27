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«Это было интересное время». Илья Сотонин продал «Лигу ЖКХ»

Илья Сотонин
Илья Сотонин. Иллюстрация: личный архив И. Сотонина

Создатель «Лиги ЖКХ» сосредоточится для управляющих компаний в рамках экосистемы Сбера. Причиной продажи стали в том числе финансовые трудности компании: стоимость работ растет гораздо быстрее тарифа.

#НОВОСТИ

Илья Сотонин, основатель и руководитель «Лиги ЖКХ» рассказал на своей странице в Facebook о продаже бизнеса:

— Я продал Лигу ЖКХ. Первый дом в прямом управлении появился в Екб в 2012 году. За 9 лет нам удалось поменять рынок. Причем не только в Екатеринбурге.

Наши подходы перенимают компании по всей России. Наших сотрудников хантят в разные управляющие компании страны в надежде получить секретный ингредиент. По мотивам конструктора подъездов, который мы придумали, преображаются дома по всей стране. История Лиги — сюжет для книги. Еще одной кроме той, что мы с Ильей Пискулиным написали про процессы правильной УК. Это было интересное время, мы многому научились.

План передать этот опыт дальше и сосредоточиться на ERP-системе для управляющих компаний и ТСЖ @doma.ai, которую мы создаем в экосистеме Сбера. Дадим всем, кто обслуживает дома в России, инструмент, который позволит стать эффективнее, за счет полученных ресурсов повысить уровень обслуживания жителей и настроить честный бизнес в ЖКХ, который улучшает дома и жизнь в них, при этом позволяет зарабатывать предпринимателю».

Г-н Сотонин не назвал конкретного покупателя, но уточнил, что компанию купили люди, «кто по крайней мере на словах говорит, что хочет продолжать курс Лиги». «У них нет планов что-то разваливать. Как будет получаться — увидим», — сказал предприниматель DK.RU, отметив, что покупатели — «больше бизнесмены, чем мы, и следят за бюджетом».
 
В середине августа Илья Сотонин опубликовал пост об использовании безведерной технологии уборки подъездов, которую используют в Стокгольме: «Мы начали так мыть в 2013 году, когда евро был по 40 рублей. Но с того времени стоимость оборудования выросла в рубля раза в 2,5. А тарифы на содержание жилья так не растут. И технология становится все менее доступной для России, элитарной».
 
При этом, по данным «СПАРК-Интерфакс» в отношении ООО «Лига ЖКХ Запад» подан ряд исков общей суммой более 700 тыс. руб. (одновременно компания требует с ответчиков более 1,4 млн руб.), а также подан иск о банкротстве из-за долгов за аренду офиса в ЖК «Малевич». Сам Сотонин говорил, что это юрлицо никак не связано с «Малевичем», аренда оплачивалась, но с советом дома возникли разногласия.

Напомним, в конце 2020 г. сообщалось, что Сбербанк решил выкупить контрольный пакет акций компании ООО «Дома», которую создал Илья Сотонин. Фирма владеет платформенным решением Doma.ai. Сумма сделки не раскрывалась.

Ранее Илья Сотонин рассказывал, что в разработку сервиса Doma.ai компания вложила 20 млн руб. DK.RU подробно рассказывал историю Ильи Сотонина, создавшего современную управляющую компанию, которую оценили и политики страны, и урбанисты.

В 2017 г. «Лига ЖКХ» запустила франшизу.

Автор: Александра Клименко
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