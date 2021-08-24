В росте цен на продукты питания нашли «логистический фактор»

Услуги по перевозке продуктов в РФ ежегодно дорожают на 30%, но в 2021 г. — благодаря жалобам производителей — ситуация обеспокоила Минсельхоз. К решению проблемы подключились Минпромторг и Минтранс.

Директор департамента регулирования рынков АПК Минсельхоза РФ Максим Титов запросил у отраслевых союзов информацию об актуальной ситуации с перевозкой продовольствия. В министерстве заявили, что регулярно получают обращения производителей о росте цен на автоперевозки и сложностях с наличием свободного транспорта, пишет Коммерсант. Чиновники запрашивают информацию у поставщиков молока, мяса, овощей, сладостей, рыбной продукции.

Президент национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» Владимир Матягин отмечает, что перевозка подорожала на 10-15% и это первое повышение цен на услуги за десять лет, «которое даже не покрывает рост расходов на топливо, запчасти и обновление парка». Кроме того, сказывается введение утилизационного сбора и системы «Платон», а также платные дороги. «Если бы полностью учитывались все издержки, цены на перевозку могли бы вырасти на все 100%», — утвердждает он.

По словам исполнительного директора Картофельного союза Алексея Красильникова, по ряду направлений отмечается увеличение стоимости перевозки минимум на 20-30% к уровню прошлого года, а в отдельных случаях — в два раза, что связано «с нехваткой рефрижераторного транспорта и убылью водителей из стран СНГ на фоне пандемии».

Вице-премьер России Виктория Абрамченко поручила профильным ведомствам вместе с представителями бизнеса проработать меры по снижению цен на услуги транспортировки продуктов:

В связи с появлением информации о росте стоимости автоперевозок от 20% до 50% Виктория Абрамченко поручила Минтрансу, Минпромторгу и Минсельхозу России совместно с представителями бизнеса проанализировать текущую ситуацию и проработать меры решения проблем с логистикой и по снижению цен на транспортные услуги, — говорится в сообщении пресс-службы вице-премьера.

Представители Минпромторга и Минтранса подтвердили участие в обсуждении и готовность выработать совместные варианты решения проблем.

Сами производители считают, что выходом может стать субсидирование транспортировки продовольствия, ослабление нагрузки на автоперевозчиков и принятие мер по снижению цен на топливо.

Ситуация с продовольствием обострилась в начале лета, когда стоимость ряда продуктов резко пошла вверх. Сейчас на государственном уровне прорабатываются вопросы регулирования наценки в розничной торговле. Впрочем, экспертное сообщество считает, что регулирование цен не решит всех проблем. В частности, об этом в колонке на DK.RU высказалась профессор МГУ Наталья Зубаревич.