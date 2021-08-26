Чиновникам с двойным гражданством все-таки разрешили занимать госдолжности

Президент России Владимир Путин подписал указ, разрешающий принимать на государственную службу без доступа к гостайне россиян, имеющих иностранное гражданство. Предполагается, что чиновники должны принимать все возможные меры, направленные на прекращение гражданства (подданства) иностранного государства. Если отказ от гражданства невозможен, это никак не будет сказываться на работе, сообщают РИА Новости со ссылкой на соответствующий указ.

Невозможность прекращения гражданства другого государства будет устанавливаться лично президентом России или решением Комиссии по вопросам гражданства при главе государства.

Обращения руководителей государственных и муниципальных органов в связи с их намерением разрешить гражданам, которые замещали должности по состоянию на 1 июля 2021 года, продолжить прохождение службы на замещаемых ими должностях или перевести таких граждан с их согласия на иные должности могут быть направлены в комиссию до 15 ноября 2021 года, — отмечается в документе.

Согласно новому указу, если комиссия не признает невозможность прекращения иностранного гражданства, обратиться в нее можно будет повторно.

Конституцию РФ вместе с поправками, принятыми Примечательно, что запрет на иностранное гражданство для ряда чиновников и муниципальных служащих был введен ввместе с поправками, принятыми по итогам голосования в 2020 г ., сообщал DK.RU. А 1 мая 2021 г. Владимир Путин подписал закон, запрещающий государственным и муниципальным служащим иметь иностранное гражданство и вид на жительство за рубежом. Запрет распространяется на должности, подразумевающие оформление допуска к государственной тайне.

Объясняя этот курьез, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что новый указ «касается ограниченного числа чиновников, в том числе уроженцев Украины, которые не могут технически отказаться от второго паспорта».