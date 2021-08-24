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Билеты на Евразийский Ресторанный Форум продаются пока со скидкой

Билеты на Евразийский Ресторанный Форум продаются пока со скидкой
Иллюстрация: Z&G.Branding

Евразийский Ресторанный Форум пройдёт второй раз в Екатеринбурге 22 сентября в HyatteRegency. Желающие посетить мероприятие могут приобрести билеты на конференцию с 50% скидкой до 1 сентября.

По словам Владимира Жолобова, руководителя Евразийского Ресторанного Форума, участие в мероприятии примут успешные владельцы, топ-менеджеры и  шеф-повара из разных регионов России, которые создают тенденции развития ресторанного бизнеса.

Темы форума:

  • Тренды и тенденции развития ресторанного бизнеса;
  • План действий в новых условиях;
  • Кризис, как генератор новых идей;
  • Службы доставки и многоканальность;
  • Casual сегмент и полезное питание;
  • Ситуация потребления: дефицит внимания гостя;
  • Пользовательский контент для развития бизнеса;
  • Как повысить эффективность персонала.

Спикеры:

— Максим Ползиков, генеральный директор «GinzaProject» (Москва);

— Кирилл Шлаен, ресторатор, компания «CENTER – рестораны Кирилла Шлаена»;

— Андрей Бова, шеф-повар ресторана «Барборис»;

— Евгений Урюпин, шеф-повар и совладелец азиатского бистро «DongPo» и японского бистро«Fugu»;

— Валентин Кузякин, создатель ресторанов «Гастроли», «Крабы, Гады и Вино»;

— Оксана Константинова, директор по маркетингу и рекламе сети мягких ресторанов «Своя Компания»;

— Семён Соловьёв, первый сомелье Екатеринбурга, организатор и преподаватель винных школ, совладелец винотек и бара Соловьёва;

— Лариса Невидайло, основатель ресторанной компании «МаксиМ»;

— Яков Можаев, ресторанный критик;

— Анна Хвостова, директор по региональному развитию «Работа.ру»;

— Анна Шакирзянова, маркетолог макрорегиона Урал «MangoOffice»;

— Андрей Цуран, директор «БКС Мир Инвестиций» в Екатеринбурге;

— Мария Кукушкина, директор по маркетингу «Z&G.Branding», эксперт в маркетинговых исследованиях, спикер EurasianBusinessWeek, EurasianMarketingWeek.

Регистрация участников сайте или по телефону: (932) 613-88-66 / (932) 613-88-77.

Автор: Гринина Ирина
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