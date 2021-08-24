Билеты на Евразийский Ресторанный Форум продаются пока со скидкой

Иллюстрация: Z&G.Branding

Евразийский Ресторанный Форум пройдёт второй раз в Екатеринбурге 22 сентября в HyatteRegency. Желающие посетить мероприятие могут приобрести билеты на конференцию с 50% скидкой до 1 сентября.