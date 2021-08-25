Сбер купил склад под Екатеринбургом, на котором будут зарабатывать инвесторы

Складской комплекс в индустриальном парке «ПНК Косулино» теперь входит в состав комбинированного закрытого паевого инвестиционного фонда «Сбер — Арендный бизнес 3».

Сбер выкупил складской комплекс в индустриальном парке «ПНК Косулино» в Екатеринбурге. Он вошел в состав комбинированного закрытого паевого инвестиционного фонда (ЗПИФ) «Сбер — Арендный бизнес 3», паи которого предназначены для квалифицированных инвесторов. Фонд инвестирует в активы высококлассной коммерческой недвижимости и управляет ими в интересах пайщиков.

Складской комплекс класса «А» «ПНК Косулино» площадью в 15,3 тыс. кв.м. находится поблизости от крупных автомобильных магистралей и ЕКАД, в 18 км от аэропорта «Кольцово». Сейчас его арендует дискаунтер «Ситилинк».

Наши фонды всегда включали довольно много различных логистических и складских объектов. Мы накопили глубокую и квалифицированную экспертизу в этом сегменте коммерческой недвижимости и можем предложить клиентам очень качественные объекты в составе рентных фондов, — прокомментировала сделку Екатерина Черных, директор по бизнесу Сбер Управление Активами.

Она подчеркнула, что склад в Екатеринбурге — уже пятый объект в составе флагманского фонда «Арендный бизнес 3». Также в управлении у Сбера есть логистические комплексы, бизнес-центр и торговый центр в Москве и Ростове-на-Дону.

Только с начала года доходность составила 9,13% годовых. Мы видим огромный спрос со стороны розничных инвесторов к нашим фондам коммерческой недвижимости, — подчеркивает Екатерина Черных

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