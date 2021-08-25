Ройзман и Жуков идут в суд. Там должны решить, кому платить долг «Города без наркотиков»

«Это было понятное вредительство с его стороны». Свердловский арбитраж рассмотрит иск нынешнего руководителя фонда к бывшему, речь о 4,6 млн руб.

Фонд «Город без наркотиков» обратился в Свердловский арбитраж с заявлением о применении срока исковой давности касательно взыскания с организации 4,6 млн руб. по иску МУГИСО.

Тимофей Жуков, нынешний руководитель фонда, в беседе с ЕАН заявил:

Мы не согласны с тем, что в период, установленный законом, никаких взысканий произведено не было. Соответственно сейчас мы опираемся на те нормы, согласно которым сроки давности уже истекли. Долги, которые оставил нам Ройзман, — это не долги фонда, это было понятное вредительство с его стороны. Деньги на то, чтобы погасить задолженность, были — Прохоров (Михаил, российский олигарх) выделил 15 млн, но до своего назначения они не дошли.

Тимофей Жуков уверен, что долг в 4,6 млн руб. за аренду накопился у фонда за то время, пока им руководил Евгений Ройзман. Арбитражный суд Свердловской области принял к рассмотрению иск распорядительной дирекции регионального Мингосимущества к фонду «Город без наркотиков». Процесс стартует 9 сентября.

Ройзман все обвинения в свой адрес со стороны бывших коллег по наркоборьбе отрицает.

Ранее DK.RU писал о конфликте Жукова и Ройзмана, они публично высказались друг о друге весьма нелицеприятно и уже в июле заявили, что вопрос с 4,6 млн руб. будет решаться в суде.

Также сообщалось, что Евгений Ройзман выставил на продажу картину, чтобы заплатить штраф, выписанный ему судом (60 тыс. руб. за участие в трех акциях в поддержку Алексея Навального и 5 тыс. руб. за участие в деятельности нежелательной организации).