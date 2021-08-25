Склад-гигант от самой богатой женщины России, «башня-стакан» и детсады на деньги федералов

Главные события в стройсфере Екатеринбурга за две недели: крупнейший в России онлайн-ритейлер оставит на Урале 8 млрд руб., ж/д-гигант продал землю под застройку, девелоперы объединятся ради социалки.

DK.RU совместно с одним из ключевых игроков в стройсфере Уральского региона — НП «Управление строительства «Атомстройкомплекс» (АСК) — представляет дайджест рынка недвижимости Екатеринбурга. Это главные события, произошедшие в стройсфере уральского мегаполиса за две недели: судьбоносные заявления первых лиц государства, которые повлияют на экономику, прогнозы экспертов и участников рынка, старты новых строек и актуальные мнения местных аналитиков. Все важное — по одной ссылке.

Компания самой богатой женщины РФ построит в Екатеринбурге склад-гигант

Крупнейший в России онлайн-ритейлер Wildberries возведет в Екатеринбурге крупный распределительный центр. Соглашение о реализации проекта подписали свердловский губернатор Евгений Куйвашев и генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук, ставшая в 2020 г. богатейшей женщиной страны по версии Forbes. Первая очередь комплекса площадью 100 тыс. квадратов будет готова в 2023 г., после ее возведения в регионе появятся пять тысяч рабочих мест. Предполагается, что в распредцентре будут сортировать и хранить товары, передавать их в доставку, а также обрабатывать возвраты. Стоимость комплекса оценивается в 8 млрд руб.

В Свердловской области динамично развивается малый и средний бизнес, и все больше производителей выходит в онлайн. В настоящий момент свои товары на Wildberries реализуют около 6,6 тысяч уральских предпринимателей, за год их стало больше в четыре раза, а их продажи в первом полугодии 2021 г. увеличились в 2,4 раза — до 4 миллиардов рублей. Запуск нового логистического центра позволит поддержать местных предпринимателей — благодаря их экономии на логистике и возможности расширить свой ассортимент на Wildberries, — заявила Татьяна Бакальчук.

Любопытно, что рост продаж онлайн-ритейлеров и торговых сетей привел к такому дефициту на рынке складов, что некоторые девелоперы уже не принимают заявки от потенциальных клиентов — они просто не успевают строить, писал ранее DK.RU.

Да — «Второму Академическому», нет — «башне-стакану». Итоги Градсовета

В Екатеринбурге прошло очередное заседание градостроительного совета города. Экспертам представили два проекта: застройку 415 га на Юго-Западе и новый проект для долгостроя за «Пассажем». Масштабный проект с рабочим названием «Второй Академический» представила проектировщик Оксана Симакова (компания «Сити град»). Речь идет о новом районе, который объединит Широкую Речку, Академический и Солнечный.

Напомним, о планируемом развитии территории в границах ул. Лучистая — Магистральная (проектируется) — Полевской тракт — Перспективная— ЕКАД стало известно в этом году на «Иннопроме». Как рассказывал DK.RU, глава Свердловской области Евгений Куйвашев подписал соглашение с компаниями «Ренова» и «Кортрос» о застройке этого участка. Для его освоения планируется привлечь 400 млрд руб. частных инвестиций. Согласно концепции, которую презентовали на градсовете, в новом районе будут жить более 64 тыс. человек. Для них должны построить 1,9 млн кв. м жилья. Авторы предполагают, что большая часть жилых домов будет не выше 8-9 этажей. В качестве доминант возведут несколько высоток. Из запланированной инфраструктуры — шесть школ на 7,8 тыс. мест, торгово-развлекательный комплекс, поликлиника, спортивный комплекс, 11 детских садов на 3,6 тыс. мест, молодежный клуб, лыжная база, паркинг, а также одно или несколько предприятий, рассчитанных на несколько тысяч рабочих мест. Общая площадь проектирования составляет 415 га.

Членам градсовета масштабный проект не понравился: его сочли скучным. Несмотря на критику, заместитель главы Екатеринбурга Рустам Галямов предложил принять концепцию, но при этом доработать проект с учетом высказанных замечаний. В итоге «за» него проголосовали 18 членов градсовета из 19, один воздержался.

