«Перестаньте слушать «аналитиков» и брокеров в надежде отыскать «волшебную таблетку»

«В инвестировании важно не то, рано или поздно вы зашли на рынок, а то, надолго ли вы туда пришли. На день — это одна история. На 20 лет — другая». Как успешно инвестировать и спать спокойно.

Андрей Попов, инвестор, владелец компании «Уралинвестхолдинг»:

— Последнее время все чаще слышны прогнозы неизбежной коррекции на фондовых рынках: Китай падает, инфляция в США и Европе бьёт рекорды, падение будет похлеще, чем в 2008 г… И так далее. Сколько я помню, разговоры о коррекции рынка идут всегда: либо он недооценен, либо переоценен. Коррекции неизбежны, это нормально. Но никто не знает, когда они начнутся, как себя поведет рынок, насколько глубокой будет коррекция. Это стоит просто принять.

Можно бесконечно говорить о причинах, о том, насколько сильно поднимется рынок или насколько он рухнет — все это гадания на кофейной гуще. Акцент нужно ставить не на этом. По большому счету, в данной ситуации мне без разницы, какой будет коррекция и насколько сильной: стратегия предполагает варианты действий в обоих случаях.

Всегда есть «аналитики» и «прогнозисты». Они точно знают, когда наступит конец света и как на нем заработать. Но денег у них как не было, так и нет, и что-то их не видно в списках Forbes.

Вообще странно слышать их столь полярные мнения. Рынки растут — значит надо «шортить», рынки падают — значит надо покупать. Если придерживаться только такой логики, тогда можно уйти с растущего рынка и проворонить положительный тренд. А «шортами» уничтожить весь свой капитал. И наоборот, при падении акций того или иного эмитента, не разобравшись в деталях, откупить эти самые акции и упасть еще ниже, опять же потеряв при этом деньги. И нервы.

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Рассуждения о росте или падении рынка — от лукавого. Если бы хотя бы один человек на Земле знал, когда наступит коррекция, она наступила бы мгновенно. Но будущего никто не видит, и слава богу. Невозможно учесть все факторы. Будет коррекция или нет — да какая разница? Проходит день или два, и все эти аналитики постоянно придумывают новые факторы и причины. Если начать их слушать и на основе этого поддаваться эмоциям, принимать глупые решения, то крах неизбежен.

Да, рынки переписывают максимумы. Но вспомните, что было в прошлом году: в марте рынки резко просели, а потом снова переписали рекорды. И все говорили, что будет коррекция. Случилась ли она? Нет. Но даже если это произойдет, ничего страшного. По большому счету коррекция рынка — это благо.

Один плюс — возможность докупить актив, который приблизился к своей справедливой стоимости. Другой — очищение рынка от неграмотных инвесторов, например, «Робингудеров» из сообщества Reddit, которые разгоняли стоимость акций Gamestop и других компаний. Долгосрочный и грамотный инвестор, который действует рационально, останется на рынке, а тех, кто пришел поиграть, станет гораздо меньше. Естественный отбор.

Когда инвестор принимает тот факт, что рынок скорректируется, но не знает, как сильно и когда он отрастет, то вносит в свои действия определенную ясность. И ориентируется не на будущие рост или падение, которые в любом случае будут, а просчитывает свою стратегию. Гораздо важнее не то, насколько все упадет, а как именно вы, отдельно взятый инвестор, будете поступать в той или иной ситуации, например, когда рынок упадет на 10%, 20% или 40%.

В начале своей инвестиционной деятельности я тоже больше ориентировался на эмоции и прогнозы. Когда рынок меня несколько раз наказал, начал задумываться: видимо, прогнозы, которые мы видим, — это просто мнения отдельно взятых людей. И тогда начинаешь относиться к этому по-другому и понимаешь, что не хочешь зависеть от мнения людей, хочешь сформировать свою позицию по тому или иному вопросу. А для этого начинаешь черпать знания из разных источников. На мой взгляд, самообразование — это самый правильный путь.

