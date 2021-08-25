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Склад-гигант от самой богатой женщины России, «башня-стакан» и детсады на деньги федералов

Склад-гигант от самой богатой женщины России, «башня-стакан» и детсады на деньги федералов
Иллюстрация: DK.RU

Главные события в стройсфере Екатеринбурга за две недели: крупнейший в России онлайн-ритейлер оставит на Урале 8 млрд руб., ж/д-гигант продал землю под застройку, девелоперы объединятся ради социалки.

#СПЕЦПРОЕКТЫ#СТРОЙКА#КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

DK.RU совместно с одним из ключевых игроков в стройсфере Уральского региона — НП «Управление строительства «Атомстройкомплекс» (АСК) — представляет дайджест рынка недвижимости Екатеринбурга. Это главные события, произошедшие в стройсфере уральского мегаполиса за две недели: судьбоносные заявления первых лиц государства, которые повлияют на экономику, прогнозы экспертов и участников рынка, старты новых строек и актуальные мнения местных аналитиков. Все важное — по одной ссылке.

Компания самой богатой женщины РФ построит в Екатеринбурге склад-гигант

Склад-гигант от самой богатой женщины России, «башня-стакан» и детсады на деньги федералов 1

Крупнейший в России онлайн-ритейлер Wildberries возведет в Екатеринбурге крупный распределительный центр. Соглашение о реализации проекта подписали свердловский губернатор Евгений Куйвашев и генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук, ставшая в 2020 г. богатейшей женщиной страны по версии Forbes. Первая очередь комплекса площадью 100 тыс. квадратов будет готова в 2023 г., после ее возведения в регионе появятся пять тысяч рабочих мест. Предполагается, что в распредцентре будут сортировать и хранить товары, передавать их в доставку, а также обрабатывать возвраты. Стоимость комплекса оценивается в 8 млрд руб.

В Свердловской области динамично развивается малый и средний бизнес, и все больше производителей выходит в онлайн. В настоящий момент свои товары на Wildberries реализуют около 6,6 тысяч уральских предпринимателей, за год их стало больше в четыре раза, а их продажи в первом полугодии 2021 г. увеличились в 2,4 раза — до 4 миллиардов рублей. Запуск нового логистического центра позволит поддержать местных предпринимателей — благодаря их экономии на логистике и возможности расширить свой ассортимент на Wildberries, — заявила Татьяна Бакальчук.

Любопытно, что рост продаж онлайн-ритейлеров и торговых сетей привел к такому дефициту на рынке складов, что некоторые девелоперы уже не принимают заявки от потенциальных клиентов — они просто не успевают строить, писал ранее DK.RU.

Да — «Второму Академическому», нет — «башне-стакану». Итоги Градсовета

В Екатеринбурге прошло очередное заседание градостроительного совета города. Экспертам представили два проекта: застройку 415 га на Юго-Западе и новый проект для долгостроя за «Пассажем». Масштабный проект с рабочим названием «Второй Академический» представила проектировщик Оксана Симакова (компания «Сити град»). Речь идет о новом районе, который объединит Широкую Речку, Академический и Солнечный.

Напомним, о планируемом развитии территории в границах ул. Лучистая — Магистральная (проектируется) — Полевской тракт — Перспективная— ЕКАД стало известно в этом году на «Иннопроме». Как рассказывал DK.RU, глава Свердловской области Евгений Куйвашев подписал соглашение с компаниями «Ренова» и «Кортрос» о застройке этого участка. Для его освоения планируется привлечь 400 млрд руб. частных инвестиций. Согласно концепции, которую презентовали на градсовете, в новом районе будут жить более 64 тыс. человек. Для них должны построить 1,9 млн кв. м жилья. Авторы предполагают, что большая часть жилых домов будет не выше 8-9 этажей. В качестве доминант возведут несколько высоток. Из запланированной инфраструктуры — шесть школ на 7,8 тыс. мест, торгово-развлекательный комплекс, поликлиника, спортивный комплекс, 11 детских садов на 3,6 тыс. мест, молодежный клуб, лыжная база, паркинг, а также одно или несколько предприятий, рассчитанных на несколько тысяч рабочих мест. Общая площадь проектирования составляет 415 га.

Членам градсовета масштабный проект не понравился: его сочли скучным. Несмотря на критику, заместитель главы Екатеринбурга Рустам Галямов предложил принять концепцию, но при этом доработать проект с учетом высказанных замечаний. В итоге «за» него проголосовали 18 членов градсовета из 19, один воздержался.

