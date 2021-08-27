Борьба между музеем и спортсменами за Шигирский идол: стороны поняли друг друга

В Екатеринбурге продолжается диалог относительно того, кто и как может использовать символ древнейшей в мире деревянной скульптуры. Музей, где хранится идол, тщательно следит за бизнесом.

В четверг, 26 августа, в Свердловской краеведческом музее встретились директор музея Наталья Ветрова и представитель союза «Уральских городских забегов» Андрей Уткин. Они обсудили ситуацию вокруг Шигирского идола.

Дело в том, что некоторое время назад представители союза провели забег под символикой и названием древней деревянной скульптуры. После этого спортсменам пришло письмо от руководства музея, в котором их просили впредь согласовывать использование бренда идола в своих целях.

Согласно Федеральному закону, при изготовлении тиражированной продукции товаров массового потребления с изображением музейных предметов, нужно это согласовывать. Мы направили письмо и сегодня встретились с представителями союза «Уральских городских забегов» и обговорили ситуацию в присутствии юристов. Мы договорились о заключении договора, детали которого я разглашать не могу — пока он прорабатывается, — пояснила в беседе с ЕАН Наталья Ветрова.

Директор музея рассказала, что в целом осталась довольна встречей, но претензии из-за части прибыли с проектов, использующих народное достояние для заработка, пока обсуждать не готова.

﻿﻿﻿«Могу сказать, что союз делает неплохое дело, привлекает к здоровому образу жизни людей, но закон нужно соблюдать. Все друг друга поняли и продуктивно пообщались. В дальнейшем мы планируем возможность сотрудничества. Что касается финансовой стороны вопроса, то здесь пока ничего сказать не могу: если кто-то занимается коммерческой деятельностью, значит, соответственно, музей будет тоже принимать по этому поводу решение», — пояснила Наталья Ветрова.

Известно, что аналогичные письма были отправлены руководству горнолыжного комплекса «Гора Белая» и продавцам леденцов в форме легендарной скульптуры, найденной под ﻿﻿﻿Дегтярском, и другие компании, заработавшие на использовании образа.

Андрей Уткин, организатор забега, комментарии СМИ по итогам встречи не дал. Ранее он отмечал, что предприниматели ни на какие особенные права на бренд не претендуют:

Мы очень рады, что древнейшая скульптура находится именно в Екатеринбурге. На мой взгляд, мы должны максимально активно популяризировать Шигирского идола, — считает организатор забега.

Шигирский идол — самая древняя деревянная скульптура в мире из найденных на данный момент. Согласно последним исследованиям, его возраст примерно 12 100 лет. Мэрия Екатеринбурга в последнее время активно использует его как знаковый символ региона.

В середине августа DK.RU писал, что власти хотят запретить бизнесу зарабатывать на одном из исторических брендов Урала.