«Мы уже не сделаем из Екатеринбурга город-сад. Но можем изменить то, что запорото»

«Фестиваль «Атмосфера» попал иголкой в нерв, в болевую точку для горожан. Почему он всем понравился? Нам показали, каким может быть красивое благоустройство». Колонка Алексея Беззуба на DK.RU.

14 августа в Екатеринбурге открылся фестиваль ландшафтного искусства «Атмосфера»: площадь 1905 года в Екатеринбурге превратилась из автомобильной парковки в сквер с газонами, цветниками, игровыми площадками и амфитеатром. Перевоплощение площади пришлось горожанам по нраву: за первые выходные импровизированный сад посетили 29 тыс. человек (правда, растения это пережили с трудом).

Фестиваль показал екатеринбуржцам, как может выглядеть качественное благоустройство в самом центре города, отмечает Алексей Беззуб, основатель компании «Белтмаркет» и общественный активист. Однако, если мы хотим привести в порядок весь Екатеринбург, необходимо, чтобы каждый его житель осознал себя хозяином города. А, значит, городом должен управлять избранный мэр, убежден Беззуб. DK.RU публикует мнение активиста.

— Фестиваль «Атмосфера» попал иголкой в нерв, в болевую точку для горожан. Почему он всем понравился, 20 деревьев разве делают погоду? Нет — потому что нам показали, каким может быть красивое благоустройство, которого у нас в городе очень мало. Для людей важно не то, что будет на площади, парковка или сквер — важно, чтобы это было эстетически красивым.

Площадь 1905 г. не такая большая, лучше сделать ее многофункциональной: летом заполнять событиями, а зимой — использовать в качестве парковки. Зимой у нас люди больше ездят на машинах и меньше гуляют пешком, найти свободное место для стоянки гораздо сложнее. Пример: когда стоит ледовый городок, как правило, подземная парковка ТЦ «Пассаж» полностью занята. А сейчас, когда проводят «Атмосферу», там можно спокойно поставить машину. Использовать площадь в качестве парковки можно с октября по середину мая, в остальное время — возвести «мобильный» сквер, привозить деревья, проводить различные мероприятия.

Если будет постоянный сквер, я не против. Но подземная парковка, о которой снова стали говорить, не лучшая идея. Помимо существующих на площади захоронений, проблема в том, что в подземном паркинге копится грязь и его нужно чистить, а заезды и выезды в него занимают место, ухудшают доступность инфраструктуры — посмотрите на тот же «Пассаж». Подземный паркинг на площади не спасет ситуацию.

Но в целом вся история значительно шире, чем про парковку и сквер. Город состоит из клочков земли — муниципальной, федеральной и частной. И из этих клочков мы собираем городскую территорию, как пазл.

Компания Green Park, которая организовала фестиваль на площади 1905 года, делает также благоустройство двора ЖК «Форум Сити», и там очень красиво. Девелопер облагораживает также прилегающую территорию — ул. Радищева и Ольховский парк, где строит другой квартал. Буду только за, если в Екатеринбурге появится больше таких мест. «Помоек», где требуются руки людей с чувством вкуса, в городе предостаточно, в том числе в центре. К примеру, небольшой сквер на ул. Воеводина, за зданием Музея изобразительных искусств. И это маленькая территория, которую можно дешево облагородить. На набережной возле полпредства тоже была разруха, но теперь там красиво и классно гулять.

Екатеринбург — лучший город-миллионник, но в топ-5 мы входим только по качеству дорог, а с парками и скверами ситуация гораздо хуже. В Зеленой роще и парке 22 партсъезда — после реконструкции стало получше, сохранено достаточно много деревьев, но многое надо и переделывать. В сквере на ул. Опалихинской вырубают 20-30-летние яблони — и больные, и здоровые. И делают на их месте скейт-площадку — хотя рядом есть свободное место. Чтобы восполнить вырубленные деревья, в другом месте садят новые, хотя можно просто перенести скейт-парк.

Деньги на реконструкцию парков расходуют бездумно.

