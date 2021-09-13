В России готовится к запуску аукцион редкой тяжелой техники

Компания КОМЕК МАШИНЕРИ запустила новый умный инструмент для покупки и продажи б/у техники, оборудования и коммерческого транспорта. Сервис называется E-AUCTION.PRO.

Рынок спецтехники переживает сложные времена. На торговых площадках интересных предложений, как и достоверной информации о машинах, мало. Продавец часто пытается скрыть реальное состояние техники, чтобы сделать свое предложение более конкурентным. В итоге, покупатель узнает всю правду о состоянии машины только при встрече, когда уже потратил свое время и деньги на выезд.

Изменить эту действительность и предложить надежный способ покупки оборудования решила компания КОМЕК МАШИНЕРИ, которая запустила сервис E-AUCTION.PRO. Платформа заработала в 2021 году. На ней размещается полная и достоверная информация о тяжелых машинах. Соответственно, у покупателя есть возможность получить представление о приобретаемой технике до того, как она окажется в его распоряжении.

— Еще пять лет назад покупать технику с помощью маркетплейсов было крайне странным, необычным. Сейчас же это основной инструмент для поиска покупателей на б/у спецтехнику. Онлайн-аукцион тяжелой строительной техники — это не только возможно, но безопасно», — рассказывает Виктория Тайрова, директор Департамента интернет-коммуникаций ООО «КОМЕК МАШИНЕРИ» в Екатеринбурге.

Стоит отметить, компания «КОМЕК МАШИНЕРИ» работает на российском рынке уже более 20 лет, является дистрибьютором известных мировых брендов и имеет широкую филиальную сеть.

Мы гарантируем нашим покупателям, что эта техника реально существует, что они ее получат, что она именно в том состоянии, как мы ее описываем. Мы говорим нашим покупателям абсолютную правду, потому что дорожим безупречной репутацией компании на российском рынке, — добавила Виктория Тайрова.

«КОМЕК МАШИНЕРИ» ждет всех желающих приобрести хорошую технику в рабочем состоянии на сайте www.e-auction.pro в следующие даты:

14–20 сентября;

22–27 сентября;

16–22 ноября;

24–29 ноября

e-mail: info@e-auction.pro

Тел.: +7(905)389-35-95