«В элитном ломбарде ставки ниже средних. При необходимости он продает украшение, а не лом»

«Тот, кто нацелен на долгосрочную работу, поддерживает процентные ставки ниже предельно разрешенных». Как выбрать ломбард, с которым стоит сотрудничать, и вычислить, от кого держаться подальше.

В последние годы Центробанк расчищает рынок ломбардов: их количество в Свердловской области за первую половину 2021 г. сократилось с 99 до 66. Всего в России сейчас работает порядка 2,2 тыс. ломбардов: но как выбрать из них тот, к которому стоит обращаться в случае необходимости? Вместе с часовым ломбардом «Перспектива» разбираемся, как понять, с какой организацией на этом рынке можно работать, а с какой нет.

Справка Ломбарды «Перспектива» работают уже 16 лет, компания представлена в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Владивостоке — и в городах ближнего зарубежья: в Киеве, Алма-Ате, Ташкенте и Баку. Клиентами «Перспективы» становятся состоятельные люди, которые хотят реализовать или приобрести эксклюзивные часы или дорогие ювелирные изделия.

По каким признакам можно понять, что ломбард недобросовестный, а по каким, что с ним можно иметь дело?

Если организация на рынке достаточно давно и находится в реестре ломбардов Центробанка, то, скорее всего, действует в рамках законодательства. В последние годы оно очень сильно ужесточилось, поэтому организации, которые работают много лет и подстраиваются под эти изменения, ведут себя добросовестно и заинтересованы в том, чтобы сохранять свою долю на рынке.

Большинство организаций, которые не были готовы работать в соответствии с законодательством, полностью ушли в серую зону и обычно работают по старым контактам. Но почти все крупные сети решили, что выгоднее работать по закону, они стараются участвовать в собраниях ЦБ, в Лиге ломбардов — это некоммерческое партнерство, которое позволяет кооперироваться и получать от регулятора ответы на интересующие вопросы. Практически все ломбарды, которые входят в реестр ЦБ и Лигу — это грамотно работающие структуры, цель которых — нормальное зарабатывание прибыли, а не попытка кого-то обмануть. Деятельность структур, которые до сих пор не попали в реестр ломбардов, скорее всего, не отвечает требованиям регулятора, а это уже плохой признак.

Условия займа во всех «белых» организациях сейчас структурированы с помощью Центробанка, поэтому стоит обращать внимание, прежде всего, на размер процентной ставки и его возможные изменения. Ломбарды, которые нацелены на долгосрочную работу на рынке, как правило, поддерживают процентные ставки ниже предельно разрешенных.

Показатель предельной ставки кредита является средним по рынку, поэтому обращать внимание на него в отрыве от закладываемой вещи бессмысленно. Если речь идет о ювелирном изделии, нужно смотреть ставки ломбардов, которые принимают их.

К автоломбардам стоит относиться с подозрительностью: эти организации или всегда были в «серой» схеме, или на грани. Большинство автовладельцев, которые хотели бы получить деньги под залог машины, не готовы оставлять ее на хранение ломбарду, поэтому некоторое время назад широко распространилась схема выдачи займов под залог ПТС, а это строго незаконно! Согласно нормативным актам ЦБ, если заемщик отдает имущество в залог, оно должно оставаться на хранении ломбарда. Соответственно, у автоломбарда должна быть собственная охраняемая парковка, он должен принимать в качестве залога автомобиль, а не правоустанавливающие документы.

Если вести эту деятельность в строгом соответствии с законом, то она достаточно низкоприбыльна — слишком много рисков и проблем, которые не факт что будут окупаться прибылью от кредитов.

На что стоит отдельно обратить внимание при заключении договора?

— В прошлом закон не давал единой трактовки, как правильно оформлять займы. Одни ломбарды оформляли только залоговый билет, другие — залоговый билет и договор займа. Но с 1 июля ЦБ получил право утверждать форму залогового билета. Все его базовые условия поддерживаются в соответствии с требованиями ЦБ, но ломбарды имеют право дополнять форму билета.

У этого изменения два последствия. Первое — более строгая форма залогового билета. Второе — утрата документом статуса бланка строгой отчетности, так как его форму утверждает непосредственно регулятор, а не Правительство РФ.

Все организации, выдающие деньги, должны подписывать залоговый билет — отдельный договор займа не требуется. Также при получении денег заемщик подписывает расходно-кассовый ордер и получает кассовый чек.

Поэтому при заключении договора клиенту нужно внимательно прочитать залоговый билет, обратить внимание на то, соответствует ли сумма займа и сумма оценки вещи условиям, о которых договорились с сотрудником ломбарда. Обратить внимание на процентную ставку и на то, не меняется ли она в течение срока займа, а если это происходит, то когда.

