Россияне увлеклись микрозаймами: в долг взяли почти 200 млрд рублей

За первое полугодие 2021 года займы получили 11,9 млн жителей РФ. Аналитики уверены: доля кредитов в МФО будет продолжать расти, а разница между микрозаймом и банковским кредитом максимально сотрется.

Количество россиян c займами в микрофинансовых организациях (МФО) с начала года выросло на 2,26 млн человек, сообщает Секрет фирмы со ссылкой на данные СРО «Микрофинансирование и развитие» («МИР»). Приток клиентов МФО ускорился в конце 2020 года — такую тенденцию эксперты назвали естественной для кризиса. С января по июнь 2021 года россияне взяли в долг почти 200 млрд рублей. Это почти на треть больше результата аналогичного периода прошлого года, когда кредитование в России начало постепенно восстанавливаться после первой волны ограничений из-за коронавируса. К июлю займы получили 11,9 млн граждан.

В пандемийный год динамика показателей по онлайн-займам стала предсказуемо выше, чем по oфлайн. Кроме того, интернет-займы сами по себе стали популярнее у заемщиков до 45 лет.

Директор СРО «МИР» Елена Стратьева считает, что из-за пандемии многие крупные микрозаймовые организации перевели свои онлайн-каналы на полноценный режим работы:

В прошлом году пандемия простимулировала развитие дистанционных каналов даже у тех игроков, кто не работал с этим инструментом ранее. После разработки бизнес-моделей, построения всех необходимых процессов, именно в начале этого года ряд компаний полноценно запустили такие сервисы.

В 2020 году база активных клиентов увеличилась на 9,5% — на 835 000 человек. Объем квартальных выдач и совокупный объем активных микрозаймов продолжает расти и в 2021-м. Аналитики отмечают, что с такими тенденциями борьба между МФО и банками за клиентов усиливается, а граница между микрозаймами и полноценными кредитами стирается.

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