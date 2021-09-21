Почему топ-менеджеры девелоперских компаний едут из столицы на Урал

Сегодня девелоперы испытывают дефицит в кадрах любого уровня — от рабочих специальностей до ИТР, отмечают эксперты. Как решают этот вопрос крупные компании?

Кадровый вопрос для нынешнего рынка труда — один из самых острых. Рекрутеры говорят о том, что сроки закрытия вакансий удлинились. При этом не факт, что найденный кандидат будет даже на 90% соответствовать требованиям, которые изначально заявлял работодатель. Одна из причин кадрового дефицита, по словам экспертов, — рынки стремительно меняются, появляются новые профессии, а существующие обрастают дополнительными компетенциями.

Екатеринбургским девелоперам сегодня нужны кадры любого уровня — от рабочих на стройке до компетентных руководителей. Но если потребность в первых еще можно закрыть специалистами из Екатеринбурга и городов-спутников, то с руководителями все не так просто. Мы, например, вынуждены искать их по всей стране, — говорит Анна Романовская, руководитель отдела персонала ГК «Атлас Девелопмент».

Какие руководители сегодня в цене у девелоперских компаний, чего не хватает екатеринбургским строительным кадрам, где искать идеальных работников и как сильный бренд способен привлечь в компанию столичных специалистов — об этом DK.RU поговорил с главным эйчаром «Атлас Девеломпент».

По оценкам экспертов, зарплаты на стройке в последнее время поднялись втрое. И при этом специалистов все равно не хватает. В Екатеринбурге этот дефицит чувствуется?

— Сегодня девелоперами востребованы сотрудники буквально всех строительных профессий. Конечно, по классике жанра остро не хватает кадров в сфере ИТР, инженеров стройконтроля, прорабов. Но, в принципе, это вопросы решаемые.

Гораздо сложнее подобрать управленцев. Впрочем, я не могу говорить за все девелоперские компании региона — все-таки у всех разный подход. Мы, например, позиционируем себя как компанию полного цикла. То есть в нашем понимании девелоперский проект — это все шаги от поиска и подбора земельного участка до передачи ключей конечному пользователю. И человек, который управляет процессом, должен обладать компетенциями во всех этих сферах.

То есть речь идет о мультифункциональности, мультикомпетентности?

— Совершенно верно. Если мы говорим, например, о руководителе проекта, в нашем понимании это человек, который интегрирован в рабочую группу с момента подбора земельного участка. Он сразу понимает, какое будет технико-экономическое обоснование, проводит оценку градостроительной дкоументации, расчет этапов проекта с учетом существующих градостроительных ограничений и маркетинговой оценки. Дальше работает с проектным направлением, продуктологами, маркетологами — участвует во всех итерациях девелоперского проекта.

В Екатеринбурге, к сожалению, таких специалистов немного, все они нарасхват. Мы ищем лучших.

Преимущества работы в «Атлас Девелопмент»  Есть реферальная программа, маркетинговый инструмент внутри компании для привлечения кандидатов через рекомендации.

 Создана команда амбассадоров бренда. Это осознанная стратегия — вовлечение персонала в продвижение компании. Это свой путь коммуникации: через истории и мнения сотрудников формировать имидж компании.

 Компания реализует сложные проекты, участие в которых дает возможность сотруднику развиваться и повышать свою капитализацию, а параллельно — помогать бизнесу совершенствоваться.

 Компания и персонал за тренды и best-experience: обмен профессиональным опытом между сотрудниками и компаниями-застройщиками — ведущими участниками рынка России.

 Создание внутри группы компаний «Корпоративного университета» — эта образовательная структура позволит сотрудникам наращивать компетенции и успешно формировать карьеру.

 Соцпакет, в который входят корпоративная машина, денежные подарки, цветы ко Дню рождения, бесплатный корпоративный фитнес, ДМС.

С чем, по-вашему, это связано?

— Причин несколько. Одна из них — некоторые девелоперы Екатеринбурга работают несколько иначе, чем мы, более классически подходят к девелопменту. В результате те специалисты, что приходят к нам из других компаний, не могут в полной мере выполнять весь требуемый функционал — элементарно компетенций не хватает. В классическом девелопменте бизнес-цикл РП начинается, допустим, с момента проектирования. Такому специалисту просто незачем знать о градостроительных нормах или трендах квартирографии. У кого-то не захвачен авторский строительный надзор — наши специалисты обязательно этот процесс контролируют.

Еще одна причина, конечно, в том, что технологии — и строительства, и девелопмента, и управления процессами — развиваются стремительнее, чем, скажем, образовательные технологии.

Выпускники строительных кафедр высших и средних учебных заведений просто не владеют тем объемом информации, что сегодня уже вовсю используется нами.

Вы сейчас, наверное, говорите о цифровизации?

— Да, в том числе. Мы сейчас внедряем и реализуем цифровые проекты и продукты в нашей группе компаний, автоматизируем буквально все процессы. И не только мы. Эту работу постепенно запускают все екатеринбургские девелоперы. Но процесс небыстрый и соответствующий опыт у профессионалов накопится не скоро. А специалисты нужны уже здесь и сейчас.

Какой выход вы нашли для себя?

— Мы перефокусировали свой взгляд на другие города, с другим подходом к девелопменту, более близким нашему. У нас сильный бренд, профессионалы это видят и готовы к релокации, чтобы потом работать над интересными проектами. В первую очередь, конечно, речь идет о кадрах из девелопервских компаний Москвы и Санкт-Петербурга. Но есть также Казань, Сочи — там сейчас появляются очень интересные проекты. Мы уже несколько лет проводим такое мероприятие — Best Experience. Это обмен опытом между девелоперскими компаниями разных городов.

Как выбираете, к кому ехать обмениваться опытом?

— Мы же участвуем в различных конференциях, форумах недвижимости. Наши объекты несколько раз становились победителями Urban Awards. А в этой премии участвуют компании из всех регионов. Мы видим, кто из девелоперов близок нашему взгляду на развитие современной недвижимости, кто делает интересный продукт с какими-то фишками, УТП. С ними и договариваемся об обмене опытом. Таким образом посетили уже Москву, Челябинск, Тюмень, у нас были команды из Казани, Питера.

А что насчет зарубежных девелоперов?

— Рассматривали и этот вариант, даже договаривались с несколькими командами. Но пока из-за пандемии пришлось повременить со встречами. Как только ситуация в мире стабилизируется, вернемся к этому вопросу.

Будете переманивать на Урал кадры из-за границы?

— Пока об этом говорить преждевременно. Но топовые специалисты из питерской и казанской компаний уже приняли наши предложения.

Чем именно вы их «взяли»?

— Коммерческий директор, которая приехала к нам из Санкт-Петербурга, говорит, что для нее основными критериями выбора стали такие вещи:

понимание и глубокое внимание компании к продукту — желание сделать качественными даже мелочи;

причастность к продукту от начала до конца, что помогает обеспечивать «бесшовную» коммуникацию с клиентом;

человечный бизнес: внимание и к клиентам, и к сотрудникам компании;

профессиональная команда, в которой особое внимание уделяется soft skills.

Директор по продукту, проектированию и дизайну, до этого работавший в казанской компании, отметил, что выбрал наше предложение в первую очередь из-за личности собственника. Понравились его вовлеченность в работу команды, совпадение по ценностям и принципам, гибкость и желание развиваться самому и развивать компанию и команду. Еще одним критерием, по его словам, стал формат бизнес-партнёрства и широкие полномочия по организации работы.