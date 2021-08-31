20 лет любимого дела: Как «Городисский и Партнёры» развивают IP-отрасль на Урале

«Интеллектуальная собственность — это один из основных активов и хороший рабочий инструмент для повышения эффективности. Нужны комплексные услуги по охране объектов интеллектуальных прав».

* IP — intellectual property (интеллектуальная собственность, англ.)

В июле этого года 20-летний юбилей отпраздновал филиал одной из первых специализированных фирм в области интеллектуальной собственности на Урале — ООО «Юридическая фирма «Городисский и Партнеры». В честь этого события мы поговорили с его руководителем — Сергеем Егоровым.

Сергей Геннадьевич, вы все 20 лет возглавляете филиал ООО «Юридическая фирма Городисский и Партнеры» в Екатеринбурге. Что филиал представляет собой сегодня?

— Сегодня это полноценная узкоспециализированная фирма, оказывающая весь спектр услуг в области интеллектуальной собственности.

В рядах наших сотрудников опытнейшие патентные поверенные во всех областях промышленной собственности, юристы и международная патентная группа, оказывающая услуги по международному патентованию как российским клиентам за рубежом, так и зарубежным клиентам на территории России. Отмечу, что немногие региональные фирмы могут оказывать подобные услуги.

Лично я считаю, что наш филиал уникален, поскольку мы, с одной стороны, не изменяем избранной специализации, а с другой — оказываем нашим клиентам весь спектр услуг в сфере интеллектуальной собственности и близких к ней вопросам.

Наши клиенты — это крупные региональные производители, медицинские компании, IT-компании, предприятия торговли и транспорта, известные в городе ресторанные сети и кафе. При этом мы также активно оказываем услуги и представителям малого и среднего бизнеса.

Работая с поручениями клиентов из таких разных областей, мы растем и развиваемся вместе с ними, становясь специалистами в каждой из сфер. Иначе — невозможно! Представьте сами, чтобы участвовать в судебных спорах, например, о незаконном использовании изобретения в области нефтепереработки, мы должны на экспертном уровне представлять себе функционирование того объекта, в отношении которого идет спор, и быть способными просто и ясно донести свою позицию до судебных/административных органов. Здесь, конечно, важна слаженная работа технических специалистов, патентных поверенных и юристов. И, по оценкам клиентов, эту работу нам удается выполнять успешно.

Мы подсчитали и выяснили, что за время существования филиала мы оформили более 1500 патентных заявок в разных областях техники, и зарегистрировали более 800 товарных знаков, многие из которых, я уверен, вам хорошо известны. Считаем это большим достижением.

Ну, и не могу не отметить, что мы находимся в красивейшем офисе Екатеринбурга — на панорамном этаже БЦ «Онегин», из окон которого открываются прекрасные виды на весь Екатеринбург.

А с чего все начиналось?

— Начиналось всё с Всероссийского конкурса товарных знаков «Золотник». Многие мои коллеги, наверное, помнят, как в нашем регионе еще в 2000 году при поддержке и участии губернатора, а также министра торговли, питания и услуг Свердловской области был проведен Региональный этап Первого Всероссийского конкурса товарных знаков «Золотник», организатором которого выступала ООО «Юридическая фирма Городисский и Партнеры». Этот конкурс был призван привлечь внимание к такому объекту промышленной собственности, как товарный знак, и вывести на всероссийский уровень региональные, как сейчас принято говорить, «бренды» и повысить их узнаваемость. Например, победителями этого конкурса были такие известные компании, как «СладКо», УГМК и др.

На этапе подготовки и проведения этого конкурса стала очевидна большая заинтересованность уральского бизнеса в получении квалифицированных услуг в сфере регистрации товарных знаков, а поскольку многие из предприятий нашего региона представляют промышленный сектор, то товарными знаками их интерес не ограничивался. В связи с этим было принято решение открыть в нашем регионе полноценный филиал фирмы, чтобы соответствующие услуги в сфере интеллектуальной собственности стали более доступными местным компаниям.

