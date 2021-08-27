Шахрин, Баков и Коляда обсудят грядущий юбилей Екатеринбурга

Заседание «Совета неравнодушных горожан» пройдет в ДК Железнодорожников. Известные и уважаемые горожане обсудят проекты, посвященные 300-летию города.

В понедельник, 30 августа, в ДК Железнодорожников Екатеринбурга состоится второе заседание «Совета неравнодушных горожан». Известные горожане соберутся, чтобы обсудить идеи и предложения к празднованию 300-летия Екатеринбурга, которые внесены в повестку.

Обсуждать приближающийся юбилей будут:

Владимир Шахрин,

Антон Баков,

Евгений Горенбург,

Николай Коляда,

Александр Пантыкин,

Сергей Каменский,

Евгений Фатеев.

«У администрации есть несколько интересных проектов по благоустройству, ивентам, фестивалям, и они будут представлены на суд уважаемой общественности», — сообщили в мэрии.

Площадку для проведения встречи выбрали не случайно. Через дорогу от ДК, перед зданием старого депо в понедельник будет проводиться большой субботник, волонтеры уберут территорию перед одним из старых каскадных зданий, которое в будущем ожидает реконструкция.

Ранее DK.RU писал о том, как в городе формировался «Совет неравнодушных» и чем он будет заниматься. Предполагается, что это неформальное образование станет одним из инструментов коммуникации с активными горожанами.