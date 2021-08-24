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Топ-менеджеры Сбербанка и ЕВРАЗа обсудили пути повышения эффективности бизнес-процессов

Топ-менеджеры Сбербанка и ЕВРАЗа обсудили пути повышения эффективности бизнес-процессов
Иллюстрация: СБЕР

Стороны обсудили лучшие практики в развитии эффективных бизнес-процессов и договорились регулярно обмениваться опытом в этой сфере.

Председатель Уральского банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов в ходе рабочей поездки в Нижний Тагил встретился с топ-менеджерами ЕВРАЗа из дивизиона «Урал». Стороны обсудили лучшие практики в развитии эффективных бизнес-процессов и договорились регулярно обмениваться опытом в этой сфере.

В рамках визита Дмитрий Суховерхов посетил ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат, где он увидел работу доменной печи № 7 — самой современной и экологичной в Европе, а также посмотрел на разливку стали в конвертерном цехе.

Дмитрий Суховерхов провел встречу с Денисом Новоженовым, вице-президентом ЕВРАЗа, руководителем дивизиона «Урал», и принял участие в стратегической сессии топ-менеджеров дивизиона, во время которой обсуждались темы охраны труда сотрудников и формирования у них культуры безопасного поведения на производстве и в быту. Вопросы безопасности являются первоочередной частью бизнес-стратегии компании. Дмитрий Суховерхов в своем выступлении затронул такие темы, как внедрение принципов ESG, цифровизация процессов, вовлеченность персонала, технологии эффективного управления.

В ЕВРАЗе действует бизнес-система, направленная на совершенствование производственной культуры. Системный подход к оптимизации и повышению эффективности бизнес-процессов применяется и в Сбербанке. Обмен опытом между двумя крупнейшими компаниями, которые являются лидерами в своих отраслях, даст новый импульс для развития и, в конечном итоге, принесет пользу нашим клиентам, — комментирует Дмитрий Суховерхов, председатель Уральского банка Сбербанка.

Автор: Александра Клименко
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