Предпринимателю угрожают убийством. Причина — в «пропаганде мультикультурализма»

B2C-бренды все чаще подвергаются нападкам «агрессивных консерваторов». Но если ранее скандалы ограничивались только гневными комментариями в соцсетях, фигурант новой истории получил реальные угрозы.

Сооснователь российской сети доставки суши и роллов «Ёбидоёби» Константин Зимен получил угрозы убийством после публикации рекламных постов с изображением темнокожего мужчины и молодых девушек европейской внешности. Посты опубликованы в соцсетях бренда в регионах присутствия компании, пишет Секрет фирмы.

По словам Зимена, на рекламную кампанию негативно отреагировали в основном мужчины: начали оставлять ему комментарии с угрозами расправы и обвинять «в пропаганде мультикультурализма». В одном telegram-канале предпринимателя пообещали «убить-зарезать», если он не удалит публикации.

Компания планирует подать заявление в полицию. Сам Зимен экстренно застраховал свою квартиру. Посты из соцсетей «Ёбидоёби» удалять не будет.

Примечательно, что помимо агрессивных комментариев по поводу цвета кожи мужчины люди писали о невысоком качестве блюд из заявленного меню и «ужасной антисанитарии» на предприятиях сети.

DK.RU подробно рассказывал историю создания «Ёбидоёби». Предприниматели Константин Зимен и Дмитрий Прадед запустили доставку суши и роллов в Красноярске в конце января 2016 г. Они заходили на перенасыщенный рынок — в городе работало не менее 200 доставок японской еды. Спустя месяц «Ёбидоёби» нарастили выручку на 30% и запустили продажу франшиз. Эпатажной торговой маркой (в переводе с японского «ёбидоёби» означает «день недели — суббота») заинтересовались предприниматели не только из крупных городов России, но и из Лондона и Нью-Йорка.

Мы начали искать название примерно за четыре месяца до открытия, привлекли к этому процессу всех друзей и знакомых. Мы могли называться «Имбирный день» — это тот вариант, который мы уже рассматривали как самый вероятный, и уже даже написали техзадание дизайнеру на разработку фирменного стиля. Но вот однажды мы с друзьями сидели, курили кальян и под руку попался японский словарик. Листали его и наткнулись на это словосочетание: «день недели — суббота». Честно скажу, мы серьезно сомневались, насколько допустимо такое название, хотя мы не закладывали в него нецензурный смысл, в чем нас теперь многие обвиняют. Протестировали на друзьях. Половина сказали: «Вы с ума сошли», а вторая половина: «Да, классно, это взорвет рынок», — рассказывал DK.RU Константин Зимен.

Также он описывал первую реакцию на бренд:

Я помню день, когда я зашел во «Вконтакте» и переименовал группу из «Открываем доставку вместе» в «Ёбидоёби». Потом была публикация о нашем открытии на DK.RU, потом на Lenta.ru. И начался ад: в тот день у меня на сотовом было 900 пропущенных входящих вызовов, еще примерно на 300 звонков я смог ответить. Звонили разные люди — предлагали купить туалетную бумагу, полотенца, столы, ножи… Причем были такие, кто говорил: «Ребят, мы вот тут в Москве сидим, нам так ваше название понравилось — мы всем даем две недели бесплатного доступа к нашему сервису, а вам сделаем полгода».

Добавим, что компания периодически сталкивается с вниманием проверяющих органов и получает судебные иски в связи с брендом.

Сейчас франшизы «Ёбидоёби» работают в десятках городов России, включая Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург (открылась в 2019 г.), Тюмень, Казань, Томск и др. Сеть также представлена в столице Казахстана Алматы. В компании действует принцип один город — одна франшиза.

Ранее DK.RU рассказывал о ситуации вокруг ритейлера «Вкусвилл», который опубликовал рекламу продуктов с женской однополой семьей, а затем столкнулся с валом гомофобных комментариев, удалил пост и извинился. Впрочем эксперты отмечали, что скандал пошел на пользу компании: о «Вкусвилле» узнало еще больше людей, в магазины стало приходить больше покупателей. Между тем однополая семья из публикации оказалась реальной: после скандала они были вынуждены покинуть Россию.