Отмечу, хотя в то время наш филиал был представлен лишь несколькими специалистами, тем не менее мы самостоятельно и полноценно оказывали нашим клиентам весь спектр услуг в области интеллектуальной собственности и были одной из первых подобных фирм на Урале.

Как менялся спрос на услуги фирмы в эти годы?

— Конечно, изменения за это время произошли колоссальные. В самом начале работы для того, чтобы адекватно оценить потребности клиента, приходилось проводить практически обучающие лекции по основам охраны интеллектуальной собственности. Напомню, когда мы начинали работать, еще не существовало единого нормативного акта в этой сфере, как сегодня — Часть Четвертая Гражданского кодекса РФ, а были лишь разрозненные законы по отдельным объектам интеллектуальной собственности. В вузах практически не преподавали соответствующие дисциплины. Поэтому любые вопросы, касающиеся интеллектуальной собственности — были «космическими».

В настоящее время ситуация кардинально иная. Клиенты сейчас куда более подготовленные и, как правило, их запросы требуют изначально более квалифицированного и комплексного подхода.

Но и задачи стали более масштабными и системными — сейчас мало кто из клиентов приходит только с одним вопросом. Обычно мы решаем сразу множество проблем наших доверителей: например, не просто регистрируем логотип в качестве товарного знака, а проводим работу по правильному оформлению отношений по созданию этого логотипа и его дальнейшему использованию.

Я бы сказал, что общая тенденция — потребность не в локальных, а в комплексных услугах по охране объектов интеллектуальных прав, их использованию и защите.

Как сказалась пандемия на деятельности филиала?

— Безусловно, мы отмечаем некоторый спад спроса на услуги, но скорее речь идет о разовых работах. Все постоянные клиенты остались с нами. Мы сохранили и коллектив, и клиентов. При этом даже когда был объявлен первый локдаун, а сделано это было за два дня до окончания рабочей недели, у нас не возникло каких-либо проблем ни с выполнением поручений клиентов, ни с взаимодействием с государственными органами благодаря собственному программному обеспечению — «Патадмин» (R), которое фактически представляет собой виртуальный офис, обеспечивающий доступ ко всей инфраструктуре, необходимой для работы.

Не могу не отметить, что в любой экономически кризисной ситуации повышается спрос на услуги по разрешению конфликтных ситуаций. Интересно, что и в этой сфере наметилась новая тенденция — внесудебное разрешение конфликтов посредством переговоров и заключение соответствующих соглашений.

Мы, безусловно, считаем это хорошим шагом к цивилизованным хозяйственным отношениям. Потому что любое судебное дело, на наш взгляд, должно становиться последним, а не первым, как это было долгое время, способом разрешения конфликта. И судебное дело должно появляться только после того, как исчерпаны иные возможности урегулировать спор.

Как считаете, изменилось ли за это время отношение к интеллектуальной собственности в регионе?

— Как отмечал ранее, сейчас интеллектуальная собственность перестала восприниматься как какое-то космическое явление, пришло понимание, что это один из основных активов и хороший рабочий инструмент для повышения эффективности и успешности, узнаваемости и защищенности бизнеса.

В этом ключе не могу не отметить и ту большую просветительскую работу, которую в данном направлении проводила наша фирма. Так, почти все 20 лет существования филиала у нас была добрая традиция собирать всех специалистов нашего региона в области интеллектуальной собственности, наших клиентов, студентов, представителей государственных и административных органов, судов на ежегодные международные конференции и семинары. Как правило, такие мероприятия проходили при поддержке правительства области, администрации Екатеринбурга с участием известных специалистов в нашей сфере, представителей Роспатента, министров и политиков. По нашим подсчетам, около 5000 участников прошли соответствующее обучение.

Надеюсь, что в обозримом будущем губительное поветрие отступит и мы сможем вернуться к данному формату мероприятий. При нашем самом активном участии было впервые подготовлено и подписано соглашение о сотрудничестве между правительством Свердловской области и Роспатентом, и затем еще две редакции этого документа, что не могло не сказаться на общем интеллектуальном климате в регионе.

