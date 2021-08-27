Крупнейшего российского производителя мяса покупает корпорация из Таиланда

Речь о предприятии из топ-15 производителей свинины в России с активами в Белгородской и Воронежской областях — АПК «Дон». Примечательно, что сейчас её основные владельцы — тоже иностранцы.

Таиландская CP Foods договорилась о приобретении АПК «Дон» — крупного российского производителя свинины — за 22 млрд руб., сообщает Коммерсант со ссылкой на информацию от CP Foods. По подсчетам топ-менеджера крупного производителя мяса, стоимость актива составляет 8,5 EBITDA, что «заметно выше принятых на рынке мультипликаторов, но вписывается в стратегию ценообразования таиландской компании».

CP Foods входит в конгломерат CP Group. В России компания уже владеет комплексами по производству свинины в Московской, Липецкой, Калужской и Курской областях, а также птицефабриками «Северная» и «Войсковицы» под Санкт-Петербургом. Компания контролирует и норвежскую Russia Baltic Pork Invest (RBPI), которая также занимается производством свинины в РФ.

По итогам 2020 года CP Foods совместно с RBPI выпустили 129,2 тыс. тонн свинины, что соответствует девятому месту в РФ.

«Дон» управляет активами в Белгородской и Воронежской областях. По данным Национального союза свиноводов, в 2020 году предприятия холдинга производили более 112,7 тыс. тонн свинины, заняв 11-е место по этому показателю в России. Земельный банк — более 34 тыс. га. Основным владельцем выступает немецкая Tonnies Russland Agrar GmbH семьи Тонниес, которым также принадлежит крупный европейский производитель мяса Tonnies Group.

По итогам 2020 года выручка АПК «Дон» составила 10,4 млрд руб., операционная прибыль — 1,6 млрд руб.

Покупка потребует одобрения Федеральной антимонопольной службы и должна завершиться в начале 2022 года, говорится в сообщении. Сделка позволит CP Foods выйти на седьмое место по производству свинины в России.

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