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Известный андеграундный клуб «Посторонним В» открывается спустя 11 лет

Известный андеграундный клуб «Посторонним В» открывается спустя 11 лет
Автор фото: Илья Пеутин. Иллюстрация: 66.ru

«Мистификации, выходки гениев, раритеты авангарда, критики и музыканты, актуальный перформанс». Легендарный андеграундный клуб откроет двери в сентябре 2021 г.

#ОТКРЫТИЕ#ГОРОД#НОВОСТИ

Основатель популярного в 2000-е гг. клуба «Посторонним В» Станислав Словиковский рассказал, что заведение вновь заработает спустя 11 лет. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. Подробности о деятельности и программе клуба не сообщаются.

Хорошие новости. Открытие в сентябре. Киноклуб-призрак. Мистификации, выходки гениев, раритеты авангарда, критики и музыканты, актуальный перформанс, радикальные эксперименты, видеогипноз, инсталляции, визуальные выкрутасы, совместимость несовместимого, междисциплинарная лаборатория опыления искусства, — прокомментировал Станислав Словиковский.

Клуб «Посторонним В» был основан в конце 1998 г. в Екатеринбургском Доме писателя. Изначально заведение позиционировалось как киноклуб, однако в 2003 г. просмотр артхаус-кино сменился рейв-тусовками. В таком формате клуб существовал до 2010 г., периодически переезжая, пока не столкнулся с трудностями и не закрылся.

Клуб «ПВ» закрылся, когда слишком опопсел. Народ изменился, времена стали другими. Еще с 2006 года андеграунд терял своих героев и востребованность. К 2010-му клубная культура стала совсем другой, андеграунд умер естественной смертью», — рассказал Словиковский для 66.ru.

Стас Словиковский — одна из самых заметных фигур екатеринбургской андеграундной культуры. Его карьера клубного менеджера началась в 1997 г. с создания клуба «Посторонним В» (позже — PV), многократно закрывавшегося и и вновь открывавшегося в самых разных местах. В 2011 г. г-н Словиковский организовал ныне закрытый рейв-клуб «Олени». Известен также как режиссер, виджей и видный культуролог. 

Напомним, что другое популярное заведение Екатеринбурга — бар «Мизантроп»откроется в новом месте после закрытия. О том, что «Мизантроп» закрывается, стало известно в июле 2020 г., тогда владелец бара Антон Гиренко-Коцуба объяснил это разногласиями с арендодателем: заведению во время простоя приходилось платить за помещение в полном объеме. В здании по ул. 8 Марта, 14 бар работал более пяти лет.

Автор: Владимир Грибанов
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