Топ-менеджеры Сбербанка и ЕВРАЗа обсудили пути повышения эффективности бизнес-процессов
Стороны обсудили лучшие практики в развитии эффективных бизнес-процессов и договорились регулярно обмениваться опытом в этой сфере.
Председатель Уральского банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов в ходе рабочей поездки в Нижний Тагил встретился с топ-менеджерами ЕВРАЗа из дивизиона «Урал». Стороны обсудили лучшие практики в развитии эффективных бизнес-процессов и договорились регулярно обмениваться опытом в этой сфере.
В рамках визита Дмитрий Суховерхов посетил ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат, где он увидел работу доменной печи № 7 — самой современной и экологичной в Европе, а также посмотрел на разливку стали в конвертерном цехе.
Дмитрий Суховерхов провел встречу с Денисом Новоженовым, вице-президентом ЕВРАЗа, руководителем дивизиона «Урал», и принял участие в стратегической сессии топ-менеджеров дивизиона, во время которой обсуждались темы охраны труда сотрудников и формирования у них культуры безопасного поведения на производстве и в быту. Вопросы безопасности являются первоочередной частью бизнес-стратегии компании. Дмитрий Суховерхов в своем выступлении затронул такие темы, как внедрение принципов ESG, цифровизация процессов, вовлеченность персонала, технологии эффективного управления.
В ЕВРАЗе действует бизнес-система, направленная на совершенствование производственной культуры. Системный подход к оптимизации и повышению эффективности бизнес-процессов применяется и в Сбербанке. Обмен опытом между двумя крупнейшими компаниями, которые являются лидерами в своих отраслях, даст новый импульс для развития и, в конечном итоге, принесет пользу нашим клиентам, — комментирует Дмитрий Суховерхов, председатель Уральского банка Сбербанка.