«Батутный король» потребовал выкорчевать деревья и убрать скамейки со «своих» участков

Максим Пыцко, совладелец компании «Вимакс», обратился в Министерство госимущества Свердловской области с требованием демонтировать объекты благоустройства на участках, переданных ему в аренду.

Требования бизнесмена связаны с недавним решением чиновников взимать плату за использование участков, которые ранее МУГИСО предоставило Пыцко в бесплатное пользование, пишет 66.RU. Речь идет сразу о трех участках: на набережной Исети около ГЦСИ, рядом с Ельцин Центром, а также — в сквере у Драмтеатра. Общая сумма, которую чиновники намерены взыскать с Максима Пыцко, — около 22 млн руб.

Уважаемый Сергей Михайлович! Учитывая вашу позицию по вопросу взимания платы, просим в этом случае министерство принять исчерпывающие меры, направленные на демонтаж на землях площадью 5772 квадратных метров, расположенных в районе Добролюбова в Екатеринбурге всех ранее размещенных, в том числе при реализации муниципального контракта №Ф.2018.381468 от 07.08.2018, элементов благоустройства», — приводит 66.RU выдержку из письма, которое Пыцко отправил на имя и.о. руководителя МУГИСО Сергея Зырянова.

Такие же требования выдвинуты по участкам около Ельцин Центра и Драмтетра. Бизнесмен просит освободить территории от пешеходных дорожек, скамеек, элементов освещения и прочих объектов благоустройства, в том числе деревьев и кустарников, а также песочницы около Ельцин Центра.

Напомним, конфликт властей и предпринимателя тянется уже больше месяца. Как рассказывал DK.RU, противостояние началось 20 июля, когда охранная служба Ельцин Центра препятствовала развороту батута, потребовав от работников документы на использование земли. Ольга Жданович, директор по развитию Ельцин Центра, заявила, что у аттракциона нет потребительского уголка, отсутствуют выдача кассовых чеков и документы, подтверждающие безопасность батута. Максим Пыцко, в ответ президентскому центру, заявил, что те поставили песочницу и осуществляют благоустройство за пределами их территорий.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обратил внимание на конфликт Ельцин Центра и предпринимателя, поставившего батут на набережной. В своем Instagram глава региона написал, что огромный цветной батут «выглядит диковато» и портит пространство:

Рядом Ельцин Центр делает благоустройство, разбивает сад, а эта конструкция портит пространство и уродует наш красивый город. Более того, часто батуты небезопасны для детей и негигиеничны. Я понимаю возмущение работников Ельцин Центра, возмущение жителей города. Батуты заполонили город, они вырастают, как грибы, в самых неожиданных местах. Один предприимчивый человек получил уже сотни разрешений на их установку. Но площадь Первой пятилетки, площадка у ГЦСИ, музей ИЗО — не места для батутов, — высказал свое мнение Куйвашев.

Губернатор отметил, что такая ситуация возникла из-за пробела в законодательстве и пообещал его устранить.

Министерство по управлению госимуществом уже разработало проект постановления, после которого использование земли для бизнесмена станет платным. А землю под аттракционы мы будем разыгрывать на открытых аукционах, — заявил глава области.

Поясним, сегодня любой человек может взять бесплатно в аренду участок государственной и муниципальной собственности на 49 лет и заниматься там бизнесом. Законом предусмотрен 31 вид объектов, которые можно установить на такой земле, среди которых есть батуты. Максим Пыцко, бывший сотрудник МУГИСО, таким способом получил в пользование 279 участков и поставил уже 10 батутов. «Я увидел пробел в законодательстве, увидел нишу. Ничего в этом зазорного нет», — говорит предприниматель о своем бизнесе.

По участку у ГЦСИ дело уже дошло до суда, который встал на строну мэрии и согласился с тем, что предприниматель должен платить за свой бизнес. Пыцко не согласился с таким решением и подал апелляцию. Однако Арбитражный суд 24 августа также вынес решение в пользу мэрии. Пыцко заявил. что намерен обратиться в кассационный суд.

DK.RU будет следить за ходом конфликта.