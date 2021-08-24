Популярный видеоблогер Влад А4 начнет продавать детям фастфуд

Топовый YouTube-блогер Владислав Бумага будет производить кукурузные палочки и лимонад под собственным брендом. Партнерами по бизнесу стали бывшие топ-менеджеры «Пятерочки» и Danone.

Видеоблогер из Белоруссии, владелец бренда А4 Владислав Бумага запускает бизнес по продаже готовых завтраков, кукурузных палочек и лимонада. Для развития проекта создано ООО «Бумажная бумага», в котором Владу принадлежит 45%, а остальные 55% — в равных долях распределены между бывшим вице-президентом по маркетингу «Данон Россия» Виталиусом Паулюсом и бывшим топ-менеджером розничных сетей «Дикси» и «Пятерочка» Алексеем Клочковым, сообщает Sostav.ru со ссылкой на Ведомости.

Решение выйти именно в этот сегмент объясняется востребованностью такой еды у целевой аудитории блогера — детей 6-12 лет. Сейчас идет поиск площадок, которые будут производить продукты, разработка бренда. Инвестиции в запуск проекта партнеры оценивают в 10-15 млн руб. на каждую категорию, что касается продвижения — бренд будет рекламироваться на платформах А4.

Партнер брендингового агентства Depot Алексей Андреев оценивает затраты на разработку и продвижение в 30-60 млн рублей. Вероятнее всего, Бумаге удастся запустить нишевый бренд, а развивать его логичнее в категории non-food.

Ранее Бумага участвовал в анонсе промоакции ГК «Дикси». Видео блогера попало в #Топ-1 трендов YouTube и собрало более 23 млн просмотров.

Путем собственных усилий Влада Бумаги и его команды канал «А4» набрал более 26 млн подписчиков. В 2020 году Влад попал в номинацию рейтинга Forbes «30 самых перспективных россиян до 30 лет» в категории «Новые медиа». Среди проектов Владислав Бумаги есть приложения для мобильных устройств, линейка мерча — одежда, аксессуары и канцелярия с фирменным логотипом.

В 2020 году компания Влада «ЧЕТЫРЕАЧЕТЫРЕ» стала резидентом Парка высоких технологий. Компания занимается разработкой программного обеспечения для аналитики состояния и динамики зрительского интереса на видеоплатформах. С 2016 года количество подписчиков на канале «А4» превысило численность населения Белоруссии (9,5 млн человек), за что блогер получил бриллиантовую кнопку YouTube.

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