Менее благосклонно эксперты отнеслись к проекту башни в Театральном переулке. Сейчас на этом месте находится недострой: более десяти лет назад здесь начали возводить 9-этажный ювелирный центр. Однако денег у инвестора хватило только на коробку в пять этажей. По новому проекту высоту башни увеличили до 18 этажей, причем сделали ее необычной формы — расширяющейся кверху (в СМИ ее назвали «башня-стакан»). Авторы запланировали в здании апартаменты, музей камня, мастерские, торговые и выставочные площадки. а также ресторан. Общая площадь здания по проекту составляет 10 тыс. кв. м, при этом площадь участка — 390 кв.м. Представленный проект не понравился ни одному участнику градсовета. В итоге его отклонили.

Екатеринбургские девелоперы придумали, как застроить город школами, детсадами и дорогами

Заслуженный строитель РФ Валерий Ананьев посвятил теме строительства социальной инфраструктуры свою ежегодную августовскую пресс-конференцию. По словам главы «Атомстройкомплекса», за 26 лет работы компания построила и реконструировала 8 школ, 25 детских садов, а проектный институт АСК разработал ряд проектов учебных заведений, которым присвоен статус «проектов повторного применения». То есть их можно тиражировать по всей стране.

Мы наработали колоссальный опыт в проектировании и строительстве важнейших для жителей социальных учреждений, наработали базу конструкторских, планировочных, технологических решений для реализации этих объектов на высоком уровне. Мы готовы делиться своими наработками и предлагаем закрепить их в Стандарте качества — чтобы сохранять высокую планку качества образовательных учреждений в Свердловской области, — рассказал Ананьев.

И добавил: строители наравне с властью и жителями заинтересованы в своевременном появлении качественной социальной инфраструктуры в развивающихся районах города. Компания разрабатывает алгоритм строительства школ и детсадов с применением механизмов частно-государственного партнерства — в рамках трехсторонней концессии. В качестве пилотного проекта «Атомстройкомплекс» предлагает екатеринбургскую школу № 41 в Екатеринбурге — ее старое здание снесли несколько лет назад. Вместе с КРСУ, банком, областными Минобром, Минстроем и министерством инвестиций и развития разработан пакет документов — для получения федеральной субсидии на строительство школы № 41 в рамках трехсторонней концессии. И получено положительное решение от Министерства просвещения РФ.

Параллельно прорабатывается возможность масштабной реконструкции на тех же принципах еще трех школ: на 1500 мест на ул. Советской, на 1000 мест на ул. Тенистой, на 1000-1200 мест в микрорайоне Краснолесье. По словам Валерия Ананьева, применение механизмов государственно-частного партнерства может не только ускорить строительство, но и за счет ускорения старта работ сэкономить бюджетные средства — ведь себестоимость строительства растет каждый год.

Нам необходимо консолидировать, а не распылять усилия по развитию города. Для этого необходима единая долгосрочная программа, которая бы предусматривала строительство инфраструктуры в тех районах, где сконцентрированы усилия многих застройщиков, где идет активное расселение ветхого, частного и аварийного жилья. Эта программа обязательно должна объединять усилия бизнеса и власти по строительству домов, дорог, сетей, объектов инфраструктуры, чтобы районы развивались комплексно. Разработку такой программы мы готовы обсуждать в рамках деятельности СОСПП и других отраслевых объединений, — резюмировал Валерий Ананьев.

Корпорация «Маяк» не будет реанимировать гостиницу «Исеть»

Причиной для отказа от первоначальных намерений стала ситуация с арендой первых этажей гостиницы. Как рассказывала корреспонденту DK.RU заместитель министра инвестиций Свердловской области Юлия Курносенко, ряд помещений в гостинице «Исеть» переданы в долгосрочную аренду компании «Реста Менеджмент». Сейчас там расположены рестораны SteakHouse и итальянский Si. Власти вели переговоры с арендатором о прекращении договора, однако оснований для его расторжения нет. Это подтвердил и вице-президент корпорации «Маяк» Олег Мошкарев,

Совместное использование помещений нами не рассматривается, поскольку здесь меняется финансовая модель и увеличиваются сроки окупаемости затрат на реконструкцию. Понимая всю ответственность и знаковость объекта, мы сочли необходимым прекратить переговоры о заключении концессионного соглашения и направили в адрес правительства Свердловской области соответствующее письмо, — прокомментировал ситуацию Мошкарев (цитата по «Ъ-Урал»).