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Следует также понимать, когда именно клиенту нужно вернуть деньги или по крайней мере заплатить проценты и продлить срок займа. Кроме того, сумма займа вместе с процентами должна быть ниже суммы оценки закладываемой вещи. К примеру, если у клиента заем на 100 тыс. руб. и по нему нужно заплатить 10 тыс. руб. процентов, то сумма оценки вещи должна составить не менее 110 тыс. руб. В таком случае, если человек не вернет заем в ломбард, тот не сможет претендовать на дополнительные денежные средства, кроме тех, что получит при реализации предмета залога.

Практика повышения процентной ставки перед окончанием срока возврата займа не нарушает законодательство. Более того, она является прямым следствием действий ЦБ. Относительно займов под залог имущества граждан в законе прописаны два срока. Первый — собственно срок займа, а второй — так называемый льготный срок. Это еще один месяц по истечению срока займа, в течение которого ломбард не имеет права реализовывать имущество. Даже если человек получил средства на три дня, то еще месяц ломбард не может продавать его заложенную вещь, и клиент сможет ее выкупить. После окончания льготного срока имущество может быть реализовано.

Раньше большинство организаций меняли процентную ставку именно с началом второго (льготного) месяца. Однако ЦБ указал на недопустимость этого подхода, когда процентная ставка меняется по истечению срока займа, и ломбарды вынуждены были указать возможность изменения процентной ставки до окончания срока займа, как правило, в последний день срока. Это не несет дополнительных рисков для заемщика, но ему нужно обратить внимание: обозначена ли в течение срока займа дата изменения ставки, и вернуть деньги до этого дня, чтобы не платить повышенные проценты. Нужно понимать, что значение среднего процента за весь период займа не может превышать показатель, указанный Центробанком в качестве предельного. Не бывает такого, что в течение 29 дней процентная ставка составляет 3%, а потом становится 300%.

Какой политики придерживаются добросовестные ломбарды в отношении персональных данных клиентов?

— Ломбарды защищали персональные данные на высоком уровне даже до ужесточения требований законодательства. Каждый посетитель ломбарда рассчитывает, что его данные не будут сообщены третьим лицам, кроме как государственным органам по их запросу, в предусмотренных законом случаях. Утечка персональных данных по вине отдельных недобросовестных сотрудников — крайне большая редкость, как и рекламные звонки после визита. Большинство ломбардов, даже не самые добросовестные, стараются персональными данными заемщиков не разбрасываться.

Мы храним персональные данные клиентов исключительно в организации, к ним имеют доступ крайне ограниченное количество сотрудников, которые по закону должны заниматься их защитой на предприятии. Данные никуда не направляются — даже отчеты для ЦБ являются обезличенными.

Почему клиенты-предприниматели иногда предпочитают обращаться в ломбард, а не в банк?

Ломбард имеет дело с физлицами, независимо от того, занимают они для бизнеса или личных нужд. Достаточно много людей в разных сферах сталкиваются с необходимостью обеспечить регулярные платежи, если они еще не получили деньги от заказчика, но вскоре ожидают их поступления. Это распространено в строительстве. Клиенты могут, не возлагая на себя кредитные риски и дополнительную ответственность, быстро получить наличные, решить вопросы, а затем спокойно выкупить изделие. А если что-то не сложится — человек ничего не должен. И обычно речь не идет о том, что предприниматель закладывает что-то последнее. Как правило, это предметы роскоши, без которых можно обойтись.

Главное преимущество ломбардов перед банками — быстрая процедура и тот факт, что сумма займа ничем не ограничена, кроме стоимости закладываемого изделия. Если принес вещь ценой 1 млн руб., то он может получить почти 1 млн руб.

При обращении в банк нередко бывает, что человек, рассчитывая срочно получить кредит 500 тыс. руб., тратит на оформление справок несколько дней, а в итоге получает отказ, либо ему одобряют значительно меньшую сумму. В ломбарде обращаться выгодно, когда речь идет о краткосрочном займе. Закладывать вещь, рассчитывая, что она пролежит там несколько лет, как гасят крупные кредиты, конечно, бессмысленно.

Следует также обратить внимание: ломбарды должны оценивать дорогостоящие ювелирные изделия именно как изделия, а не как лом драгметаллов. Ломбард, который специализируется на брендовых ювелирных изделиях и элитных часах, понимает, что они стоят гораздо дороже, чем золото и платина, из которых они состоят. Как правило, в таких организациях ставка еще ниже, чем в среднем по рынку среди ломбардов, потому что продавать при необходимости будут не лом, а именно украшение, с более высокой потенциальной стоимостью.

Можно обратить внимание, что Центробанк выделяет группу ломбардов, выдающих средства под залог транспортного средства и под залог всего остального. И здесь есть те, кто продает брендовую ювелирку и просто лом. Очень редко ломбарды всеядны: в элитном не примут магнитофон или телефон — это совершенно другая работа экспертов-оценщиков и совершенно другие деньги.

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