Менее благосклонно эксперты отнеслись к проекту башни в Театральном переулке. Сейчас на этом месте находится недострой: более десяти лет назад здесь начали возводить 9-этажный ювелирный центр. Однако денег у инвестора хватило только на коробку в пять этажей. По новому проекту высоту башни увеличили до 18 этажей, причем сделали ее необычной формы — расширяющейся кверху (в СМИ ее назвали «башня-стакан»). Авторы запланировали в здании апартаменты, музей камня, мастерские, торговые и выставочные площадки. а также ресторан. Общая площадь здания по проекту составляет 10 тыс. кв. м, при этом площадь участка — 390 кв.м. Представленный проект не понравился ни одному участнику градсовета. В итоге его отклонили. 

Екатеринбургские девелоперы придумали, как застроить город школами, детсадами и дорогами

Склад-гигант от самой богатой женщины России, «башня-стакан» и детсады на деньги федералов 2

Заслуженный строитель РФ Валерий Ананьев посвятил теме строительства социальной инфраструктуры свою ежегодную августовскую пресс-конференцию. По словам главы «Атомстройкомплекса», за 26 лет работы компания построила и реконструировала 8 школ, 25 детских садов, а проектный институт АСК разработал ряд проектов учебных заведений, которым присвоен статус «проектов повторного применения». То есть их можно тиражировать по всей стране.

Мы наработали колоссальный опыт в проектировании и строительстве важнейших для жителей социальных учреждений, наработали базу конструкторских, планировочных, технологических решений для реализации этих объектов на высоком уровне. Мы готовы делиться своими наработками и предлагаем закрепить их в Стандарте качества — чтобы сохранять высокую планку качества образовательных учреждений в Свердловской области, — рассказал Ананьев.

И добавил: строители наравне с властью и жителями заинтересованы в своевременном появлении качественной социальной инфраструктуры в развивающихся районах города. Компания разрабатывает алгоритм строительства школ и детсадов с применением механизмов частно-государственного партнерства — в рамках трехсторонней концессии. В качестве пилотного проекта «Атомстройкомплекс» предлагает екатеринбургскую школу № 41 в Екатеринбурге — ее старое здание снесли несколько лет назад. Вместе с КРСУ, банком, областными Минобром, Минстроем и министерством инвестиций и развития разработан пакет документов — для получения федеральной субсидии на строительство школы № 41 в рамках трехсторонней концессии. И получено положительное решение от Министерства просвещения РФ. 

Параллельно прорабатывается возможность масштабной реконструкции на тех же принципах еще трех школ: на 1500 мест на ул. Советской, на 1000 мест на ул. Тенистой, на 1000-1200 мест в микрорайоне Краснолесье. По словам Валерия Ананьева, применение механизмов государственно-частного партнерства может не только ускорить строительство, но и за счет ускорения старта работ сэкономить бюджетные средства — ведь себестоимость строительства растет каждый год.

Нам необходимо консолидировать, а не распылять усилия по развитию города. Для этого необходима единая долгосрочная программа, которая бы предусматривала строительство инфраструктуры в тех районах, где сконцентрированы усилия многих застройщиков, где идет активное расселение ветхого, частного и аварийного жилья. Эта программа обязательно должна объединять усилия бизнеса и власти по строительству домов, дорог, сетей, объектов инфраструктуры, чтобы районы развивались комплексно. Разработку такой программы мы готовы обсуждать в рамках деятельности СОСПП и других отраслевых объединений, — резюмировал Валерий Ананьев.

Корпорация «Маяк» не будет реанимировать гостиницу «Исеть»

Причиной для отказа от первоначальных намерений стала ситуация с арендой первых этажей гостиницы. Как рассказывала корреспонденту DK.RU заместитель министра инвестиций Свердловской области Юлия Курносенко, ряд помещений в гостинице «Исеть» переданы в долгосрочную аренду компании «Реста Менеджмент». Сейчас там расположены рестораны SteakHouse и итальянский Si. Власти вели переговоры с арендатором о прекращении договора, однако оснований для его расторжения нет. Это подтвердил и вице-президент корпорации «Маяк» Олег Мошкарев,

Совместное использование помещений нами не рассматривается, поскольку здесь меняется финансовая модель и увеличиваются сроки окупаемости затрат на реконструкцию. Понимая всю ответственность и знаковость объекта, мы сочли необходимым прекратить переговоры о заключении концессионного соглашения и направили в адрес правительства Свердловской области соответствующее письмо, — прокомментировал ситуацию Мошкарев (цитата по «Ъ-Урал»).

