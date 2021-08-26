Зарплата выросла, а денег снова не хватает. Почему мы так быстро начинаем тратить больше

Рост доходов не гарантирует роста накоплений. Расходы очень быстро подстраиваются под новый заработок и начинает хотеться еще больше. Это рост в геометрической прогрессии, но его можно остановить.

Рост зарплаты не приводит к тому, что у людей появляется больше накоплений. Больше доходов — больше расходов. Почему так происходит? Разобраться пытаются в том числе ученые.

Представим ситуацию: человек закончил вуз, устроился на работу, где переходит с должности на должность, увеличивая доходы. Но расходы он заморозил, оставив на уровне времен студенчества: снимает комнату в отдаленном спальном районе, путешествует автостопом, не заводит семью и детей, питается так же, как в 19 лет. В этом случае расходы растут только на величину инфляции. Таким образом, прожив жизнь бедного студента и поднявшись на профессиональные высоты, человек может накопить к пенсии немаленькую сумму.

Закон Паркинсона

Это был радикальный пример, в жизни так не бывает. Обычно люди быстро подгоняют расходы под доходы. Эту ситуацию прекрасно описывает остроумный принцип, предложенный британским историком и писателем Сирилом Паркинсоном: «Расходы всегда растут с доходами». Он так и называется — «второй закон Паркинсона» и служит продолжением знаменитого «первого закона»: «Работа заполняет все время, которое вы на нее отвели».

Очень быстро после роста зарплаты человек вновь начинает замечать, что денег ему не хватает. Нужно больше, еще больше, и так без конца. В самом популярном за всю историю Йельского университета курсе «The Science of Well-Being» профессор психологии Лори Сантос напоминает, что, согласно исследованиям, рост доходов приводит к кратно большему росту ожидаемых доходов.

Например, при зарплате в 30 000 руб. человек хочет получать 50 000 руб., но, начав зарабатывать 100 000 руб., тут же хочет 250 000 руб.

Почему так происходит?

Мы хотим счастья

Путь к удовольствию в современном обществе лежит через потребление. Новая машина, очередные джинсы, электросамокат — все это кажется совершенно необходимым.

Важно помнить, что приобретение вещей — довольно новое явление в человеческой истории, совсем недавно (по эволюционным меркам) не было даже такой опции — пойти в магазин и что-то купить.

Да, сегодня поход в магазин и покупка чего-то дарит нам радость, но важно помнить о следующем:

исследования раз за разом показывают, что мы переоцениваем счастье, которое принесет нам та или иная покупка.

через какое-то время после покупки желанной вещи приходит «гедонистическая адаптация»: наш мозг подстраивается под новый уровень удовольствия и то, что еще недавно казалось невероятно приятным, перестает радовать.

Социальный мир

Все мы относимся к нескольким группам: коллеги, родственники, друзья — и стремимся к конкуренции внутри этих групп. В ситуации, когда человек имеет машину лучшую, чем у коллег, у него активизируется отдел мозга, называемый прилегающим ядром. Его активность также растет, когда мы выигрываем деньги или испытываем злорадство, это приятное ощущение.

У владельца худшего автомобиля в действие вступает островок — отдел мозга, который отвечает за ощущение физической боли. Наш древний мозг «кнутом и пряником» подталкивает нас к участию в гонке с соплеменниками.

В части потребления это работает так: получив повышение должности и зарплаты, вы начинаете причислять себя к новой группе и подстраиваетесь под более высокие стандарты потребления. Считается, что социальные сети, сделавшие показное потребление нормой, сильно способствуют этому процессу, который иногда называют «инфляцией стиля жизни».

Душевные раны и проблемы с самооценкой

Исследования показывают, что люди часто совершают покупки, которые им не по карману, чтобы залечить душевные раны или когда у них снижена самооценка.

Неумение обращаться с деньгами

Да, люди плохо считают деньги. Согласно одному опросу, проведенному в США, 65% респондентов не имели представления, сколько они потратили в прошлом месяце. Другое исследование показало, что инвесторы переоценивают то, сколько денег они заработали, на 3-5%. Без регулярного контроля всех трат несложно не заметить, какими огромными темпами увеличиваются расходы.

Можно ли с этим справиться?

Да, способы есть, и они помогают тысячам:

Ведите бюджет

Это необязательно делать всю жизнь. Попробуйте вести бюджет первые три месяца после повышения дохода. Это поможет понять, что и куда тратится.

Переведите доход в другие единицы

Допустим, вы стали получать на 50 000 руб. в месяц больше. Посчитайте, сколько это в неделю (+12 500 руб.) и в день (+1670 руб.). Мы лучше себе представляем дневные или еженедельные расходы, так как их проще удержать в голове.

Установите ограничения

Если на ежемесячные траты установлен лимит прямо внутри банковского приложения, то это позволит автоматически ограничивать ваши расходы.

Спрашивайте себя: «А зачем?»

Честно ответьте на вопрос, зачем вы решили потратить деньги на что-то дорогое? Если ответ будет «Потому что половина моих знакомых уже купили это», то подумайте, насколько это убедительное объяснение.

Подумайте о будущем

Наш мозг устроен так, что всегда предпочтет близкую выгоду дальней — даже если отложенный во времени выигрыш сильно больше. Сейчас этот механизм подталкивает нас к потреблению лишних калорий и бессмысленным тратам, о которых мы потом жалеем.

Чтобы играть в долгую, нужно, для начала, установить большие и приятные цели. Это может быть покупка дома, хорошее образование для детей или обретение финансовой независимости — когда больше не надо ходить на работу — в 45 лет. Чем более четко вы увидите задуманное будущее, тем легче вам будет копить, а не тратить все заработанное.