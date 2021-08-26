Как здравоохранение переходит в «цифру»

Электронная медицина в России уже стала частью системы здравоохранения. Региональные власти и разработчики делают все возможное для выполнения национальных целей по повышению доступности медпомощи.

Для того, чтобы сделать медицинскую помощь в регионах доступнее и безопаснее, внедряются медицинские информационные системы (РМИС).

Ключевые задачи таких систем:

Обеспечивать взаимодействие врача и пациента в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС);

Формировать требуемую отчетность, которая поможет органам государственной власти анализировать процессы в регионе, контролировать и влиять на эффективность работы подведомственных организаций;

Позаботиться о врачах и создать удобную для работы систему. Для этого важно собрать все сервисы в одном интерфейсе. Дать возможность настроить систему индивидуально под специалиста. Сделать ее привычной и понятной, чтобы врачу не нужно было каждый раз переучиваться.

Один из примеров региональной медицинской информационной системы — РМИС «Медведь», разработанная Группой Компаний ХОСТ.

РМИС «Медведь» — это платформа для обеспечения эффективной информационной поддержки органов и организаций системы здравоохранения, а также граждан в рамках процессов управления медицинской помощью и ее непосредственного оказания для создания единого цифрового контура здравоохранения на основе ЕГИСЗ.

Платформа «Медведь» соответствует требованиям Министерства здравоохранения Российской Федерации и включена в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных и имеет статус «Иной информационной системы».

Ядро платформы — интеграционная шина, которая обеспечивает взаимодействие между собой медицинских информационных систем (МИС) региона и федеральных сервисов: подключение к ЕГИСЗ, ФЭР, ИЭМК, СМЭВ и др.

— В РМИС «Медведь» мы учли все особенности информатизации регионального звена. Задача системы – создание единого цифрового контура здравоохранения региона. Десять лет мы помогаем государству управлять информационными процессами, — рассказал Дмитрий Котохин, директор по развитию РМИС «Медведь».

Система работает с уже сложившимся в регионе ИТ-ландшафтом. Интеграция с медицинскими и немедицинскими информационными системами происходит без замены медицинских программ, а все сервисы становятся доступны в одном интерфейсе. Это снимает с врача лишнюю нагрузку — ему не надо переучиваться.

Интеграционная шина была разработана в 2015 году, сейчас она работает в 9 регионах РФ: Ханты-Мансийском автономном округе–Югре, Республике Саха (Якутия), Амурской, Орловской, Московской, Белгородской, Владимирской, Омской областях и г. Севастополь. Всего систему используют около 5000 медицинских организаций, а количество зарегистрированных пациентов превысило 5.5 млн человек, информация о которых хранится в 43 млн документов, — Добавил Дмитрий Котохин.

Одним из компонентов РМИС «Медведь» является онлайн-сервис «Медведь. Телемед».

Что умеет «Медведь.Телемед»

Онлайн-сервис «Медведь.Телемед» позволяет врачам осматривать и консультировать пациентов дистанционно. Связаться со специалистом можно через специальное приложение, установленное на смартфон, либо через браузер ПК. Никакого дополнительного оборудования не требуется.

С помощью сервиса можно проводить дистанционные консультации, как между врачом и пациентом, так и обсуждения в формате консилиума между врачами. Взаимодействие может проходить в формате видеоконференцсвязи или через чат. Протокол консультации подписывается электронной подписью врача.

Кроме того, «Медведь.Телемед» предоставляет набор дополнительных медицинских сервисов для пациентов: дневник здоровья, вызов врача на дом, электронная очередь и другие. Система работает в 9 регионах РФ. За прошлый год было проведено 32 000 телеконсультаций, медицинскую помощь получили 17 500 пациентов.

— Опыт использования нашего телемедицинского решения в 9 регионах России говорит о том, что автоматизация этих процессов позволяет значительно снизить нагрузки на систему здравоохранения, повысить доступность медицинской помощи и, самое главное, наладить диалог с гражданами. Наша система соответствует всем федеральным нормативным требованиям, методическим рекомендациям, и также, как и РМИС «Медведь», имеет статус иной информационной системы», — рассказал генеральный директор ГК ХОСТ Константин Суслов.

Опыт показывает, что активнее всего телемедицину практикуют:

• эндокринологи — 40% всех консультаций;

• районные педиатры и терапевты — по 20%;

• акушеры-гинекологи — 10%;

Так, пациенткам с физиологическим течением беременности не нужно приезжать в женскую консультацию на каждую явку. Достаточно вести дневник здоровья: контролировать вес, показатели артериального давления. При необходимости врач приглашает пациентку на очный прием.

Среди регионов-пользователей телемедицины абсолютным лидером, причем с большим отрывом, является Якутия. На нее приходится 65% всех проведенных консультаций.

Внедрение телемедицины на примере Якутии

Республика Саха в принципе является одним из лидеров по скорости внедрения телемедицинских услуг. Местные власти заинтересованы в развитии сервисов, позволяющих получить помощь врача дистанционно. Особенно это стало актуально в период распространения коронавирусной инфекции, — подчеркнул Константин Суслов.

В 2020 году в регионе внедрили сервис «Облачная поликлиника». Этот проект, запущенный Минздравом Якутии, позволяет осуществлять медицинские услуги в режиме онлайн. На текущий момент сервис насчитывает более 346 тысяч активных пользователей и дает возможность дистанционно консультироваться с врачом, минимизируя личные контакты врача и пациента. К созданию пробного проекта подключились специалисты из Якутской городской больницы №3, Медицинского центра г. Якутска, Сунтарской ЦРБ, Ленской ЦРБ.

В республике убеждены, что инновационные решения в области цифрового здравоохранения — современный инструмент для улучшения качества оказания медицинских услуг и вовлечения пациента в процесс лечения.