Напомним, ранее стало известно, что корпорация «Маяк» выставила на продажу участок на ул. Энгельса, 16 и готовый проект бизнес-центра. Компания сама намеревалась возвести объект, но отказалась от этих планов. Сейчас компания ведет строительство сразу нескольких объектов: первой и второй очередей ЖК «Архитектон» на улице Декабристов и БЦ «Черепанов». 

Это крупные проекты, которые требуют серьезного внимания. К тому же в планах реконструкция здания на Чапаева, 1 (Сад Нурова — прим. ред.) Так что работы достаточно, — заявил тогда Олег Мошкарев.

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В Екатеринбурге выберут лучшего молодого подрядчика

СРО «Уральское объединение строителей» и «Деловой квартал» объявляют о старте сбора заявок на премию «Человек года» в номинации «Строитель года. Подрядные организации». Напомним, лучшего среди строительных подрядчиков в Екатеринбурге выбирают с 2018 г. Первую премию получил Дмитрий Блохов, глава компании «Юнисила-Урал». Следующим лауреатом номинации стал Иван Беляев, руководитель завода огнестойких светопрозрачных конструкций «УКС Груп».

Склад-гигант от самой богатой женщины России, «башня-стакан» и детсады на деньги федералов 3

Оба финалиста позже отмечали, что победа в премии и присуждение звания «Человек года» помогли им в развитии бизнеса — при заключении новых контрактов с заказчиками и инвесторами.

Известность и награды в различных конкурсах получают чаще всего крупные строительные фирмы. А имен подрядных и генподрядных организаций мы практически не слышим. Заботясь о строителях, мы учредили эту номинацию, чтобы крупные застройщики увидели молодых, перспективных подрядчиков и смогли привлечь их к работе, — рассказал Сергей Ренжин, генеральный директор СРО «Уральское объединение строителей».  

Основным критерием отбора финалистов станет размер выручки компании-претендента за 2021 г. по отношению к 2020 г. Еще один важный критерий — возраст компании: от 3 до 7 лет. Сопутствующие критерии — отзывы клиентов.

Сбор заявок открыт на сайте DK.RU, он продлится до 15 сентября. Победителя наградят осенью 2021 года. На сайте DK.RU и в журнале «Деловой квартал» традиционно будут опубликованы эссе о всех финалистах. Церемония вручения Двенадцатой ежегодной бизнес-премии «Человек года 20/21» пройдет в гибридном формате — офлайн и онлайн, в эфире «4 канала», — с участием известных застройщиков. В 2020-м году официальное чествование победителей увидели более 500 тыс. человек.

«Хлеб» для всей строительной отрасли». Свердловский губернатор открыл новый завод

Склад-гигант от самой богатой женщины России, «башня-стакан» и детсады на деньги федералов 4

Новый завод «АТОМ Цемент», построенный компанией «Атомстройкомплекс» под Сысертью, выпустил стотысячную тонну продукции — это ознаменовало официальное окончание пуско-наладочных работ. В год предприятие будет выпускать 550 тыс. т высокомарочных цементов, в перспективе планируется строительство второй линии по выпуску белого архитектурного цемента. На торжественной церемонии открытия завода губернатор Евгений Kуйвашев поблагодарил руководство и акционеров компании за очень быструю реализацию проекта.

Я уверен, что ввод в эксплуатацию этого завода сыграет значительную роль в формировании цены квадратного метра у нас в регионе, — отметил глава региона.

Гендиректор АСК Валерий Ананьев, в свою очередь, произнес слова благодарности в адрес всех, кто участвовал в запуске завода и добавил:

Предприятие будет выпускать надежный и высококачественный цемент — «хлеб» для всей строительной отрасли. Благодаря нему мы сможем повысить качество и уровень технологий строительства.

Отметим, что «АТОМ Цемент» стал 11-ым производственным предприятием группы компаний «Атомстройкомплекс», в которую также входят заводы по производству твинблоков, силикатного кирпича, минераловатного утеплителя, тротуарной плитки и др.

Железнодорожный гигант продал землю в центре Екатеринбурга. Там будет жилье

Компания «Синара-Девелопмент» выкупила у РЖД территорию под бывшим грузовым двором станции Екатеринбург — Товарный. Сделка со Свердловской железной дорогой (филиал ОАО «РЖД») на 3,8 млрд руб. стала итогом конкурса, в котором участвовали еще три компании. Стартовая стоимость площадки составляла 2,32 млрд руб., сообщает ЕАН.