Напомним, ранее стало известно, что корпорация «Маяк» выставила на продажу участок на ул. Энгельса, 16 и готовый проект бизнес-центра. Компания сама намеревалась возвести объект, но отказалась от этих планов. Сейчас компания ведет строительство сразу нескольких объектов: первой и второй очередей ЖК «Архитектон» на улице Декабристов и БЦ «Черепанов».

Это крупные проекты, которые требуют серьезного внимания. К тому же в планах реконструкция здания на Чапаева, 1 (Сад Нурова — прим. ред.) Так что работы достаточно, — заявил тогда Олег Мошкарев.

Читайте также на DK.RU: «Деревянный дом простоит хоть 250 лет: он должен пережить хозяина и остаться ликвидным»

В Екатеринбурге выберут лучшего молодого подрядчика

СРО «Уральское объединение строителей» и «Деловой квартал» объявляют о старте сбора заявок на премию «Человек года» в номинации «Строитель года. Подрядные организации». Напомним, лучшего среди строительных подрядчиков в Екатеринбурге выбирают с 2018 г. Первую премию получил Дмитрий Блохов, глава компании «Юнисила-Урал». Следующим лауреатом номинации стал Иван Беляев, руководитель завода огнестойких светопрозрачных конструкций «УКС Груп».

Оба финалиста позже отмечали, что победа в премии и присуждение звания «Человек года» помогли им в развитии бизнеса — при заключении новых контрактов с заказчиками и инвесторами.

Известность и награды в различных конкурсах получают чаще всего крупные строительные фирмы. А имен подрядных и генподрядных организаций мы практически не слышим. Заботясь о строителях, мы учредили эту номинацию, чтобы крупные застройщики увидели молодых, перспективных подрядчиков и смогли привлечь их к работе, — рассказал Сергей Ренжин, генеральный директор СРО «Уральское объединение строителей».

Основным критерием отбора финалистов станет размер выручки компании-претендента за 2021 г. по отношению к 2020 г. Еще один важный критерий — возраст компании: от 3 до 7 лет. Сопутствующие критерии — отзывы клиентов.

Сбор заявок открыт на сайте DK.RU, он продлится до 15 сентября. Победителя наградят осенью 2021 года. На сайте DK.RU и в журнале «Деловой квартал» традиционно будут опубликованы эссе о всех финалистах. Церемония вручения Двенадцатой ежегодной бизнес-премии «Человек года 20/21» пройдет в гибридном формате — офлайн и онлайн, в эфире «4 канала», — с участием известных застройщиков. В 2020-м году официальное чествование победителей увидели более 500 тыс. человек.

«Хлеб» для всей строительной отрасли». Свердловский губернатор открыл новый завод

Новый завод «АТОМ Цемент», построенный компанией «Атомстройкомплекс» под Сысертью, выпустил стотысячную тонну продукции — это ознаменовало официальное окончание пуско-наладочных работ. В год предприятие будет выпускать 550 тыс. т высокомарочных цементов, в перспективе планируется строительство второй линии по выпуску белого архитектурного цемента. На торжественной церемонии открытия завода губернатор Евгений Kуйвашев поблагодарил руководство и акционеров компании за очень быструю реализацию проекта.

Я уверен, что ввод в эксплуатацию этого завода сыграет значительную роль в формировании цены квадратного метра у нас в регионе, — отметил глава региона.

Гендиректор АСК Валерий Ананьев, в свою очередь, произнес слова благодарности в адрес всех, кто участвовал в запуске завода и добавил:

Предприятие будет выпускать надежный и высококачественный цемент — «хлеб» для всей строительной отрасли. Благодаря нему мы сможем повысить качество и уровень технологий строительства.

Отметим, что «АТОМ Цемент» стал 11-ым производственным предприятием группы компаний «Атомстройкомплекс», в которую также входят заводы по производству твинблоков, силикатного кирпича, минераловатного утеплителя, тротуарной плитки и др.

Железнодорожный гигант продал землю в центре Екатеринбурга. Там будет жилье

Компания «Синара-Девелопмент» выкупила у РЖД территорию под бывшим грузовым двором станции Екатеринбург — Товарный. Сделка со Свердловской железной дорогой (филиал ОАО «РЖД») на 3,8 млрд руб. стала итогом конкурса, в котором участвовали еще три компании. Стартовая стоимость площадки составляла 2,32 млрд руб., сообщает ЕАН.