Согласно сметам, мэрия готова платить 10 тыс. руб. за саженец яблони высотой от 71 см при рыночной цене в 500 руб. Это дорого и некачественно: мы вырубаем существующие деревья, чтобы посадить прутики, которые могут и не прижиться.

По нормативам на одного жителя города должно быть 16 кв. м зеленых насаждений. При этом, согласно данным движения «Парки и скверы», в Верх-Исетском районе показатель ниже нормы в восемь раз — менее 2 кв. м. Но кислород, который выделяют деревья в поселке Карасьеозерский, не долетит до площади 1905 г.: зеленые насаждения нужны в центре, не надо «размазывать» средний показатель по всей территории.

Если мы разобьем территорию города на сектора (как имущественный комплекс, за который отвечает квартальный), то выяснится, что в некоторых квадратах почти нет деревьев. Но их высаживание — решаемый вопрос. Для этого надо подсчитать, сколько деревьев должно быть в каждом квартале по нормативу, и понять, где их можно посадить. Когда мы составим такую лоскутную карту, то будем понимать, какие районы требуют больше внимания. От мэрии нужна дорожная карта: что они делают, чтобы преодолеть нехватку деревьев? Мы должны решить эту проблему, особенно в наиболее болевых точках. Жителям уже показали, что можно привозить большие, здоровые деревья — и они приживаются.

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В 2023 г. Екатеринбургу исполняется 300 лет. Мы уже не сделаем город-сад, но можем изменить вещи, которые запороты. Если работать с этим максимально быстро.

«Атмосфера» дает нам понять, в какую сторону двигаться. Если Алексей Орлов как руководитель городской власти хочет выявить мнение людей, то «Атмосфера» очень четко его показывает: «Не надо ничего придумывать, сделайте вот так».

Задача красивого благоустройства города абсолютно решаема, но для этого должна быть политическая воля. Мэр Алексей Орлов пытается что-то делать, но боюсь, что после выборов 19 сентября или после Универсиады вся работа сойдет на нет.

И в целом это вопрос коммуникаций: может ли комитет благоустройства услышать, что пытаются донести горожане? По моему мнению, «колхоз» в городе происходит по вине Алексея Бубнова (замглавы администрации Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии): он пришел три года назад, и за это время сделано очень мало.

Нежелание работать — главная причина всех проблем. В Екатеринбурге живут достаточно богатые люди, которые могут платить за качественное благоустройство, они понимают эстетику и осознают, что им это нужно. Но развитие города далеко не всегда соответствует ожиданиям людей. Чиновники не могут удовлетворить их запросы, и значит, надо принимать кадровые решения.

Чтобы создать красоту, не надо привозить специалистов из Голландии — вся инфраструктура в городе создана, бери и делай, было бы желание.

Человек, который был бы готов этим заниматься на уровне города, в полуторамиллионном Екатеринбурге точно найдется: если есть люди, которые могут сделать это на частной территории, то смогут и на муниципальной.

Бюджет города — это деньги налогоплательщиков, мы заработали их сами. Нам нужен человек, человек, который бы расходовал их в соответствии с предпочтениями горожан, так, как они считают правильным. Понятно, что нельзя учесть интересы всех, но можно хотя бы ориентироваться на интересы большинства. К сожалению, как это показал пример Александра Высокинского, «назначенец» с этим не справляется. Да, Алексей Орлов немного исправил эту ситуацию и не стал откровенно дерзить горожанам. Но в долгосрочной перспективе избранный мэр повышает ответственность граждан. Они понимают, что нужно изучать программы, работать и «взбадривать» даже выбранного главу. Избранный мэр будет эффективнее улучшать среду обитания, чем назначенный. Конечно, прямого рецепта нет: Аркадий Чернецкий был сначала назначенным мэром, но хорошо себя проявил и потом стал избранным. Но только выборами можно привить понимание, что мы — хозяева своего города.

Дисклеймер. Точка зрения, обозначенная собеседником, является его личным взглядом на события. Мнения, высказанные респондентом, могут не совпадать с мнением редакции.

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