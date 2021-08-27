Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 28.08
73,98
87,03
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Шахрин, Баков и Коляда обсудят грядущий юбилей Екатеринбурга

Шахрин, Баков и Коляда обсудят грядущий юбилей Екатеринбурга
Иллюстрация: pixabay.com

Заседание «Совета неравнодушных горожан» пройдет в ДК Железнодорожников. Известные и уважаемые горожане обсудят проекты, посвященные 300-летию города.

#ГОРОД#НОВОСТИ

В понедельник, 30 августа, в ДК Железнодорожников Екатеринбурга состоится второе заседание «Совета неравнодушных горожан». Известные горожане соберутся, чтобы обсудить идеи и предложения к празднованию 300-летия Екатеринбурга, которые внесены в повестку.

Обсуждать приближающийся юбилей будут:

  • Владимир Шахрин,
  • Антон Баков,
  • Евгений Горенбург,
  • Николай Коляда,
  • Александр Пантыкин,
  • Сергей Каменский,
  • Евгений Фатеев.

«У администрации есть несколько интересных проектов по благоустройству, ивентам, фестивалям, и они будут представлены на суд уважаемой общественности», — сообщили в мэрии.

Площадку для проведения встречи выбрали не случайно. Через дорогу от ДК, перед зданием старого депо в понедельник будет проводиться большой субботник, волонтеры уберут территорию перед одним из старых каскадных зданий, которое в будущем ожидает реконструкция.

Ранее DK.RU писал о том, как в городе формировался «Совет неравнодушных» и чем он будет заниматься. Предполагается, что это неформальное образование станет одним из инструментов коммуникации с активными горожанами.

Автор: Александра Клименко
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Ультрафункциональные метры: квартиры в Екатеринбурге для самых требовательных покупателейУльтрафункциональные метры: квартиры в Екатеринбурге для самых требовательных покупателей
  • Бизнесмен построит частную железную дорогу до Охотского моря и порт за свой счетБизнесмен построит частную железную дорогу до Охотского моря и порт за свой счет
  • Сбер купил склад под Екатеринбургом, на котором будут зарабатывать инвесторыСбер купил склад под Екатеринбургом, на котором будут зарабатывать инвесторы
  • Из элитной гимназии в Екатеринбурге массово уходят педагоги. Что говорят в школеИз элитной гимназии в Екатеринбурге массово уходят педагоги. Что говорят в школе
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.