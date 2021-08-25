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Мэр Екатеринбурга призвал не спешить со сдачей ремонтируемых мостов

Мэр Екатеринбурга призвал не спешить со сдачей ремонтируемых мостов
Иллюстрация: pixabay.com

Алексей Орлов обсудил скорость работ на Макаровском мосту и напомнил подрядчику, что «пишут жалобы десять человек, а ждут объекта тысячи». Спешить, однако, строителей он не просит.

#ДОРОГИ#ГОРОД#НОВОСТИ

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подчеркнул, что в досрочной сдаче работ по реконструкции мостов города немало рисков. Он считает, что с работами не нужно торопиться, если ради скорости ремонт будет выполнен с нарушениями. Свое мнение он высказал во время осмотра реконструкции Макаровского моста.

Мы на самом деле два объекта — на Бебеля и Блюхера — сдали пораньше. Есть технологии, против которых ты не попрешь. Ну не надо сдавать на месяц раньше срока, если мы будем потом получать иски, — сказал Орлов подрядчику Макаровского моста, соучредителю ООО «ГУДСР» Павлу Пустозерову.

Подрядчик напомнил, что во время ремонтных работ на ул. Попова люди жаловались, что строители работают по ночам. Мэр на это заявил, что «Пишут жалобы десять человек, а ждут объекта тысячи человек. Так, наверное, надо выбирать большинство».

Напомним, Макаровский мост должен быть полностью восстановлен и отремонтирован к 2023 г. В конце этого года планируется достроить вторую часть моста и полностью открыть ее для машин.

Ранее в городе на неделю раньше после ремонта открыли Блюхеровский мост и на десять дней раньше завершили работы на Бебелевском мосту. Ремонт на мосту на Кольцовском тракте продолжается, но должен вскоре быть закончен.

Ранее DK.RU писал о том, в какие сроки и какие мосты города приводят в порядок в этом году.

Также этим летом из-за очередного дорожного ремонта уральцы несколько дней стояли в «царь-пробке». В итоге на перекресток ул. Луганской и Объездной дороги лично выезжал губернатор. Сегодня, 25 августа, стало известно, что ремонт на проблемном отрезке дороги может продлиться до ноября. Как пишет JustMedia.ru, сроки затягиваются из-за несогласованности двух структур – подрядчика и МБУ «ВОИС». Бюджетное учреждение не согласовало установку типовых барьерных ограждений, а изготовление барьеров по индивидуальному решению уйдет 35 рабочих дней. При этом заказ до сих пор не размещен (именно из-за отсутствия решения). К консенсусу сторону не могут прийти уже неделю.

Автор: Александра Клименко
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