За сутки в Свердловской области погибло 33 человека от COVID-19

Инфекционист Роспотребнадзора считает, что одним из постсимптомов легкой формы коронавируса может быть поражение центральной нервной системы через нос.

Свердловская область установила новый антирекорд: за минувшие сутки от COVID-19 погибло 33 человека. Всего за время пандемии умерло 5 035 человек.

Также зарегистрирован 531 новый случай COVID-19, в том числе 157 заболевших в Екатеринбурге. Общее количество заболеваний в регионе достигло 120 971.

На 26 августа, сообщает оперштаб, состояние 772 госпитализированных оценивается как тяжелое, 476 человек находится в реанимации, в том числе 345 — на аппаратах ИВЛ. Выписано 473 человека.

Смертность растет не только в Свердловской области, но и по всей стране. Сегодня Россия также обновила антирекорд по количеству смертей: за сутки умерло 820 пациентов с COVID-19. Больше всего скончавшихся в Москве (54), Санкт-Петербурге (38) и Краснодарском крае (34).

Добавим, что инфекционист Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, что у пациентов, перенесших ковид в легкой форме, может быть поражена нервная система. Выяснилось что в опасности не только пациенты с тяжелой формой болезни. Коронавирус, попадая в организм через нос достигает обонятельного нерва и поражает центральную нервную систему человека. Опасность есть и для людей с повреждениями кровеносных сосудов головного мозга, сообщает JustMedia.ru.

Ранее DK.RU публиковал информацию Александра Соловьева о том, какие последствия ждут человека, переболевшего вирусом: