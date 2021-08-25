Сравни, выбери выгодное и сформируй единый заказ. В городе начала работать новая доставка

Сервис, который позволяет сравнивать цены на продукты и формировать единую корзину с товарами из разных магазинов, стартовал в Екатеринбурге. В планах — охват всей России.

В Екатеринбурге начал работать новый foodtech-проект Da-mart.ru. Это первый сервис доставки продуктов, который позволяет сравнить цены на товары в магазинах и сделать единый заказ с товарами из разных сетей.

Дмитрий Углов, один из основателей проекта, пояснил DK.RU, что, покупая продукты в разных сетях, можно экономить в итоге до 60%.

Я человек с нормальным доходом, но даже я покупаю продукты домой не в одной сети. Бананы в одном месте, сыр в другом. И так делают многие, потому что цены на самом деле сильно отличаются. Но для этого нужно запоминать, что, где и сколько стоит и лично идти в магазин. Ни один из сервисов доставки продуктов в Екатеринбурге, да и в России, не дает возможности сравнить цены, выбрать самое выгодное предложение и сформировать в итоге одну корзину. Этого не было, но мы это сделали.

Стартовавший неделю назад, Da-mart.ru сейчас работает с МЕТРО, «Лентой» и «Кировским». Такой выбор сетей объясняется территориально: сейчас сервис активно работает в районе ЖБИ Екатеринбурга (доставка, однако, осуществляется по всему городу). В ближайшее время к территории охвата присоединятся Широкая Речка, Уралмаш и Эльмаш и новые сети: «ОКЕЙ», «Ашан» и другие. Вопрос с работой в центре пока не решен: авторов проекта смущают серьезные пробки.

Развивают проект на полученные частные инвестиции: прописан график получения траншей при достижении определенных показателей. Единичные выплаты, рассказал Дмитрий, составляют от 5 до 15 млн руб., в итоге проект получит до сотни миллионов рублей на развитие по всей стране.

Напомним, в начале лета в Екатеринбурге начала работать «Яндекс.Лавка». В марте в город начал работать сервис «Самокат», входящий в экосистему Сбера.