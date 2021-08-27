Набережные, старинные кварталы и пустыри преобразят. Пять городов области получили гранты

В федеральном конкурсе выиграли проекты по благоустройству Лесного, Невьянска, Полевского, Верхней Туры и Краснотурьинска. Всего им выделят более 350 млн руб.

Федеральные гранты на благоустройство получат пять свердловских городов. По итогам пятого Всероссийского конкурса на лучшие проекты благоустройства в малых городах и исторических поселениях – 2022 были выбраны Лесной, Невьянск, Полевской, Верхняя Тура и Краснотурьинск.

Региональный департамент информполитики сообщает, что ранее все проекты поддержал губернатор региона Евгений Куйвашев.

Это была очень серьезная конкурентная борьба, которой предшествовала большая работа. Каждый из представленных на конкурс проектов детально прорабатывался, обсуждался с жителями, множество раз корректировался, и, как показывает результат, эти усилия того стоили, — прокомментировал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

Полевскому выделят 80 млн руб., на эти деньги там начнут комплексное благоустройство составляющей исторический каркас северной части города улицы Коммунистической, пишет JustMedia.ru.

Краснотурьинск также получит 80 млн руб., там продолжат реконструкцию акватории реки Турья. В перспективе в городе будет создана единая набережная с общим маршрутом пешеходного променада, детскими и спортивными площадками, пешеходными и велосипедными дорожками, площадками для тихого отдыха и для проведения общегородских мероприятий.

В Невьянске на 70 млн руб. обустроят городскую набережную, в Лесном на эту же сумму планируют благоустроить проходной пустырь в новом жилом микрорайоне №5.

В Верхней Туре, для которой это уже вторая победа во Всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений, на 50 млн руб. продолжат обустраивать набережную. Первый из ее участков был построен в 2019 году, также с участием гранта, тогда город получил 30 млн руб.

Всего в этом году на участие в конкурсе было подано 307 заявок из 73 субъектов РФ, 10 из них — от Свердловской области.

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