Оптимизм инвесторов растет, хотя США могут свернуть программы ликвидности. Инвестдайджест

После снижения большинства американских индексов на этой неделе Nasdaq Composite превысил 15 тыс. пунктов, а российские индексы в целом не испытывают сильных колебаний.

Ольга Оберюхтина, менеджер по работе с состоятельными клиентами офиса General Invest в Екатеринбурге:

— По итогам прошедшей недели большинство американских индексов завершили неделю падением. Индекс S&P 500 закрылся с понижением на 0,6%, Dow Jones упал на 1,1%, а Nasdaq Composite снизился на 0,7%.

Основным событием прошедшей недели стала публикация протокола июльского заседания ФРС США, который подпортил настроения инвесторов, указав на готовность ряда участников Комитета ФРС одобрить начало сворачивания программы покупки активов уже в текущем году. На фоне растущих темпов распространения штамма коронавируса «дельта» напоминания о сворачивании программ ликвидности, очевидно, было плохо воспринято рынками.

В свою очередь, европейские фондовые индексы закрыли прошлую неделю падением, показав худшие недельные результаты с февраля на фоне замедления роста мировой экономики и растущих опасений по поводу распространения нового штамма COVID-19 «дельта».

В то же время китайские акции в начале текущей недели закрылись ростом на фоне сообщений об отсутствии новых случаев заражения COVID-19 внутри страны впервые с июля, а также о некоторых мерах либерализации материковых рынков капитала этой страны.

Новости о динамике заболеваний коронавирусом будут, видимо, оставаться в центре внимания инвесторов в ближайшее время. Не исключено, что эта тема станет одной из определяющих риторику главы ФРС США Дж. Пауэлла в ходе его выступления в рамках ежегодного экономического симпозиума в Джексон-Хоул, который пройдет в онлайн-режиме 26-28 августа. Консенсус предполагает, что в ходе своего выступления председатель ФРС может объявить о начале сворачивания QE, но есть вероятность, что под влиянием коронавирусных новостей сворачивание может быть сдвинуто на конец сентября, когда состоится очередное заседание ФРС США.

Сезон отчетности в США подходит к концу. На данный момент 476 компаний из списка S&P 500 опубликовали результаты. 87,4% из них превзошли консенсус по прибыли. На этой неделе отчитаются такие компании, как Best Buy, Salesforce.com, Hello Group, Dell Technologies и другие.

Доллар США завершил неделю ростом на 1,06% по отношению к ведущим мировым валютам, превысив мартовские максимумы и вернувшись к уровням середины ноября 2020 года.

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В свою очередь, цены на золото на прошедшей неделе упали на 0,08%, и закрыли неделю на отметке $1781,11 за тройскую унцию, всю неделю торгуясь в очень узком диапазоне.

Котировки нефти сорта Brent на минувшей неделе резко понизились — на 7,66% на фоне массовой распродажи позиций хедж-фондами, которые в начале года ставили на осенний рост нефти. Также наблюдается сокращение спроса на нефть со стороны двух крупнейших стран-импортеров нефти — Индии и Китая.

На фоне укрепления доллара США на глобальном валютном рынке и одновременного снижения нефтяных котировок (не в последнюю очередь из-за сильного доллара) курс рубля ослаб на прошлой неделе на 1,4%.

Под давлением глобальных фондовых и товарных рынков российские индексы на минувшей неделе прервали свой рост и завершили неделю в минусе. Индекс МосБиржи упал на 1%, долларовый РТС потерял 2,6% стоимости. В лидерах падения фигурировали акции Роснефти (-4,5%), а также бумаги Норникеля (-3,9%). В конце недели коррекция распространилась и на локомотивы роста рынка: бумаги Сбербанка (-0,7%) и Газпрома (-0,2%).

Акции МТС на прошлой неделе продемонстрировали рост на 1,8%. Компания опубликовала финансовые результаты по МСФО за 2 квартал 2021 года, которые в целом превысили консенсус-оценки аналитиков.

В начале недели внешний фон для российского рынка складывается довольно благоприятным, но ближе к концу недели ожидаем роста волатильности на ожиданиях выступления главы ФРС США Дж. Пауэлла.

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Прочее важное

24 августа фондовый индекс Nasdaq Composite впервые в истории закрылся выше отметки в 15 тысяч пунктов. Стоимость акций «Газпрома» впервые с 2008 г. превысила 300 руб.: с ноября 2020 г. бумаги компании подорожали на 93%.