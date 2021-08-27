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Историю с конфликтом следователя и молодого водителя на заправке проверит СК России

Историю с конфликтом следователя и молодого водителя на заправке проверит СК России
Иллюстрация: pixabay.com

Внимание на конфликт, произошедший два года назад, обратил председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Реакция последовала сразу после письма на имя Владимира Путина от одного из участников происшествия.

#СКАНДАЛ#НОВОСТИ

Александр Бастрыкин, председатель Следственного комитета России, поручил центральному аппарату СК России провести проверку в отношении заместителя руководителя следственного отдела по Октябрьскому району Екатеринбурга Артема Халилова — водителя Lexus золотого цвета, спровоцировавшего конфликт с местным жителем Антоном Истоминым на заправке «Газпром нефть» на улице Шейнкмана 8 сентября 2019 г.

Руководителю СУ СКР по Свердловской области Михаилу Богинскому поручено доложить о проведенных следственных действиях по уголовному делу, возбужденному по части 1 статьи 119 УК РФ («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью») по факту ссоры между сотрудником Следственного комитета и молодым человеком.

Защита Антона Истомина намерена добиваться увольнения Халилова из органов. В четверг, 26 августа, адвокаты молодого человека сообщили, что Истомин написал обращение Владимиру Путину, реакция на которое поступила уже через несколько часов.

Адвокат подчеркнула, что ранее с аналогичной просьбой к Бастрыкину уже обращались, но тогда никакой реакции не было.

И, видимо, кроме как к президенту, обращаться уже больше некуда, — сказала Елена Афанасьева.

О конфликте Халилова и Истомина сообщалось уже не раз. По словам Истомина, он приехал на заправку «Газпром нефть» на улице Шейнкмана 8 сентября 2019 г. и решил подкачать колеса специальным аппаратом, установленным там. В этот момент водитель Lexus стал требовать от него уступить место в очереди.

На записи с камер наружного наблюдения видно, что водитель Lexus вышел из машины и стал отбирать шланг для подкачки колес у другого водителя. Затем Халилов стал хватать Истомина за руки и замахиваться на него, затем мужчины вышли из зоны камеры видеонаблюдения. Истомин говорит, что Халилов за эти секунды «схватил его за горло и начал сдавливать». Халилов же говорит, что в это время Истомин угрожал ему ножом.

Изначально против Истомина возбудили дело по части 1 статьи 119 УК РФ («Угроза убийством»). Расследовали его в СКР,  дело вели сразу пять следователей, Халилов был признан потерпевшим. Но осенью 2020 г. судья участка № 4 мирового суда Ленинского района Екатеринбурга Наталья Чемакина оправдала Истомина. Ни апелляционная, ни кассационная инстанции приговор не отменили.

Автор: Александра Клименко
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