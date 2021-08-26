Философы для бизнеса. Чему предпринимателя 2021-го года могут научить Аристотель и Ницше

Философия — это не страшно. И не бесполезно. Труды ученых, написанные века назад, помогают выстроить общение с клиентами и наладить сбыт и сегодня. Опытом поделился венчурный инвестор Рид Хоффман.

Известный венчурный инвестор Рид Хоффман поделился мыслями о том, как известные философы научили его многому в бизнесе. В своей колонке он пишет, что именно философия, а не информатика или экономика, — мощный инструмент для предпринимательства.

Именно философия, говорит Хоффман, помогает понять человека и то, как личность развивается в обществе. Вот кто, считает бизнесмен, точно повлиял на него и его дело:

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1. Аристотель

Первое философское влияние на меня оказал Аристотель. Он не был первым философом, но он был первым, кто реально открыл мне глаза на то, насколько философия важна в размышлениях о людях.

Во времена Аристотеля быть философом значило многое. Раньше науку называли «натурфилософией», и Аристотель во многих смыслах был первым ученым. Кроме того, Аристотель был наставником Александра Великого. Так что он не просто сидел в башне из слоновой кости, а в буквальном смысле влиял на мировые события.

На самом деле это одно из главных отличий между Аристотелем и его учителем Платоном. Платон был сосредоточен на чистых идеях, изображенных в его аллегории пещеры. Аристотель считал, что, поскольку мы встроены в материальный мир, философия начинается с изучения этого мира. Это одна из причин, почему я считаю, что Аристотель — хороший философ для предпринимателей.

Чему нас может научить Аристотель

Каждый человек хочет стать героем своей собственной истории, а великие предприниматели делают героем каждого пользователя или клиента.

Конечно, одной теории недостаточно. У меня есть любимая цитата: «В теории нет разницы между теорией и практикой. На практике — есть».

Аристотель учил пересматривать теории на основе практики. Цикл теории и практики таков: взаимодействие с миром для создания теории, применение этой теории к миру и использование результатов для ее уточнения. Намылить, промыть, повторить.

Мой любимый афоризм — «Если вам не стыдно за первую версию продукта, значит, вы запустили его слишком поздно» — как раз о важности баланса между теорией и практикой. Это не значит, что теория не нужна. Это значит, что ее нужно постоянно совершенствовать.

Фото: pixabay.com

2. Ницше

Мои друзья Дэвид Джилк и Брэд Фельд написали книгу под названием «Еженедельник Ницше для предпринимателей: книга для разрушителей». Когда они обратились ко мне с просьбой написать предисловие, я был счастлив, потому что убедился: Фридрих Ницше действительно философ-покровитель предпринимателей.

Чему нас может научить Ницше

Ницше остается одним из самых влиятельных философов своей — или любой другой — эпохи, благодаря силе его идей и произведений. Для меня, как и для многих первокурсников университета, чтение Ницше было откровением.

Он чувствовал, что, хотя прошлое и величественно, но действительно имеет значение создание нового, в том числе будущего человека, которого он называл Übermensch (Сверхчеловек). Он считал, что нужно не копировать прошлое, а стремиться к лучшим версиям самих себя.

Этот акцент на важности личности и на том, что личность созидательна, участвуя в созидательном разрушении, — вот что делает Ницше моим философом-покровителем предпринимательства. Предприниматели изобретают предприятия, которые атакуют нынешних «идолов» (отрасль, рынки, продукты), создавая что-то новое и революционное.

Работы Ницше воодушевляют предпринимателей становиться героями и преодолевать трудности и страхи предпринимательского пути.

Фото: cultura,hu

3. Витгенштейн

Последний и наиболее поздний философ, которого я хотел бы обсудить, — это Людвиг Витгенштейн. Бертран Рассел сказал, что «Витгенштейн был, пожалуй, самым совершенным примером гения, который я когда-либо знал, в самом его традиционном виде: страстный, глубокий, напряженный и властный».

Легендарный экономист Джон Мейнард Кейнс еще лаконичнее выразил свое первое впечатление о Витгенштейне. Он просто сказал: «Появился Бог. Я встретил его в поезде в 5:15».

Как и многие предприниматели, Витгенштейн был супер-умным и несколько навязчивым, что помогло ему оказать огромное влияние на философию.

Чему нас может научить Витгенштейн

Витгенштейн задался вопросом: что мы можем понять о мире, в котором живем? Как выразить это понимание в языке, на котором мы можем общаться с другими? И как использовать это понимание, чтобы выразить наши теории мира, теории человечества и теории о том, что возможно, а что нет?

Ключевые уроки, которые я извлек из изучения Витгенштейна, заключаются во внимании к языку и его значению для идентичности, для того, как мы общаемся и сотрудничаем. И хотя это кажется чисто интеллектуальным спором, на этом я основывался, делая некоторые инвестиции.

Например, я вхожу в правление Coda. Coda специализируется на разработке рабочей интернет-платформы, и один из ее ключевых инструментов заключается в создании рабочих ритуалов. Совместная работа — это в какой-то степени ритуальная практика, наподобие парадокса следования правилу Витгенштейна.

Смысл наших ритуалов и то, как мы их изменяем и расширяем, — это то, что Витгенштейн называл «соглашением в форме жизни». Мы выбираем наиболее эффективные ритуалы (например, как вы проводите встречи? Как собираете обратную связь? Как координируете свою работу?) основываясь на том, помогают ли они создать высокоэффективную команду.

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