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В Театре оперы и балета сделают реставрацию под современное использование за 24 млн руб.

В Театре оперы и балета сделают реставрацию под современное использование за 24 млн руб.
Иллюстрация: afisha.ru

Подрядчик проведет на эти средства инженерные изыскательные работы, комплексное научное исследование, историко-культурную экспертизу. Срок выполнения работ — 25 декабря 2022 г.

#ИСТОРИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ#НОВОСТИ

Екатеринбургский театр оперы и балета (Урал Опера Балет) объявил о поиске подрядчика на разработку научно-проектной документации по сохранению и приспособлению к современному использованию театра. Об этом сказано на портале госзакупок. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 13 сентября.

Последний капитальный ремонт в здании театра проводился в 1982 г. По документам подрядчик проведет на конкурсные средства инженерные изыскательные работы, комплексное научное исследование, историко-культурную экспертизу. Итогом конкурсной деятельности станет эскизный проект приспособления театра под современное использование. Срок выполнения работ — 25 декабря 2022 г., а начальная стоимость контракта — 23 929 966 руб., сообщает ЕАН.

Исполнитель обязуется выполнить разработку научно-проектной документации по сохранению и приспособлению к современному использованию объекта культурного наследия ФГБУК «Екатеринбургский государственный академический театр оперы и балета». Финансирование работ осуществляется за счет средств федерального бюджета, — говорится в проекте контракта.

Напомним, что Екатеринбургский театр оперы и балета основан в 1912 г. по проекту В.Н. Семенова, а сегодня включен в список объектов культурного наследия федерального значения. В 2020 г. Урал Опера Балет получил четыре премии на фестивале «Золотая маска-2020» в Москве, в том числе — «маску» за «Лучший оперный спектакль».

Театр оперы и балета не единственный памятник культуры, который будут реставрировать. Ранее DK.RU рассказывал, что региональные власти начнут привлекать инвесторов для восстановления гостиницы «Мадрид» на площади 1-й Пятилетки. Ремонтные работы оценивались в 800 млн руб.

Автор: Владимир Грибанов
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