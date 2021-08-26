Татьяна Мошталева: «Я создавала продленку, на которую с удовольствием ходили бы мои дети»

«Правильная продленка — это баланс между развлечениями и образованием ребенка. Только так мы подарим ему счастливое детство». Вдохновляющий опыт бизнеса, который помогает родителям и развивает детей.

Вопрос организации детского досуга, как учебного, так и развлекательного, стоит весьма остро. Дело в том, что у современных родителей с их графиком работы часто не хватает времени на то, чтобы полноценно сделать с ребенком уроки или поиграть в его любимую игру. Судите сами: стандартный рабочий график взрослого человека — это пребывание в офисе с девяти утра до шести вечера. Уроки у первоклассников начинаются в 8.30 утра и заканчиваются около полудня. Для того, чтобы встроиться в это детское расписание, одному из родителей приходится отказываться от работы. Другой вариант — искать няню или полагаться на помощь бабушек.

На случай, когда ни один из перечисленных вариантов родителя не удовлетворяет, существует продленка. Психологи говорят, что занятия в группе продленного дня помогают школьнику стать более самостоятельным, ответственным, общительным и творческим. Ведь правильная продленка — это не только выполнение домашнего задания со школьником, но и организация его игрового досуга — лепка, пение, прогулки на свежем воздухе и так далее.

К сожалению, существующие в городе группы продленного дня (и частные, и при школах) берут на себя только одно обязательство — сделать с ребенком уроки. Причем, не всегда качественно. С этой проблемой столкнулась и героиня сегодняшней публикации DK.RU — Татьяна Мошталева. Решением стало открытие собственного проекта в этой сфере — MAMARADA:

Моя старшая дочь Ева ходила в частную группу продленного дня, которая располагалась прямо в нашем доме. В первый месяц мы не очень понимали, что это вообще такое. Начали погружаться в процесс и поняли, что качество услуг не соответствует тем деньгам, которые мы платим. Открывали Евины тетради, а там какая-то размазня. Значит, преподаватель не следит за тем, что делает ребенок. Кроме того, некоторые конфликтные моменты, которые возникали в группе, замалчивались преподавателем. За что я плачу деньги? Просто за то, чтобы «пристроить» ребенка? Это как-то неправильно. Тогда-то у меня и родилась идея организовать собственную продленку, совмещенную с площадкой для детских праздников. Такое пространство, наполненное любовью, заботой и теплом. Место, куда с удовольствием ходили бы обе мои дочери. Уже представленная Ева и младшая Лада.

Итак, проект MAMARADA — это и группа продленного дня, и арт-пространство для проведения детских праздников. Студия располагается в ЖК «Нагорный» и готовится к открытию в начале сентября, как раз под старт учебного года. Здесь с нетерпением ждут мальчишек и девчонок с первого по третий класс.

Студия MAMARADA получилась особенной, не похожей на стандартную продленку. Во-первых, само пространство продумано до мелочей. Видно, что к дизайну интерьера здесь подошли с особой любовью и пониманием того, что на самом деле хотят видеть дети. Во-вторых, руководство студии вступило в бой за грамотных преподавателей, которые смогут сделать процесс учебы интересным для ребенка.

По словам Татьяны, на деле студия будет выглядеть еще лучше, чем на фотографиях

Я думаю, что правильная продленка — это баланс развлечений и образования. Ребенок должен и домашнее задания сделать, и поиграть со сверстниками. Только так мы подарим ему счастливое детство. Под такой нестандартный запрос мы и искали преподавателей. Поиск на рекрутинговых сайтах результата не дал, и я выбрала самый надежный способ — искать преподавателей через друзей и знакомых, т.е. через тех людей, на мнение которых я могу положиться. Сейчас я с уверенностью говорю: у нас топовые сотрудники, имеющие стаж работы более 20-ти лет и квалификацию, подтвержденную различными сертификатами. С некоторыми из этих преподавателей уже занимаются мои дети, — продолжает Татьяна Мошталева.

В MAMARADA заботятся не только об интересном досуге ребенка, но и о комфорте родителей. Преподаватель студии сам забирает детей из близлежащих школ (МБОУ СОШ №1, МАОУ Гимназия № 2) и отводит их в группу продленного дня (детей, обучающихся в других районах города, родители привозят самостоятельно, прим.ред.) Там они вместе делают уроки, гуляют, обедают, играют и параллельно занимаются внеклассной образовательной деятельностью. Например, в стенах MAMARADA можно подтянуть почерк ребенка или его речевые навыки. Если ребенок учится со второй смены, то ему также будут рады на продленке: преподаватель позанимается с ним с самого утра и отведет в школу к 12.00 или 13.00, в зависимости от того, во сколько начинаются уроки.

Фото: на телевизоре можно будет транслировать учебные видео для детей

С родителями детей мы находимся в постоянном контакте, слушаем их пожелания и составляем учебно-развлекательные программы, исходя из их индивидуального запроса. Есть и «массовые просьбы». Например, родителям важно, чтобы ребенок не «залипал» в гаджетах, чтобы вовлекался в игру или учебу. На самом деле здесь и некогда будет отвлекаться на телефоны — очень уж много организовано активностей, в которых ребенку захочется поучаствовать, — рассказывает основатель MAMARADA.

Теперь о пространстве для проведения праздников. Оно появилось тоже благодаря старшей дочери Татьяны Мошталевой. Когда Еве исполнялось шесть лет, Татьяна забронировала одну из городских студий.

Тихий-тихий ужас ждал нас вместо дня рождения! Во-первых, грязные полы. Белые девчачьи колготки через полчаса превратились в серые. Не отстирались, пришлось выбросить. Во-вторых, посуды для всех не хватило. Несмотря на то, что мы предупреждали администрацию о количестве гостей и никого лишнего с собой не привели. Убила техника безопасности, вернее, ее отсутствие. Рядом с игровой зоной была расположена батарея. Точно в том месте, где ребенок оказывался, скатившись с детской горки. Один из детей и рассек себе бровь об эту батарею... В общем, той детской студии спасибо — мы точно поняли, как делать НЕ НАДО. И еще поняли, что если в Екатеринбурге нет достойного пространства для детей и родителей, надо его создать, — делится опытом Татьяна Мошталева.

В MAMARADA детское пространство оформлено, во-первых, стильно (настолько стильно, что его можно даже не украшать шарами), во-вторых, безопасно, в-третьих, интересно. Здесь есть множество локаций для красивых фотографий (прозрачная качель-шар, подоконники-диваны, огромные пуфы). Будет мини-кухня со всей необходимой техникой и стильной посудой.

Фото: прозрачный кресло-шар наверняка полюбится маленьким гостям MAMARADA

Особая гордость студии — цифровая анимация. Это специальная система, где звуковая и световая установки смонтированы под потолком (дети лишены возможности споткнуться о напольные колонки).

В нашу систему зашита программа встроенной дискотеки. Песни (разумеется, детские) меняются, свет подстраивается под звук, картинки на экране соответствуют происходящему. Все в совокупности дает вау-эффект. А еще есть встроенная программа-игра. Герои на экране танцуют под музыку, а дети повторяют за ними, — резюмирует Татьяна.

Кроме того, для маленьких именинников здесь работает кэнди-бар, а родители могут либо вообще не приглашать аниматора (детям хватит «базовых» развлечений, входящих в стоимость аренды площадки), либо позвать сказочного героя из каталога MAMARADA, либо из любой другой организации.

Как записаться в продленку MAMARADA и сколько стоит провести детский праздник, можно узнать на официальной странице MAMARADA в Instagram.