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«Многие взрослые болезни можно не допустить, если заметить и вылечить их еще в детстве»

«Многие взрослые болезни можно не допустить, если заметить и вылечить их еще в детстве»
Иллюстрация: pixabay.com

Школа — это не только радость новых знаний, но и проверка на прочность всех сфер ребенка: эмоциональной, психологической, физической. Как сохранить здоровье школьнику и обеспечить эффективность учебы?

#СПЕЦПРОЕКТЫ#ШКОЛА#ДЕТИ#МЕДИЦИНА

Чем ближе 1 сентября, тем длиннее очереди в детских отделениях больниц: перед началом школьных занятий родители спешат удостовериться, что у ребенка все в порядке со здоровьем. Даже если родители «подкованы» в медицинских темах, все равно возникает масса вопросов:

  • Каких медицинских специалистов надо проходить перед школой в обязательном порядке?
  • На что обратить внимание?
  • Как максимально эффективно перевести ребенка с режима «каникулы» или «дошкольная жизнь» в режим «учеба»?
  • Как снизить нагрузку на ребенка?

DK.RU задал эти вопросы заведующей детским отделением Центра семейной медицины Кристине Коноваловой. Какие ответы и рекомендации дала врач — читайте в нашем спецпроекте.

Дисклеймер

Автор: Инна Вейн
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