Как вы можете сформулировать основное отличие фирмы «Городисский и Партнеры» от других подобных фирм? В чем ценность фирмы?

— Я бы сказал кратко — мы бутиковая фирма. Наша узкая специализация обязывает нас иметь в своем штате лучших специалистов в сфере интеллектуальной собственности, которые могут помочь клиенту в самых изысканных вопросах. К нам не приходят с простыми поручениями, зачастую мы начинаем работать и помогать тем клиентам, которым, как кажется, уже мало кто и чем может помочь.

Сегодня в составе нашего коллектива наряду с другими специалистами работают четыре патентных поверенных РФ, а также четыре кандидата наук в различных областях знаний. Это мощный потенциал, который позволяет решать любые задачи в области правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности.

Вы могли бы привести примеры наиболее успешных кейсов?

— Не раскрывая конфиденциальные сведения, отмечу, что мы были первой на Урале фирмой, которая добилась вынесения первого уголовного приговора по делу о незаконном использовании товарного знака.

Мы добились победы в деле об имитации упаковок одного из известных производителей хлебобулочных изделий, в результате чего нарушитель был вынужден прекратить производство продукции в спорных упаковках. Причём мы получили положительный результат в этом деле еще до того, как «имитация» была внесена в Закон «О Защите конкуренции» как правонарушение.

Совсем недавно мы взыскали более 20 млн руб. в пользу патентообладателя за нарушение исключительного права на его изобретение. Некоторые изобретения, заявки на которые были оформлены нашими патентными поверенными, попадали в перечень 100 лучших изобретений года по оценкам самого Роспатента. На самом деле, интересных дел очень много и о каждом из них можно давать отдельное интервью.

Участвует ли филиал в социальных проектах?

— Очевидно, что будущее за молодежью. Поэтому мы сотрудничаем с фондом «Золотое сечение», который объединяет невероятно талантливых детей и подростков. И мы получаем огромное удовольствие работать с ними. Мы поддерживаем участие детей в конкурсах юных изобретателей, в том числе на международном уровне. Один из наших конкурсантов уже получил золотую медаль на Международной Выставке юных изобретателей (IEYI) в Нью-Дели (Индия). Сегодня уже подготовили команду юных изобретателей, которые прошли отборочный этап и в ближайшее время станут участниками в аналогичной выставке в г. Тайбэй (Тайвань). Наиболее талантливых студентов наших вузов мы приглашаем в наш офис для прохождения практики или стажировок.

Кроме того, мы активно работаем с профессиональными союзами и научными организациями, например, являемся членами Уральской торгово-промышленной палаты, с которой у нас подписан договор о сотрудничестве, Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов. Мы сотрудничаем со Свердловским областным фондом поддержи предпринимательства, который активно поддерживает начинающих инноваторов, с УрФУ, имеющим специализированную кафедру. Кроме того, мы являемся членами Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей, в рамках которого совмещаем свою профессиональную деятельность с административной. Я также вхожу в состав ревизионной комиссии Союза.

В прошлом году мы инициировали создание в нашем регионе Регионального отделения Российского лицензионного общества — LES RUSSIA, на которое мы возлагаем большие надежды. В рамках этой организации мы надеемся создать некое сообщество единомышленников, решающих самые разнообразные запросы в сфере использования различных технологий и объектов интеллектуальных прав.

Что в ближайших планах?

— Не останавливаться на достигнутом. Оставаясь в рамках своей узкой специализации, мы тем не менее планируем расширять сферу услуг, предлагая нашим клиентам дополнительные возможности, например, мы разработали и сейчас тестируем программное обеспечение, которое позволит нашим клиентам проводить самостоятельный аудит и управление своей интеллектуальной собственностью. Мы также планируем работать в сфере медиаторства и корпоративных отношений, но, безусловно, в той части, которая касается интеллектуальной собственности. У нас много молодых специалистов, которые готовы уже в ближайшее время пополнить ряды патентных поверенных, и мы их к этому готовим.