Волшебной таблетки нет, мы все уникальны. Даже имея одинаковые суммы и одного брокера, два человека не всегда будут придерживаться одной стратегии, потому что у них разные психотипы.

Прогнозы аналитиков, на мой взгляд, относятся больше к трейдингу, чем к инвестированию. А если завтра прогнозисты переобуются и скажут: мы считаем, что нужно продавать, вы что, побежите продавать? Уверяю, многие люди так и делают. А смысл? 99% таких инвесторов даже не посмотрели профили этих аналитиков на Bloomberg — насколько точны их прогнозы.

Как участвовать в росте рынка и при этом спать спокойно?

Во-первых, надо забыть про трейдинг как класс. Трейдинг — это больше про игру в рулетку, где, как известно, выигрывает казино, а совсем не про инвестиции.

Во-вторых, прочитать хотя бы по одной книге экономистов Джона Богла, Бёртона Малкиела или Нассиба Талеба. Точно могу утверждать, что после их прочтения вы станете более разборчивыми, а мир инвестиций станет гораздо ясней. А там, где ясность, там и взвешенные решения.

В-третьих, перестать слушать «аналитиков» и брокеров в надежде отыскать среди их предложений «волшебную таблетку» в виде различных структурных продуктов и иже с ними. Бесплатный сыр, как говорится…

В конце концов, для большинства инвесторов подойдет индексное инвестирование через ETF — если человек не хочет сильно погружаться в фундаментальный анализ и у него нет времени разбираться, бумаги какой отдельной компании купить. На долгосрочном периоде (от 5 лет и больше) это самый оптимальный вариант: индексные фонды приносят хороший доход, нет такой волатильности (как в случае с отдельной компанией), ты можешь не переживать за отдельно взятого эмитента, а риск банкротства всех 500 компаний из индекса S&P 500 крайне низок.

Лично я инвестирую в VGT (техсектор), VOO и IVV (широкий рынок S&P 500). Есть немного Dow Jones в виде ETF DIA. Кроме того, имею небольшую долю в таком ETF, как URTH (мировой рынок).

Системное и долгосрочное инвестирование в тот же широкий рынок S&P500 на горизонте 10-15 лет может принести неплохое приумножение капитала. Опять же при должной дисциплине и регулярности инвестиций. В первую очередь в свою финансовую грамотность.

Входить ли сейчас на этот рынок? На сегодняшних уровнях я бы не стал и дождался коррекции на 20-25% по S&P500 и начал понемногу входить в индексные фонды. Но в инвестировании стоит мыслить не категориями «заходить на рынок рано или поздно», а «надолго ли вы пришли?». Если на день — это одна история. А если на 20 лет, то другая.

Возможно, и не поздно — все зависит от горизонта вашего инвестирования. Посмотрите, какой индекс был 10-15 лет назад: тогда тоже были мнения, что рынок переоценен. А в 2008 г. была существенная коррекция и кризис. Те, кто тогда купил индексные фонды, думаю, через 5 лет были счастливы. Как и те, кто купил активы на максимумах 2007 г., а в 2008-м имел терпение и выдержку докупать, а не продавать — сейчас рынки гораздо выше, чем рекорды тех лет.

На мой взгляд, долгосрочный инвестор не может мыслить категориями «дорого» и «дешево». Он может думать, устраивает его такая цена или нет. У меня свои критерии оценки, и по этим выкладкам, справедливая цена Tesla — около $200 за акцию. Но если она упадет до $300, я буду покупать — это уже приемлемый уровень.

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В моем понимании на рынке ничего особенного не происходит. Это нормально, когда он падает или растет, переписывает «хаи», корректируется или несправедливо растет. Мы видели это в прошлом и не сможем избежать в будущем. Это просто нужно принять. Рынок так работает.

Дисклеймер: не является рекомендацией к покупке или продаже ценных бумаг

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