Билеты на Евразийский Ресторанный Форум продаются пока со скидкой
Евразийский Ресторанный Форум пройдёт второй раз в Екатеринбурге 22 сентября в HyatteRegency. Желающие посетить мероприятие могут приобрести билеты на конференцию с 50% скидкой до 1 сентября.
По словам Владимира Жолобова, руководителя Евразийского Ресторанного Форума, участие в мероприятии примут успешные владельцы, топ-менеджеры и шеф-повара из разных регионов России, которые создают тенденции развития ресторанного бизнеса.
Темы форума:
- Тренды и тенденции развития ресторанного бизнеса;
- План действий в новых условиях;
- Кризис, как генератор новых идей;
- Службы доставки и многоканальность;
- Casual сегмент и полезное питание;
- Ситуация потребления: дефицит внимания гостя;
- Пользовательский контент для развития бизнеса;
- Как повысить эффективность персонала.
Спикеры:
— Максим Ползиков, генеральный директор «GinzaProject» (Москва);
— Кирилл Шлаен, ресторатор, компания «CENTER – рестораны Кирилла Шлаена»;
— Андрей Бова, шеф-повар ресторана «Барборис»;
— Евгений Урюпин, шеф-повар и совладелец азиатского бистро «DongPo» и японского бистро«Fugu»;
— Валентин Кузякин, создатель ресторанов «Гастроли», «Крабы, Гады и Вино»;
— Оксана Константинова, директор по маркетингу и рекламе сети мягких ресторанов «Своя Компания»;
— Семён Соловьёв, первый сомелье Екатеринбурга, организатор и преподаватель винных школ, совладелец винотек и бара Соловьёва;
— Лариса Невидайло, основатель ресторанной компании «МаксиМ»;
— Яков Можаев, ресторанный критик;
— Анна Хвостова, директор по региональному развитию «Работа.ру»;
— Анна Шакирзянова, маркетолог макрорегиона Урал «MangoOffice»;
— Андрей Цуран, директор «БКС Мир Инвестиций» в Екатеринбурге;
— Мария Кукушкина, директор по маркетингу «Z&G.Branding», эксперт в маркетинговых исследованиях, спикер EurasianBusinessWeek, EurasianMarketingWeek.
Регистрация участников сайте или по телефону: (932) 613-88-66 / (932) 613-88-77.