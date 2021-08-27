Историю с конфликтом следователя и молодого водителя на заправке проверит СК России

Внимание на конфликт, произошедший два года назад, обратил председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Реакция последовала сразу после письма на имя Владимира Путина от одного из участников происшествия.

Александр Бастрыкин, председатель Следственного комитета России, поручил центральному аппарату СК России провести проверку в отношении заместителя руководителя следственного отдела по Октябрьскому району Екатеринбурга Артема Халилова — водителя Lexus золотого цвета, спровоцировавшего конфликт с местным жителем Антоном Истоминым на заправке «Газпром нефть» на улице Шейнкмана 8 сентября 2019 г.

Руководителю СУ СКР по Свердловской области Михаилу Богинскому поручено доложить о проведенных следственных действиях по уголовному делу, возбужденному по части 1 статьи 119 УК РФ («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью») по факту ссоры между сотрудником Следственного комитета и молодым человеком.

Защита Антона Истомина намерена добиваться увольнения Халилова из органов. В четверг, 26 августа, адвокаты молодого человека сообщили, что Истомин написал обращение Владимиру Путину, реакция на которое поступила уже через несколько часов.

Адвокат подчеркнула, что ранее с аналогичной просьбой к Бастрыкину уже обращались, но тогда никакой реакции не было.

И, видимо, кроме как к президенту, обращаться уже больше некуда, — сказала Елена Афанасьева.

О конфликте Халилова и Истомина сообщалось уже не раз. По словам Истомина, он приехал на заправку «Газпром нефть» на улице Шейнкмана 8 сентября 2019 г. и решил подкачать колеса специальным аппаратом, установленным там. В этот момент водитель Lexus стал требовать от него уступить место в очереди.

На записи с камер наружного наблюдения видно, что водитель Lexus вышел из машины и стал отбирать шланг для подкачки колес у другого водителя. Затем Халилов стал хватать Истомина за руки и замахиваться на него, затем мужчины вышли из зоны камеры видеонаблюдения. Истомин говорит, что Халилов за эти секунды «схватил его за горло и начал сдавливать». Халилов же говорит, что в это время Истомин угрожал ему ножом.

Изначально против Истомина возбудили дело по части 1 статьи 119 УК РФ («Угроза убийством»). Расследовали его в СКР, дело вели сразу пять следователей, Халилов был признан потерпевшим. Но осенью 2020 г. судья участка № 4 мирового суда Ленинского района Екатеринбурга Наталья Чемакина оправдала Истомина. Ни апелляционная, ни кассационная инстанции приговор не отменили.