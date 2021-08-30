Открылась регистрация участников XIII Уральского форума по недвижимости

Мероприятие пройдет 5-7 октября на площадке Екатеринбург Экспо. 8 октября в программу включены бизнес-тренинги, мастер-классы и бизнес-туры.

Организатор форума — Уральская палата недвижимости. Мероприятие пройдет при поддержке правительства Свердловской области, администрации Екатеринбурга, Российской гильдии риэлторов.

Уральский форум по недвижимости — крупное отраслевое мероприятие для обмена опытом, изучения и популяризации современных рыночных технологий, выработки стратегии развития и новых бизнес-направлений.

В этом году форум посвящен современным сервисам рынка недвижимости. В первую очередь речь пойдет о профессиональных инструментах, благодаря которым совершенствуются сделки и защищаются права участников — сервисы электронной регистрации, безопасных расчетов, бронирования и покупки новостроек, проверки юридической чистоты объектов, банкротства собственников и прав третьих лиц. Кроме того, в программу форума включены вопросы межрегиональных сделок, развития отдельных сегментов рынка, блок профессиональной аналитики регионального и федерального рынков.

В деловой повестке форума — рабочие секции с выступлениями спикеров, экспертов рынка, бизнес-тренеров из разных городов страны, круглые столы, дискуссии, а также выставка партнеров ассоциации УПН, консультации юристов, мастер-классы для специалистов и руководителей компаний.

Сотрудникам компаний-членов УПН на участие в форуме предусмотрены скидки до 20%.

Зарегистрироваться на форум можно по ссылке.

Ознакомиться с программой форума.