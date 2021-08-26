Из элитной гимназии в Екатеринбурге массово уходят педагоги. Что говорят в школе

Директор образовательного учреждения заявляет, что этот процесс идет во всех школах: учителя находят работу поближе к дому, уходят на пенсию и в репетиторство, переезжают в другие города.

Из екатеринбургской гимназии № 5, где учатся в том числе дети политиков и бизнесменов, проживающих в центральном районе, стали массово увольняться учителя, сообщает ЕАН. По данным информагентства, преподавать в другие школы ушли учителя биологии и математики, преподаватели иностранных языков и педагог начальной школы.

У нас никто массово не увольняется. Средний штат — стабильно 70-80 педагогов. Да, некоторые уходят на пенсию, переезжают в другие города, ищут работу поближе к дому — этот процесс идет во всех школах. Как правило, педагоги не возвращаются из творческого отпуска, занимаются репетиторством. В связи с уходом некоторых учителей нагрузка была перераспределена, мы составили новый учебный план. Ни один класс не остался без учителя, — прокомментировала DK.RU ситуацию директор гимназии № 5 Галина Панькова.

Екатеринбургская администрация заявляет, что подвоха нет: учителя уходят по собственным причинам, не связанным с рабочими условиями учебного заведения.

В гимназии два учителя год находились в творческом отпуске и уже не вели уроки, а сейчас ушли на заслуженных отдых, еще два также завершили свою трудовую деятельность и ушли на пенсию. Трое педагогов сменили место жительства и переехали в другие города. Еще два педагога предпочли сменить гимназию на общеобразовательную организацию по собственному желанию. Но это не значит, что гимназия осталась без учителей. Смена педагогов проходила не одномоментно, и сейчас гимназия ими полностью укомплектована, ни один класс не останется без учителя, — рассказали в городской администрации.

Напомним, что торжественных линеек для екатеринбургских учеников на 1 сентября проводить не планируется. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов на заседании городского оперштаба по профилактике коронавируса заявил, что детям будут проводить термометрию и сразу же разводить по учебным аудиториям.