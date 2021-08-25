СвЖД приглашает детей и взрослых на эксклюзивные экскурсии по вокзалу Екатеринбург

На вокзале Екатеринбурга появилась новая услуга – экскурсии для пассажиров, жителей и гостей города. Можно выбрать прогулку по вокзальному комплексу или экскурс в историю вокзала и ЖД.

Первый блок ориентирован на школьников от 7 до 15 лет. Во время посещения вокзала дети узнают, какие механизмы и устройства помогают обеспечить безопасность и комфортную среду для посетителей, побывают в помещениях, скрытых от посторонних глаз, получат много забавной информации (например, сколько весит люстра в зале ожидания).

Проводником в «закулисье» выступает начальник вокзала Илья Сазонов. Он встречает экскурсантов на входе в здание (после досмотрового павильона) и сопровождает на первый этап путешествия — в бомбоубежище, куда в обычное время проход закрыт и где находится учебная «секретная» кнопка гражданской обороны. Кроме того, гости посетят бюро находок, смогут пообщаться с диспетчером при помощи информационно-справочного терминала и узнают, откуда диктор делает все объявления. В финале экскурсии ребятам покажут мультфильмы о правилах безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта.

Еще одно нововведение — полуторачасовые исторические экскурсии по зданию вокзала и расположенному неподалеку Музею истории, науки и техники СвЖД. В процессе экскурсовод (сотрудник музея) расскажет о фресках, украшающих потолочные своды в залах ожидания вокзала. Глядя на них, можно узнать об истории основания и развития города, походе Ермака через Уральский хребет, создании первого паровоза мастерами Черепановыми, эпизодах гражданской и Великой Отечественной войн и многом другом. В музейном уголке вокзала посетителей ждет увлекательный рассказ о развитии Свердловской магистрали.

Один из залов ожидания вокзала Екатеринбурга

Экскурсии по вокзальному комплексу Екатеринбурга и в Музей СвЖД организованы для популяризации услуг железнодорожного транспорта, повышения интереса пассажиров к путешествиям по железной дороге. Узнать подробности и оставить заявку можно у дежурного помощника начальника вокзала, в бизнес-зале вокзала или по телефону 8 (343) 358-25-50. Исторические экскурсии будут проходить три раза в неделю, на них пассажиров также будет приглашать диктор по громкой связи. Стоимость экскурсии для детей составит 150 руб., для взрослых 250 руб.

Железнодорожный вокзал Екатеринбурга — это крупнейший вокзал Уральского региона, его общая площадь составляет 19 тыс. кв. метров. Одновременно он может вместить до пяти тыс. человек. Ежесуточно услугами вокзала пользуется более 13 тыс. пассажиров (максимальная пропускная способность – до 25 тыс.). С 15 приемо-отправочных путей поезда отправляются по семи направлениям.

В здании вокзала для пассажиров круглосуточно работают комнаты длительного отдыха, стационарная и автоматическая камеры хранения, стойки для бесплатной зарядки мобильных устройств. В зале ожидания, предназначенном для пассажиров с детьми, установлена детская игровая зона.

В настоящее время вокзал Екатеринбург выступает не просто как транспортно-пересадочный узел, а активно интегрируется в городскую среду, становится площадкой для проведения выставок и концертов. Таким образом возрождается заложенная в XIX веке роль вокзалов как общественных пространств и точек культурного притяжения.