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СвЖД строит в регионе современные безопасные железнодорожные переходы

СвЖД строит в регионе современные безопасные железнодорожные переходы
Иллюстрация: пресс-служба СвЖД

Новый безопасный пешеходный переход через железнодорожные пути построит СвЖД в черте города Артемовский. Место для его размещения было определено с учетом маршрутов движения пешеходов.

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Одноуровневый переход спроектирован с учетом всех современных требований и стандартов. Он будет оснащен автоматической световой и звуковой сигнализацией, информирующей о приближении поезда, системой освещения и резинокордовым настилом. На подходах к месту перехода через пути обустроят пандусы, накопительные площадки с направляющими ограждениями; установят знаки безопасности.

Уже проведена очистка и подготовка территории в местах обустройства накопительных площадок. Для удобного схода с железнодорожной насыпи на пешеходную дорожку взамен старого деревянного построли временный железобетонный переход с металлическими перилами. Окончание строительных работ запланировано на 2022 год.

Аналогичные пешеходные переходы в 2022 году СвЖД планирует построить на станциях Кордон в Пермском крае и Юность Комсомольская в ХМАО-Югре. Проектирование этих объектов уже завершено.

Напомним, СвЖД реализует комплексную программу по повышению безопасности на объектах железнодорожного транспорта. Ежегодно на участках с интенсивным движением поездов строятся безопасные и удобные пешеходные переходы: в 2020 году они появились на о.п. Палкино и на перегонах Первоуральск — Подволошная, Путевка — Исток, Ергач — Кукуштан. Также СвЖД проводит ремонт и обновление существующих переходов, выполняет замену настилов, систем освещения на платформах станций и остановочных пунктах, вырубает кустарники в местах плохой видимости, устанавливает предупреждающие плакаты и знаки безопасности там, где это необходимо.

Автор: Инна Вейн
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