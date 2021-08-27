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Перелеты из Екатеринбурга на египетские курорты вернулись

Перелеты из Екатеринбурга на египетские курорты вернулись
Иллюстрация: pixabay.com

Росавиация разрешила перелеты из городов России в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Пока это не чартерные рейсы, но и в их скорое возвращение верят представители туриндустрии.

#НОВОСТИ

Из Екатеринбурга начнут летать прямые рейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Росавиация выдала авиакомпаниям разрешение на рейсы, но пока речь идет только о регулярных перелетах, а не о чартерах.

Из Екатеринбурга на египетские курорты будет летать авиакомпания «Сибирь», расписание рейсов будет известно позже.

Представители туротрасли ждут, когда же в Египет начнут летать чартеры. Росавиация не отрицает того, что в ближайшее время такие перелеты могут возобновиться.

Проводится работа с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти по внесению предложений в оперативный штаб об увеличении количества регулярных и начале чартерных рейсов в курортные города Египта, как из Москвы, так и из других регионов страны, — говорится в сообщении Росавиации. 

Напомним, несколько дней назад DK.RU писал, что из Екатеринбурга теперь можно будет долететь прямым рейсов в Венгрию. Из Кольцово в Буданешт будет летать лоукостер WizzAir.

Кроме того, этим летом в расписании екатеринбургского аэропорта появились перелеты в Мексику и Доминикану.

Автор: Александра Клименко
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