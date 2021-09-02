Как девелопер с 25-летней историей меняет Екатеринбург — и не только

ГК «Сторинг» строит коммерческие, жилые и социальные объекты в регионах УрФО — и управляет ими. За 25 лет компания выросла в большое диверсифицированное предприятие. История развития ГК — на DK.RU.

Группа компаний «Сторинг» объединяет несколько видов бизнеса. Непосредственно сам «Сторинг» занимается девелопментом коммерческой недвижимости. Компания «СтройИнвест» — это генподрядчик по строительству. В пуле бизнесов ГК есть также управляющая компания «УК «А2», которая занимается управлением всеми объектами. DK.RU рассказывает об истории развития компании — в год ее 25-летия.

ГК «Сторинг» отметилась значимыми коммерческими и социальными объектами не только на карте Екатеринбурга и Свердловской области, но и в Новом Уренгое, Ханты-Мансийске и других «северных» городах.

Так, в 2015 г. в Ханты-Мансийске ГК «Сторинг» построила торговый центр ТЦ NEBO. Он расположился в самом центре города и занял площадь 18 тыс. м2. Торговый центр имеет прилегающую благоустроенную территорию, большую подземную парковку и удобные подъездные пути. Через некоторое время там же, в Ханты-Мансийске, компания приобрела и взяла в управление торгово-деловой центр «Гостиный двор».

Свою экспертность ГК «Сторинг» оттачивала не на торговых, а на бизнес-центрах. Один из первых объектов компании — БЦ NEBO в Екатеринбурге — был построен в 2008 г. Он располагается в самом центре города, на ул. Народной Воли, и принадлежит классу «B». Арендаторы — представительства иностранных и московских компаний, здесь же расположены офисы крупных местных предприятий. Резидентами БЦ NEBO являются страховые компании РЕСО-Гарантия и PPF Life, компании «Ситимобил», DNS и другие.

Компания постоянно наращивает опыт. В том числе и на строительстве социальных объектов. В 2011 году ГК «Сторинг» начала возведение ледовой арены в Асбесте. В 2013-м здание было введено в эксплуатацию. Сейчас в физкультурно-оздоровительном комплексе проводятся тренировки и соревнования по хоккею с шайбой и фигурному катанию. Продуктивным в плане социальной стройки стал для «Сторинга» 2015 год. В эксплуатацию ввели сразу три объекта — детские сады в Сысерти, селе Патруши и поселке Большой Исток.

Время идет. Ставки повышаются, и вот ГК «Сторинг» вводит в эксплуатацию новый проект — БЦ NEBOPLAZA, относящийся к классу «А» (к слову, в городе, давно не строили «офисники» такого класса). Он расположился тоже в центре — на ул. Розы Люксембург.

Здание построено по международным стандартам, оснащено интеллектуальными системами жизнеобеспечения и имеет продуманную инфраструктуру. Девелопер проекта — компания «СтройИнвест» — сделал ставку на комфорт, безопасность, экологичность и высокие технологии, которых так не хватало офисной недвижимости Екатеринбурга в последнее время. Технологические стандарты, используемые при строительстве NEBOPLAZA, позволяют называть этот БЦ одним из самых продвинутых в стране. Так, к примеру, за чистоту воздуха в помещениях отвечает климатическая система SWEGON GOLD, которая регулирует объем подачи воздуха (управлять климатом в помещениях можно прямо со смартфона). Здание прошло сертификацию по международной системе LEED («Лидерство в энергетическом и экологическом проектировании»). Безопасность объекта — на системе пожарной безопасности ESMI от Schneider Electric, которая интегрирована в общую систему управления зданием.

Управлением и эксплуатацией всех объектов занимается собственная управляющая компания «А2». На первых порах девелопер хотел передать управление своими объектами сторонней организации, но в скором времени стало очевидно, что лучше собственной управляющей компании с этой задачей не справится никто.

— Управляющая компания — это обязательная составляющая любого бизнеса, связанного с коммерческой недвижимостью. Она выполняет широкий пул задач и работает на повышение привлекательности и значимости объектов, разрабатывает и поддерживает концепцию уникального наполнения бизнес- и торговых центров. Мы консультируем собственников коммерческой недвижимости в вопросах маркетинга, продвижения, эксплуатации, финансам, юриспруденции. Оказываем услуги брокериджа — аренда и продажа помещений коммерческого назначения. Арендаторов у нас около 500, поэтому взаимодействие с ними идет непрерывно, — рассказывает директор «УК «А2» Виктория Рамм.

Есть в пуле объектов «Сторинга» и жилой комплекс «Сказы» — в Сысерти. В настоящее время девелопер заходит на площадку. В скором времени в городе-спутнике Екатеринбурга появится новый малоэтажный жилой комплекс, который заселят как жители Сысерти, так и жители Екатеринбурга, которые хотят жить поближе к природе. Проектом предусмотрено все необходимое для комфортного и спокойного времяпрепровождения: закрытые дворы, интегрированная система видеонаблюдения, наличие необходимой инфраструктуры в шаговой доступности.

Фото: во дворе ЖК «Сказы» занятие по душе найдут и взрослые, и дети

Наша компания долгое время занималась строительством коммерческой недвижимости, офисных площадей и социальных объектов. В этом направлении мы давно зарекомендовали себя как профессионалы. Пришла пора расширять бизнес-портфель и покорять новые горизонты. Полученный опыт и знания позволяют нам качественно подойти и к жилой застройке. Сысерть для старта выбрана вовсе не случайно. Во-первых, мне очень нравится этот город. Он родной. Во-вторых, эта территория, как голубой океан — там не строят ничего, кроме коттеджей. Комплексно на территорию еще никто не заходил. Начнем оттуда и будем постепенно двигаться в сторону Екатеринбурга, — рассказывает собственник ГК «Сторинг» Дмитрий Сарапулов.

Фото: рядом с ЖК «Сказы» предусмотрены парковочные места