Инвестор вируса не боится

Несмотря на коронавирус и наблюдавшуюся волатильность на финансовых рынках, число россиян, вкладывающих средства в паевые и биржевые инвестиционные фонды, стремительно растет.

Исполнительный директор УК «Альфа-Капитал» в Екатеринбурге Наталья Цимахович рассказала DK.RU, во что вкладывали деньги частные инвесторы в пандемию.

— Начиная с прошлого года мы отмечаем значительный рост вложений в такие инструменты коллективных инвестиций, как ПИФы, биржевые фонды и стратегии доверительного управления (ДУ). Многие наши клиенты воспользовались открывшейся возможностью, чтобы купить подешевевшие активы. Это касается как сегмента состоятельных клиентов, так и розницы, причем состоятельные клиенты компании стали покупать паи инвестиционных фондов в четыре раза чаще. Всего количество покупок ПИФов за время пандемии увеличилось более чем в два раза.

Розничные инвесторы в основном предпочитали консервативные стратегии, увеличивая вложения в ПИФы, инвестирующие в золото и еврооблигации. Еще большей популярностью у этой категории инвесторов пользовались бумаги нашего фонда «Альфа-Капитал Технологии». С начала прошлого года доля инвестиций в этот сектор выросла более чем в три раза, и сейчас почти четверть розничных клиентов компании имеют в своем портфеле паи этого фонда.

Что касается состоятельных инвесторов, которые обычно более консервативны, значительная часть их во время пандемии предпочли вкладывать в фонды, использующие сбалансированные стратегии. Например, совокупная доля покупок паев фондов «Альфа-Капитал Глобальный баланс» и «Альфа-Капитал Баланс» сейчас составляет более 26,7%. Но также, конечно, многие решили попробовать заработать, скупая подешевевшие акции, причем не только российских, но и иностранных компаний. С начала 2020 г. состоятельные инвесторы очень активно наращивали вложения в фонды, инвестирующие в акции и облигации иностранных компаний. Не меньшим спросом пользовались и защитные стратегии: фонды, инвестирующие в золото и еврооблигации. Доля покупок двух фондов — «Альфа-Капитал Золото» и «Альфа-Капитал Еврооблигации» — богатыми инвесторами выросла в 2 и 1,4 раза соответственно.

В сегменте ДУ, которое также популярно среди состоятельных инвесторов, поменялось мало: как и раньше больше всего клиенты вкладывали в облигации. При этом становится все больше тех, кто покупает в свои портфели ДУ биржевые фонды и ПИФы: доля вложений в них с начала 2020 г. составила 18%. Очень резко, почти в пять раз, выросли вложения инвесторов в ETF, хотя при этом доля такого инструмента в портфелях ИДУ остается не столь значительной: около 4,6%.