В аукционной документации перечислены 63 объекта, общая площадь земель составляет 175 тыс. кв. м. Сейчас на территории находятся неиспользуемые капитальные постройки, железнодорожные пути и мосты.

В условиях конкурса было прописано, что покупатель должен сохранить часть построек, принадлежавших РЖД. Госкорпорация планирует продолжить использование служебных гаражей, производственных и офисных зданий, а также здания столярного и кузнечного цехов, расположенных со стороны улицы Стрелочников. Остальную территорию застроят многоквартирными домами, также на бывших землях РЖД появятся общественно-деловые здания.

Скоростную трассу Казань — Екатеринбург будут строить местные компании

Губернатор региона Евгений Куйвашев и председатель ГК «Автодор» Вячеслав Петушенко обсудили строительство трассы Казань — Екатеринбург. Скоростная автодорога М-12, которую изначально задумывали как Москва — Казань, по позже решили продлить до Екатеринбурга, в Свердловской области пройдет со стороны города Дюртюли в сторону Ачита и вольется в федеральную трассу Пермь — Екатеринбург. Чтобы принять увеличившийся поток автотранспорта, Пермский тракт будет расширен на всем протяжении до четырех полос с разделением встречных потоков, а у Екатеринбурга — до шести полос. Предварительно протяженность нового участка, который будет строить госкомпания в границах области, составит 43 километра. Планируемый срок завершения строительства — 2024 г., рассказали участники встречи.

Евгений Куйвашев уточнил, что в «главной дорожной стройке десятилетия» будут участвовать местные игроки:

Регион богат минеральными ресурсами, специалистами и сильными строительными компаниями. Мы можем обеспечить необходимыми материалами не только строительство дороги, проходящей по территории области, но и другие ее участки.

Ранее DK.RU сообщал, что трасса, вероятно, будет продлеваться и дальше, уже говорят о ее строительстве до Омска и Новосибирска. Известно также, что строительство автодороги Казань — Екатеринбург обойдется в 493 млрд руб. Трасса станет одним из самых дорогих дорожных объектов страны: Крымский мост стоил 228 млрд руб.

В городе строят детские сады как в Европе

Склад-гигант от самой богатой женщины России, «башня-стакан» и детсады на деньги федералов 5

В екатеринбургском микрорайоне Солнечный построен и введен в эксплуатацию новый детский сад, рассчитанный на 250 детей. Дошкольное учреждение возвел «УКС Каменскстрой» (входит в группу компаний «Атомстройкомплекс»), стройка стартовала в мае 2020 г. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов принял участие в церемонии открытия детского сада, вместе со строителями и руководителем дошкольного учреждения обошел здание и резюмировал:

Солнечный давно ждал этот детский сад, потребность в местах для детей от трех до семи лет здесь очень высокая. Я обратил внимание на то, что детям предоставлена возможность заниматься выращиванием растений — очень хорошая экологическая лаборатория. Большое спасибо за поддержку этого проекта правительству области и лично губернатору.

По словам директора института комплексного проектирования компании «Атомстройкомплекс» Екатерины Спириной, перед строителями стояла задача вписать здание и его территорию в общую архитектурную концепцию квартала. Для нее характерен европейский подход: лаконичная геометрия форм, натуральные природные материалы и цвета, качественное озеленение. 

Наш проверенный временем каркас на основе несъемной опалубки мы одели в кирпичную облицовку непривычно темных тонов с меланжем. Архитектурная концепция района отражена и в благоустройстве территории садика: оно значительно отличается от того, что мы выполняли раньше. Самые взыскательные требования были предъявлены к ландшафтному дизайну: плотность и разнообразие зеленых насаждений здесь существенно выше, чем в других проектах. Также на территории детского сада есть современная спортивная площадка, — пояснила Екатерина Спирина. 

Директор АО «Корпорация «Атомстройкомплекс» Олег Минкин добавил: свой проектный институт, свои производства строительных материалов позволяют АСК строить детские садики быстро и с высоким качеством:

Очень хочется, чтобы такие современные образовательные учреждения появлялись во всех районах города. И не только в новых, но и в давно сложившихся. Уверен, что совместными усилиями с властью и крупными застройщиками мы сможем решить эту задачу и сделаем Екатеринбург еще более комфортным и интересным для жизни.

Добавим, что этим летом АСК достроил и ввел в эксплуатацию еще два современных учреждения: детский сад на 300 мест в районе Академическом и школу №80 на Уралмаше на 1000 мест.

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Автор: Екатерина Стихина
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