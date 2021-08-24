Слона не приметили. Как закон против батутов грозит развитию связи в регионе и Универсиаде

«Это негативно отразится на ИТ, цифровизации экономики региона, снизит его инвестиционную привлекательность». Правительство и представители телекоммуникационной отрасли пытаются найти решение.

В Министерстве цифрового развития и связи Свердловской области сегодня, 24 августа, состоится рабочее совещание, на котором обсудят новые изменения в постановление правительства о выделении земли. Изначально изменения вводились для решения вопроса с батутами в Екатеринбурге, но серьезными проблемами они грозят операторам связи.

Как рассказал DK.RU представитель одной из крупнейших телекоммуникационных компаний в регионе, власти «в борьбе с батутами слона и не приметили», и это может серьезно тормозить разитие региона и ухудшить качество связи в области. Представители отрасли направили совместное письмо по проекту Постановления Правительства Свердловской области на 482-ПП, в котором поясняют, чем нововведения грозят телекоммуникационным компаниям и региону в целом (копия письма есть в распоряжении редакции):

— В законодательных документах прописано, что для размещения антенно-мачтовых сооружений связи действует максимальный срок действия РНИ (разрешения на использование — прим.ред.), равный 7 годам. При этом для линейных сооружений связи и иных линейных объектов установлен максимальный срок в 49 лет.

Поскольку каждое антенно-мачтовое сооружение являются частью линейного объекта связи и имеет длительный срок эксплуатации, значительно превышающий 7 лет, порядок продления РНИ по истечении срока действия не предусмотрен, очевидно, что указанное ограничение направлено против размещения сооружений связи, при этом не является разумным и экономически обоснованным.

Кроме того, установление запрета на передачу прав по РНИ третьим лицам ограничивает право собственника объекта, размещенного на основании РНИ, на распоряжение им.

Все это грозит подорвать стабильность делового оборота на рынке размещения сооружений связи и снижают инвестиционную привлекательность региона.

Учитывая, что МУГИСО в качестве одной из основных целей законопроекта указывает борьбу с «несистемным» размещением вышек связи, можно предположить, что указанная норма будет использована, в первую очередь, против размещения сооружений связи. При этом не учтено, что на федеральном уровне необходимость включения объектов связи в документацию по планировке территории не предусмотрена, а антенно-мачтовые сооружения могут быть размещены на земельных участках с любым видом разрешенного использования, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Сейчас подтверждение соответствия места размещения объекта требованиям законодательства возложено на органы местного самоуправления, но законодательно порядок подготовки муниципальными органами соответствующего заключения не определен, «что создает недопустимую неопределенность правового регулирования и может являться коррупциогенным фактором».

Ограничения, которые сейчас планирует ввести правительство, могут затруднить строительство объектов связи, подчеркивает источник.

Это может негативно отразиться на ИТ-отрасли, цифровизации экономики региона, а также на планах по подготовке инфраструктуры к проведению Универсиады. Кроме того, новое регулирование предполагается распространить и на ранее выданные разрешения, поэтому часть базовых станций, построенных в полном соответствии с законодательством, окажется под запретом и может быть демонтирована, что сократит территорию покрытия и ограничит доступ населения к услугам связи.

Письмо направлено губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву, его заместителям Олегу Чемезову и Сергею Зырянову, а также и.о. министра цифрового развития региона Юрию Гущину. Свои подписи поставили представители ПАО «МТС», ПАО «МегаФон», ООО «ВЕРТИКАЛЬ-УРАЛ», ООО «Инфокар. ТК», ООО «Русмаркет», ООО «Высота», ООО «Технологии», ООО «Линк Девелопмент», ООО «Башни. Урал», ООО «ТЕЛЕКОМ СЕРВИС», ПАО «ВымпелКом», ООО «Екатеринбург-2020», АО «Русские Башни».

Заседание правительства с операторами связи состоится сегодня в 16.00. Тех, кто не сможет присутствовать на нем лично, приглашают онлайн.