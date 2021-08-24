Бизнесмен построит частную железную дорогу до Охотского моря и порт за свой счет

Проект станет знаковым с точки зрения контроля расходов, так как обойдется в четыре раза дешевле аналогичных строек. «Эльгауголь» вкладывает свои средства, но просит гарантий от государства.

Компания «Эльгауголь» Альберта Авдоляна, владеющая крупным месторождением коксующегося угля в юго-восточной части Якутии (в 415 км к востоку от города Нерюнгри и в 300 км от Байкало-Амурской магистрали), оценила в 97 млрд рублей стоимость строительства собственной железнодорожной ветки до Охотского моря. Согласно проекту, 1 км новой железной дороги будет вчетверо дешевле проектов РЖД. Об этом говорится в письме гендиректора управляющей компании «Эльгауголь» Александра Исаева в адрес заместителя главы Минтранса Владимира Токарева.

Транспорт нужен компании, чтобы соединить Эльгинское месторождение и поселок Чумикан на берегу Охотского моря. Протяженность железной дороги Эльга — Чумикан составит около 500 км, по ней можно будет поставлять 30 млн тонн угля в год. Такая же мощность должна быть у порта, строительством которого тоже планирует заняться Авдолян.

Стоимость новой дороги составит 97,1 млрд рублей, из которых 37,3 млрд приходится на саму железную дорогу, 28,4 млрд — на подвижной состав, 15,8 млрд — на строительство порта и 15,6 млрд рублей — на закупку оборудования для порта. При таких расчетах 1 км дороги обойдется в 74,6 млн рублей.

В «Эльгаугле» обещают, что компания может ввести в эксплуатацию ветку и морской терминал в Чумикане уже через пять лет после начала строительства. Однако для начала строительства бизнес просит правительство дать гарантии — за вложение частных средств «Эльгауголь» просит РЖД в первоочередном порядке провозить 30 млн тонн угля компании по БАМу в течение пяти лет.

Стоимость постройки 1 км РЖД при проектировании развития участков Восточного полигона (включает БАМ и Транссиб) варьируется в диапазоне от 300 млн до 600 млн рублей, сообщает The Bell со ссылкой на собственные источники в РЖД. По словам управляющего директора рейтинговой службы НРА Сергея Гришунина, если компании действительно удастся уложиться в заявленные рамки, «проект станет знаковым с точки зрения контроля расходов на строительство инфраструктуры».

В «Эльгаугле» подчеркивают, что при наличии таких гарантий предприятие построит дорогу до Охотского моря исключительно за счет собственных средств, без какого-либо бюджетного финансирования.

Альберт Авдолян занимает 115 место в рейтинге Forbes «200 крупнейших бизнесменов России 2021» с состоянием $1 млрд. Запасы Эльгинского месторождения — крупнейшего в России — составляют 2,2 млрд тонн коксующегося угля. Авдоляну принадлежит контрольный пакет компании, владеющей лицензией на добычу угля на этом месторождении. Известно, что предприниматель имеет гражданство России, Армении и Мальты.

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