В аукционной документации перечислены 63 объекта, общая площадь земель составляет 175 тыс. кв. м. Сейчас на территории находятся неиспользуемые капитальные постройки, железнодорожные пути и мосты.

В условиях конкурса было прописано, что покупатель должен сохранить часть построек, принадлежавших РЖД. Госкорпорация планирует продолжить использование служебных гаражей, производственных и офисных зданий, а также здания столярного и кузнечного цехов, расположенных со стороны улицы Стрелочников. Остальную территорию застроят многоквартирными домами, также на бывших землях РЖД появятся общественно-деловые здания.

Скоростную трассу Казань — Екатеринбург будут строить местные компании

Губернатор региона Евгений Куйвашев и председатель ГК «Автодор» Вячеслав Петушенко обсудили строительство трассы Казань — Екатеринбург. Скоростная автодорога М-12, которую изначально задумывали как Москва — Казань, по позже решили продлить до Екатеринбурга, в Свердловской области пройдет со стороны города Дюртюли в сторону Ачита и вольется в федеральную трассу Пермь — Екатеринбург. Чтобы принять увеличившийся поток автотранспорта, Пермский тракт будет расширен на всем протяжении до четырех полос с разделением встречных потоков, а у Екатеринбурга — до шести полос. Предварительно протяженность нового участка, который будет строить госкомпания в границах области, составит 43 километра. Планируемый срок завершения строительства — 2024 г., рассказали участники встречи.

Евгений Куйвашев уточнил, что в «главной дорожной стройке десятилетия» будут участвовать местные игроки:

Регион богат минеральными ресурсами, специалистами и сильными строительными компаниями. Мы можем обеспечить необходимыми материалами не только строительство дороги, проходящей по территории области, но и другие ее участки.

Ранее DK.RU сообщал, что трасса, вероятно, будет продлеваться и дальше, уже говорят о ее строительстве до Омска и Новосибирска. Известно также, что строительство автодороги Казань — Екатеринбург обойдется в 493 млрд руб. Трасса станет одним из самых дорогих дорожных объектов страны: Крымский мост стоил 228 млрд руб.

В городе строят детские сады как в Европе

В екатеринбургском микрорайоне Солнечный построен и введен в эксплуатацию новый детский сад, рассчитанный на 250 детей. Дошкольное учреждение возвел «УКС Каменскстрой» (входит в группу компаний «Атомстройкомплекс»), стройка стартовала в мае 2020 г. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов принял участие в церемонии открытия детского сада, вместе со строителями и руководителем дошкольного учреждения обошел здание и резюмировал:

Солнечный давно ждал этот детский сад, потребность в местах для детей от трех до семи лет здесь очень высокая. Я обратил внимание на то, что детям предоставлена возможность заниматься выращиванием растений — очень хорошая экологическая лаборатория. Большое спасибо за поддержку этого проекта правительству области и лично губернатору.

По словам директора института комплексного проектирования компании «Атомстройкомплекс» Екатерины Спириной, перед строителями стояла задача вписать здание и его территорию в общую архитектурную концепцию квартала. Для нее характерен европейский подход: лаконичная геометрия форм, натуральные природные материалы и цвета, качественное озеленение.

Наш проверенный временем каркас на основе несъемной опалубки мы одели в кирпичную облицовку непривычно темных тонов с меланжем. Архитектурная концепция района отражена и в благоустройстве территории садика: оно значительно отличается от того, что мы выполняли раньше. Самые взыскательные требования были предъявлены к ландшафтному дизайну: плотность и разнообразие зеленых насаждений здесь существенно выше, чем в других проектах. Также на территории детского сада есть современная спортивная площадка, — пояснила Екатерина Спирина.

Директор АО «Корпорация «Атомстройкомплекс» Олег Минкин добавил: свой проектный институт, свои производства строительных материалов позволяют АСК строить детские садики быстро и с высоким качеством:

Очень хочется, чтобы такие современные образовательные учреждения появлялись во всех районах города. И не только в новых, но и в давно сложившихся. Уверен, что совместными усилиями с властью и крупными застройщиками мы сможем решить эту задачу и сделаем Екатеринбург еще более комфортным и интересным для жизни.

Добавим, что этим летом АСК достроил и ввел в эксплуатацию еще два современных учреждения: детский сад на 300 мест в районе Академическом и школу №80 на Уралмаше на 1000 мест.

Читайте также на DK.RU: «Ценники уже никогда не станут прежними. В следующем году стройка станет еще дороже»