«Многие взрослые болезни можно не допустить, если заметить и вылечить их еще в детстве»

Школа — это не только радость новых знаний, но и проверка на прочность всех сфер ребенка: эмоциональной, психологической, физической. Как сохранить здоровье школьнику и обеспечить эффективность учебы?

Чем ближе 1 сентября, тем длиннее очереди в детских отделениях больниц: перед началом школьных занятий родители спешат удостовериться, что у ребенка все в порядке со здоровьем. Даже если родители «подкованы» в медицинских темах, все равно возникает масса вопросов:

Каких медицинских специалистов надо проходить перед школой в обязательном порядке?

На что обратить внимание?

Как максимально эффективно перевести ребенка с режима «каникулы» или «дошкольная жизнь» в режим «учеба»?

Как снизить нагрузку на ребенка?

DK.RU задал эти вопросы заведующей детским отделением Центра семейной медицины Кристине Коноваловой. Какие ответы и рекомендации дала врач — читайте в нашем спецпроекте.