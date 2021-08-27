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Свердловскому бизнесу дадут скидки за реставрацию памятников архитектуры

Свердловскому бизнесу дадут скидки за реставрацию памятников архитектуры
Иллюстрация: DK,RU

Сейчас предпринимателям крайне невыгодно выкупать памятники архитектуры и восстанавливать их, а делать это необходимо. Налоговые льготы на землю и имущество могут все изменить.

#ИСТОРИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ#ГОРОД#НОВОСТИ

Свердловский бизнес предлагает ввести льготы для тех предпринимателей, которые инвестируют в памятники архитектуры. Как рассказали DK.RU в Свердловском областном союзе промышленников и предпринимателей (СОСПП), налоговые льготы на имущество и землю могут значительно повысить инвестиционную привлекательность памятников архитектуры региона, требующих реставрации. Пока заниматься этими объектами бизнесу крайне невыгодно.

В СОСПП привели пример, когда бизнес приобретает объект за 20 млн руб. и вкладывает в восстановление объекта еще 120 млн.

Предприятие было вынуждено увеличить на эту сумму стоимость актива на балансе. В итоге до реставрации инвестор платил 1-2% налогов с 20 млн руб., а теперь платит со 140 млн руб. В чем же тогда стимул заниматься восстановлением?  — поясняют в союзе.

Сейчас в Свердловской области около 2000 памятников архитектуры, часть из них утрачена, часть передана государству. «Но есть и «инвестиционные» памятники, которые находятся в том числе и на центральных улицах. Их не так много, поэтому нельзя сказать, что льготы сильно повредят бюджетам».

Сейчас СОСПП готовит рекомендации по льготам по налоговым обязательствам в отношении памятников архитектуры, с которыми обратится в правительство региона.

Ранее DK.RU писал о том, как Анастасия Татулова высказалась о поддержке бизнеса государством. На ПМЭФ она заявила,что бизнес и власть в России существуют в разных мирах.

Автор: Александра Клименко
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