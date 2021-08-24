Как передать семейный бизнес без потерь, обсудят предприниматели Екатеринбурга

7 сентября состоится заседание Клуба интеллектуального меньшинства «VQ» на тему «Преемственность: мифы и реальность. От сохранить до преумножить». DK.RU выступает партнером мероприятия.

Согласно недавнему исследованию проблем семейного бизнеса, которое провела The Boston Consulting Group, более 40% компаний не готовятся к передаче управления заранее. Прибыль таких компаний вскоре после передачи власти оказывается на 14% ниже, чем у конкурентов. Также при неожиданных изменениях в руководстве на 28% снижается капитализация и на 4% — показатель EBITDA. Не говоря уже о случаях, когда после наследования бизнес гибнет.

Вопросам преемственности бизнеса будет посвящена новая встреча Клуба интеллектуального меньшинства «VQ». В качестве спикеров выступят:

Вера Голенкова , учредитель и директор молодежной бизнес-школы JLIDER ;

, учредитель и директор молодежной бизнес-школы ; Светлана Корабель , управляющий партнер, директор юридического агентства «ЮС КОГЕНС» ;

, управляющий партнер, директор юридического агентства ; Ирина Мамина , учредитель и генеральный директор аудиторско-консалтингового партнерства Маминой;

, учредитель и генеральный директор аудиторско-консалтингового партнерства Маминой; Андрей Цуран, инвестиционный банкир, эксперт в области личных финансов и управления крупным частным капиталом, директор филиала «БКС Мир инвестиций» в Екатеринбурге.

Модерировать выступления будет Ольга Чебыкина, управляющий партнер HR-Лидер.

Мы ежедневно сталкиваемся с подобными кейсами в нашей профессиональной деятельности, и сама жизнь заставлять нас искать результативные решения. Совместными усилиями нескольких партнеров, работающих с различными аспектами наследственного планирования, на базе исследования западных практик, которые пока, безусловно, богаче, и нашего практического опыта, мы создаем технологии, которые помогают осуществить этот переход эволюционным путем, — рассказывают организаторы встречи, которые для эффективного достижения поставленных задач создали комплексную программу наследственного планирования «Преемники» — #проект_преемники.

Какие вопросы будут рассматриваться на встрече:

Как подготовить в семье качественных профессиональных лидеров, которые хотят наследовать готовый бизнес и будут с удовольствием сохранять и преумножать его результаты?

Как юридически грамотно оформить процесс передачи бизнеса?

Какие финансовые аспекты необходимо учесть при наследовании бизнеса? Как привести в порядок бухгалтерию и налоги?

Что нужно, чтобы создать сильную команду в помощь преемнику?

Адресная передача и защита капитала: как сформировать инвестиционный портфель для передачи детям и внукам, как адресно и оперативно передать часть своего капитала. Как сделать так, чтобы близкие не остались без средств к существованию в случае ухода из жизни собственника бизнеса.

Мероприятие пройдет в формате делового ужина. Всех, кому интересна тема преемственности, ждут 7 сентября 2021 в 18:30 в ресторане «By Grand» (Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, 64).

DK.RU выступает информационным партнером клуба. Отчеты с прошлых заседаний можно прочитать здесь:

«Для папы карьер — дело всей жизни, а сыну это неинтересно». Как передать бизнес детям?

«Писать завещание нужно уже сегодня, чтобы потом дети не переругались, а бизнес не умер». Юридические аспекты наследования бизнеса.

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