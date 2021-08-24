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Сет Годин: «Решите чего вы хотите и больше не бойтесь». Как достигать многого

Сет Годин: «Решите чего вы хотите и больше не бойтесь». Как достигать многого
Иллюстрация: pixabay.com

Тактическое мышление и стратегический подход принципиально отличаются. Но всегда важно спрашивать себя: «Приближает ли меня именно эта тактическая игра к глобальной цели?». Со стратегией все проще.

#ЛАЙФХАКИ

Известный маркетолог Сет Годин в своем блоге призывает всех задумываться о пользе стратегии, а не тактики. Ведь именно тактические подходы могут помешать полезным стратегиям. Исправить эту проблему просто: важно понимать цели и мотивы. Вот что он пишет:

— Тактическое мышление заключается в следующем: «Вот ситуация. Какая реакция будет лучшей?».

Стратегический подход ставит другой вопрос: «Приближает ли меня именно эта тактическая игра к глобальной цели?».

Стратегии не меняются. В них нет секрета. Неважно, знают ли коллеги или соперники, в чем заключается ваша стратегия. А тактика меняется часто, и, как правило, ее предпочитают не озвучивать.

Так почему же мы так зацикливаемся на тактике?

Во-первых, потому что стратегии иногда вызывают страх. Если мы озвучим, чего хотим и как надеемся этого достичь, могут произойти две вещи: мы можем потерпеть неудачу и испытать разочарование — или добиться успеха и испугаться этого.

Легче просто реагировать на очередные вызовы мира, запуская новые и новые тактические раунды. Можно целыми днями не делать ничего, кроме игры в тактику, и так никогда и не осознать, что стратегии вообще не было.

Чего вы хотите? Какие изменения собираетесь внести в ежедневную рутину? Как можете добиться этого? Понять, в какие игры вы не собираетесь играть, — отличный шаг на пути к определению своей стратегии.

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Автор: Александра Клименко
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