Для запуска трамвая в Верхнюю Пышму нашли финансирование

Кредиты на общую сумму 1,8 млрд руб. для запуска трамвайной ветки предоставила корпорация «ВЭБ.РФ». Средства выделили компании «Мовиста Регионы», которая запустит маршрут в рамках концессии.

О подписании соглашения по финансированию проекта сообщили в пресс-службе «Мовиста регионы».

До настоящего момента строительство трамвайной линии «Екатеринбург – Верхняя Пышма» финансировался только из средств акционеров. Подписанные кредитные соглашения полностью закрывают потребность в финансировании новой трамвайной линии, — сообщили в компании.

Также представители «Мовиста Регионы» рассказали, что на эти деньги компания должна построить в Верхней Пышме высокотехнологичного депо и пути внутри него и закупить скоростные трамваи. В проекте концессии говорилось о закупке 11 односекционных низкопольных вагонов.

Договоренности достигнуты в рамках подписанного ранее концессионного соглашения между правительством Свердловской области и дочерним предприятием компании «Мовиста Регионы» — ООО «Верхнепышминский трамвай», — добавили в компании.

Напомним, строительство трамвайной ветки между Екатеринбургом и Верхней Пышмой ведет Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) с 2018 г. Договоренности о начале работ были еще раньше: в апреле 2016 г. гендиректор УГМК Андрей Козицын и свердловский губернатор Евгений Куйвашев подписали соответствующее соглашение. Запустить трамвай хотели еще в 2020 г., однако сроки перенесли, сообщал DK.RU.

В декабре 2020-го стало известно о том, что одним из претендентов на концессию электротранспорта в Екатеринбурге выступает «Мовиста Регионы» — соответствующее соглашение они подписали с Минэкономразвития РФ. Как сообщал DK.RU, ООО «Мовиста Регионы» образовано в октябре 2020 г. как одно из подразделений «Группы Мовиста». Бенефициар Группы — Андрей Бокарев, который также является бенефициаром АО «Трансмашхолдинг» (ТМХ) — одного из крупнейших в России производителей подвижного состава для рельсового транспорта.

В мае 2021-го глава Екатеринбурга Алексей Орлов сообщил о подписании концессионного соглашения c «Мовиста Регионы» и озвучил новый срок запуска линии — конец 2021-го.

Отмечу, что трамвайная линия строилась на паритетных началах с участием финансовых ресурсов УГМК, средств бюджетов муниципалитетов и областной казны. Для того, чтобы эксплуатировать линию, построить трамвайное депо и запустить подвижной состав, мы и рассматривали механизм концессионного соглашения. Сегодня этот вопрос окончательно решен, — сказал Алексей Орлов.

Затем в июне Евгений Куйвашев подписал новое постановление, согласно которому стоимость строительства выросла с 479 млн до 664 млн руб.

Протяженность линии составит 17,9 км. Она пройдет от трамвайного кольца на Эльмаше по ул. Шефской, затем выйдет на новую улицу Меридиональную. Далее пройдет в тоннеле под железнодорожным путепроводом, затем вдоль Невьянского тракта с пересечением ЕКАД в сторону Верхней Пышмы. Общее время составит не более 30 минут. Предполагается, что в сутки этим маршрутом будут пользоваться 11 тысяч человек, напоминает Justmedia. В перспективе власти города хотят продлить эту трамвайную линию до Среднеуральска.

Ранее DK.RU писал, что микрорайон «Новокольцовский», который строят к Универсиаде, стал поводом для возведения еще одной скоростной трамвайной ветки. Она будет запущена к 2023 г.